Horóscopo de hoy: día sábado 21 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sophie Turner, 30; Elliot Page, 39; Jennifer Love Hewitt, 47; William Baldwin, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un enfoque sincero hacia la vida, el amor y la felicidad le ayudará a superar las expectativas. Delo todo en cada situación que pueda marcar la diferencia en cómo se siente, cómo afecta a los demás y cómo vive. Las decisiones que tome y las acciones que emprenda influirán en su bienestar financiero, físico y emocional. Tome decisiones que protejan sus posesiones y reputación, ahorrará tiempo y dinero. Priorice su energía, tiempo e intereses. Sus números son 2, 13, 23, 27, 35, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, cautivador y único. Es desafiante y apasionado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): agradezca a las personas que merecen reconocimiento. Su actitud fomentará mejores relaciones y le ayudará cuando lo necesite. No permita que las situaciones emocionales se descontrolen ni asuma tareas domésticas que requieran un experto. Un cambio positivo en la forma en que administra su dinero, tiempo y estilo de vida promoverá el equilibrio y la seguridad a largo plazo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la comunicación, los viajes y aprovechar al máximo cada momento serán estimulantes, animándolo a dar lo mejor de sí para cumplir sus sueños y alcanzar las estrellas. La honestidad, la integridad y una actitud rebosante de amabilidad, generosidad y risas en cada encuentro que tenga crearán el ambiente propicio para la positividad y la gratitud. El beneficio personal, el amor y la felicidad están escritos en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija propósitos innovadores y comparta ideas con personas tan apasionadas como usted por el cambio positivo. Su capacidad de convencer a otros de que se sumen a sus planes le ayudará a superar a cualquiera que intente competir o interferir. Sea directo con sus palabras; la verdad sin filtros lo mantendrá, tanto a usted como a quienes lo rodean, enfocados en el objetivo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): obtenga toda la información, descubra lo que es posible e implemente lo que pueda para mejorar su vida, hacerla más satisfactoria y cimentarla sobre los principios y valores que más le importan. No se preocupe por lo que no puede hacer; abrace lo que sí puede con todo su corazón y marque la diferencia que lo haga sentir orgulloso. El crecimiento, la superación personal y el romance se ven favorecidos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): necesita una sesión de limpieza que lo libere del peso muerto que arrastra. Haga de la disciplina su prioridad y del ingenio su boleto a nuevos comienzos. La acción es el camino para progresar y satisfacer su alma. Es hora de replantear su estilo de vida, elevar sus estándares, buscar la seguridad y una vida feliz y saludable. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): su sabiduría para conseguir lo que quiere reside en cómo trata a los demás. Acérquese y ofrezca afirmaciones que animen a otros a verse, sentirse y dar lo mejor de sí. Un cambio en su entorno, en las personas con las que se relaciona o en la formación educativa que busca influirá profundamente en su vida. El beneficio personal, el amor y el romance son una prioridad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): simplifique su vida, adopte un enfoque minimalista y ahórrese los sinsabores que pueden causarle un comportamiento de excesos o autocomplaciente. La disciplina y el detalle le ayudarán a avanzar con la paz y la tranquilidad de saber que puede con todo aquello que se le presente. Elija un camino que lo llene de energía y no uno que le impida progresar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva y aprenda. Investigue, diga la verdad y avance con la confianza de haber hecho lo mejor que pudo. No permita que la ira lo frene ni frustre su propósito. El hogar es su zona de confort, pero salir y socializar es su mercado para explorar posibilidades. Un equilibrio entre ambos es lo mejor. El romance está en auge. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): lo que hace cuenta. Extienda la mano y ayude, pero no se endeude para pagar las deficiencias de los demás. Realizar acciones físicas, no financieras, para demostrar su valía, gratitud o amabilidad será un ejemplo a seguir para los demás. Las críticas pueden estar justificadas, pero el apoyo positivo dará resultados. Dígale no a la tentación y a las personas manipuladoras. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque lo bueno en todos y en todo, pero no permita que nadie lo engañe. Tómese el tiempo necesario para verificar los hechos y elija mantener el sentido común por encima del drama emocional. Cultive las relaciones con palabras y actos de amabilidad, no comprando favores ni amistades. Las actividades físicas son una excelente manera de expulsar la irritabilidad, el malestar y el resentimiento. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense antes de compartir sus ideas. Un cambio de estilo de vida o en su entorno le ayudará a poner su vida en perspectiva. Analice meticulosamente sus intereses y procure su seguridad emocional y financiera. Presione a quienes pueden ayudarlo en lugar de perder el tiempo esperando que otros hagan lo correcto y necesario. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga lo que dice y diga lo que hace. Es hora de vivir la vida a su manera y permitir que los demás hagan lo que quieran. Deje de perder el tiempo en lo que no puede cambiar y concéntrese en lo que tenga un efecto positivo en su vida y sus perspectivas. La oportunidad es evidente, pero debe aprovecharla. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.