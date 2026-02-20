Horóscopo de hoy: día viernes 20 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rihanna, 38; Miles Teller, 39; Brian Littrell, 51; Cindy Crawford, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé un paso al frente, tome el control y sea quien haga que las cosas sucedan. Organice, sea un anfitrión, participe, lidere el camino y observe qué sucede. Explore las posibilidades, viva, aprenda y participe en charlas y actividades que amplíen su alcance y aporten valor a todo lo que decida hacer. No permita que las emociones interfieran con hacer lo correcto. Un cambio positivo requiere ideas innovadoras y disciplina para llegar hasta el final. Sus números son 1, 12, 19, 27, 30, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, generoso y sabe aprovechar las oportunidades. Es sensible y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): antes de hablar o actuar ponga todo en contexto. Si no tiene cuidado, reaccionar emocionalmente de manera exagerada le costará caro. En cambio, ponga sus habilidades a trabajar para usted y concéntrese en resolver asuntos pendientes, u ofrezca su tiempo y servicios a una causa que le preocupe, se sentirá bien al final del día. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): asuntos ocultos saldrán a la luz y la información que se revele requerirá atención. Dedique su energía a generar un cambio positivo y a resolver problemas que pueden dañar su reputación o su posición si no se responsabiliza de sus actos. Use su carisma para conectar con los que mandan y su oportunidad se presentará sola. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viva, aprenda y adáptese. Su capacidad de cambiar de una cosa a otra es su fortaleza. No permita que nadie lo debilite con su retórica o su encanto manipulador. Demuestre disciplina, valentía y la capacidad de pensar por si mismo y hacer lo que es mejor para usted. Trabaje para lograr equidad y avance en una dirección que contribuya a su propósito. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): establezca metas y estándares altos, y evite a quienes promueven la negatividad y la información falsa. Elija nutrir su mente, cuerpo y alma, y ofrecer una actitud positiva y sugerencias que sean inspiradoras, amables y consideradas. Lo que proyecta y ofrece a los demás es lo que atraerá a cambio. Proteja su espacio y su bienestar. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche sugerencias, viva, aprenda y ame quién es y lo que puede hacer. Las decisiones de vida marcarán la diferencia. Aprenda para ser la persona que quiere ser. Su fuerza de voluntad, determinación y perspectiva innovadora le ayudarán a alcanzar la cima. Sea el conductor de su vida, no un pasajero en el viaje de alguien más. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija aquello que lo conmueve y descubra algo nuevo sobre quién es y lo que puede hacer. El camino hacia la felicidad, el éxito y la paz mental consiste en tomar la iniciativa y usar todas sus cualidades para adaptar su vida a su gusto. Confíe en sus instintos, comparta sus intenciones y haga que las cosas sucedan. El romance se ve prometedor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la simplicidad es la clave para ocuparse de sus asuntos personales y trazar un plan que le ayude a integrar las responsabilidades de todos los aspectos de su vida de forma positiva y viable. La paz mental nace de la organización, no de la procrastinación. Ponga su energía en completar su trabajo y disfrutar de las recompensas. Aprenda de la experiencia e inicie el cambio. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la ira es una pérdida de tiempo. Si quiere marcar la diferencia, hágalo con gracia, encanto y sinceridad. Cultive las relaciones, haga promesas y lleve adelante sus planes. Un cambio positivo en casa también cambiará la dinámica de una relación significativa. Cuanto más se abra, más fácil será ver lo que es posible. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en lo que puede cambiar en lugar de perder el tiempo en personas, situaciones y cosas que escapan a su control. Las mejoras en el hogar que le hagan la vida más fácil, eficiente o gratificante lo animarán a pasar más tiempo con sus seres queridos y a hacer las cosas que lo hacen feliz. Aléjese del drama y de las personas manipuladoras. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que sucede en el ámbito laboral. Prepárese para hacer cambios, si es necesario, para buscar y asegurar un futuro lucrativo. Ignore la información cuestionable. Los hechos tienen importancia, y sus fuentes de información influirán en lo que hace y en cómo se siente. La paciencia y la comprensión le ayudarán a mantener una mentalidad positiva, a tener más control y obtener mejores resultados. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía en lo que importa y preste atención a su dinero, salud y bienestar emocional. La forma en que gestione su posición, autoridad y posesiones determinará cómo se sienta al final del día. Comprar y vender parece prometedor y puede generar nuevas oportunidades para simplificar y disfrutar de su vida. Elija el realismo en lugar del caos emocional. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija un camino que le llame la atención y lo conmueva. Participe en eventos que se esfuercen por ayudar a los menos afortunados o por una causa que le concierna. El cambio requiere tiempo, energía y decisiones bien pensadas. La comunicación, la educación y los viajes lo beneficiarán y le brindarán oportunidades para aprovechar al máximo sus habilidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.