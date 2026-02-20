Horóscopo de hoy
20 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 20 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rihanna, 38; Miles Teller, 39; Brian Littrell, 51; Cindy Crawford, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dé un paso al frente, tome el control y sea quien haga que las cosas sucedan. Organice, sea un anfitrión, participe, lidere el camino y observe qué sucede. Explore las posibilidades, viva, aprenda y participe en charlas y actividades que amplíen su alcance y aporten valor a todo lo que decida hacer. No permita que las emociones interfieran con hacer lo correcto. Un cambio positivo requiere ideas innovadoras y disciplina para llegar hasta el final. Sus números son 1, 12, 19, 27, 30, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, generoso y sabe aprovechar las oportunidades. Es sensible y persistente.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): antes de hablar o actuar ponga todo en contexto. Si no tiene cuidado, reaccionar emocionalmente de manera exagerada le costará caro. En cambio, ponga sus habilidades a trabajar para usted y concéntrese en resolver asuntos pendientes, u ofrezca su tiempo y servicios a una causa que le preocupe, se sentirá bien al final del día. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): asuntos ocultos saldrán a la luz y la información que se revele requerirá atención. Dedique su energía a generar un cambio positivo y a resolver problemas que pueden dañar su reputación o su posición si no se responsabiliza de sus actos. Use su carisma para conectar con los que mandan y su oportunidad se presentará sola. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viva, aprenda y adáptese. Su capacidad de cambiar de una cosa a otra es su fortaleza. No permita que nadie lo debilite con su retórica o su encanto manipulador. Demuestre disciplina, valentía y la capacidad de pensar por si mismo y hacer lo que es mejor para usted. Trabaje para lograr equidad y avance en una dirección que contribuya a su propósito. ****

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): establezca metas y estándares altos, y evite a quienes promueven la negatividad y la información falsa. Elija nutrir su mente, cuerpo y alma, y ofrecer una actitud positiva y sugerencias que sean inspiradoras, amables y consideradas. Lo que proyecta y ofrece a los demás es lo que atraerá a cambio. Proteja su espacio y su bienestar. **

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche sugerencias, viva, aprenda y ame quién es y lo que puede hacer. Las decisiones de vida marcarán la diferencia. Aprenda para ser la persona que quiere ser. Su fuerza de voluntad, determinación y perspectiva innovadora le ayudarán a alcanzar la cima. Sea el conductor de su vida, no un pasajero en el viaje de alguien más. *****

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija aquello que lo conmueve y descubra algo nuevo sobre quién es y lo que puede hacer. El camino hacia la felicidad, el éxito y la paz mental consiste en tomar la iniciativa y usar todas sus cualidades para adaptar su vida a su gusto. Confíe en sus instintos, comparta sus intenciones y haga que las cosas sucedan. El romance se ve prometedor. ***

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la simplicidad es la clave para ocuparse de sus asuntos personales y trazar un plan que le ayude a integrar las responsabilidades de todos los aspectos de su vida de forma positiva y viable. La paz mental nace de la organización, no de la procrastinación. Ponga su energía en completar su trabajo y disfrutar de las recompensas. Aprenda de la experiencia e inicie el cambio. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la ira es una pérdida de tiempo. Si quiere marcar la diferencia, hágalo con gracia, encanto y sinceridad. Cultive las relaciones, haga promesas y lleve adelante sus planes. Un cambio positivo en casa también cambiará la dinámica de una relación significativa. Cuanto más se abra, más fácil será ver lo que es posible. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en lo que puede cambiar en lugar de perder el tiempo en personas, situaciones y cosas que escapan a su control. Las mejoras en el hogar que le hagan la vida más fácil, eficiente o gratificante lo animarán a pasar más tiempo con sus seres queridos y a hacer las cosas que lo hacen feliz. Aléjese del drama y de las personas manipuladoras. *****

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que sucede en el ámbito laboral. Prepárese para hacer cambios, si es necesario, para buscar y asegurar un futuro lucrativo. Ignore la información cuestionable. Los hechos tienen importancia, y sus fuentes de información influirán en lo que hace y en cómo se siente. La paciencia y la comprensión le ayudarán a mantener una mentalidad positiva, a tener más control y obtener mejores resultados. **

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía en lo que importa y preste atención a su dinero, salud y bienestar emocional. La forma en que gestione su posición, autoridad y posesiones determinará cómo se sienta al final del día. Comprar y vender parece prometedor y puede generar nuevas oportunidades para simplificar y disfrutar de su vida. Elija el realismo en lugar del caos emocional. ****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija un camino que le llame la atención y lo conmueva. Participe en eventos que se esfuercen por ayudar a los menos afortunados o por una causa que le concierna. El cambio requiere tiempo, energía y decisiones bien pensadas. La comunicación, la educación y los viajes lo beneficiarán y le brindarán oportunidades para aprovechar al máximo sus habilidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.