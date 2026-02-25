Horóscopo de hoy: día miércoles 25 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rashida Jones, 50; Chelsea Handler, 51; Sean Astin, 55; Tea Leoni, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija pensar de forma positiva en lugar de ser negativo y optimice el resultado de lo que le depare este año. Si se mantiene optimista y dispuesto a actuar, ofreciendo apoyo constructivo y alentador a quienes lo rodean obtendrá conocimientos e invitaciones que superarán sus expectativas. Cuanto más dé, más recibirá a cambio. Haga de este un año para reflexionar, reevaluar y alegrarse. La paz y el amor están en auge. Sus números son 1, 15, 18, 26, 32, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, entretenido y sabe aprovechar las oportunidades. Es compasivo y solidario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde para sí mismo sus pensamientos y sentimientos. Si aborda una situación delicada las conversaciones subirán de tono rápidamente. Dese la oportunidad de asimilar sus opciones y considerar las consecuencias de sus acciones. Elija hacer algo constructivo que requiera toda su atención y lo mantenga a salvo. Espere el momento oportuno y la marea cambiará. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guarde su dinero y posesiones en un lugar seguro y mantenga sus secretos para sí mismo. Concentre su atención en aprender algo nuevo, recopilar información y verificar hechos. Elija la paz y el amor por encima de la discordia y el caos, y actualice su apariencia mientras usa su encanto para realzar su atractivo. Haga que sus metas sean el romance y el amor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): déjese guiar por el sentido común. No permita que sus emociones se descontrolen y lo hagan actuar con prisa. Su mejor respuesta a lo que sucede a su alrededor es tomarse un respiro y poner su energía, cuerpo, mente y alma en una actividad que le ayude a desahogarse y pensar racionalmente. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): asegúrese de revisar con cuidado cada detalle. Tratar con instituciones y agencias gubernamentales requerirá atención. Sea un buen oyente y obtendrá una ventaja inesperada. Cuanto menos revele y más aprenda y asimile, mejor le irá. Analice a fondo las posibilidades, pero avance poco a poco. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): recopile información y use lo que descubra para marcar la diferencia. Su forma de relacionarse con los demás marcará el tono de lo que está por venir. La precisión y el detalle, junto con la amabilidad y la consideración, animarán a otros a apoyarlo. Mantenga una vida sencilla y viva dentro de sus posibilidades. Una reunión, un viaje o una actividad académica enriquecerán su vida. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vele por sus intereses. Su éxito no complacerá a quienes compiten con usted, pero con una muestra de compasión, una palabra amable o una oferta alentadora, puede obtener el apoyo que necesita para avanzar sin negatividad ni oposición. El establecimiento de contactos promoverá alianzas. El crecimiento personal, el amor y el romance están en auge. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija con cuidado cuándo compartir información. Alguien tergiversará sus palabras si eso le sirve para obtener ventaja. Lo mejor es representarse a sí mismo en situaciones que puedan afectar su reputación. No prometa más de lo que puede cumplir. Reflexione sobre lo que es factible; una sugerencia realista tendrá mayor impacto que si intenta cumplir lo imposible. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no deje que lo afecten las pequeñas molestias. Tiene mucho que ganar si es amable y compasivo en su interacción con los demás. Ponga su energía en las mejoras en el hogar y en su vida doméstica. La superación personal le será más útil que intentar cambiar a los demás. Una actitud positiva le ayudará a ganar respeto y lealtad. El romance se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no comparta información personal. Manténgase cerca de casa, ahorrará dinero y evitará a personas molestas. Controle sus emociones y dígale no a la tentación. Concéntrese en que su hogar sea fácil de usar, económico y cómodo. Un cambio en su forma de ganarse la vida o administrar su dinero tendrá un efecto positivo en su vida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): válgase por sí mismo. Aléjese de cualquiera que intente dictar lo que puede o no puede hacer. Ya es hora de un cambio, y depende de usted impulsar lo que más le convenga. Unir fuerzas con alguien que tenga tanto que ofrecer a cambio parece prometedor. Se favorecen las empresas conjuntas, las ganancias financieras y el crecimiento personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es hora de avanzar en sus propósitos. La oportunidad de progresar y usar sus habilidades y experiencia de una manera que le agrade está a su alcance. No ignore una oportunidad que aparezca inesperadamente. Si quiere algo, depende de usted dar el primer paso. Una gran energía y una actitud positiva le ayudarán a sobresalir. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ocúpese de los asuntos domésticos, legales, financieros o médicos que dejó pendientes. Nunca es agradable limpiar el desorden de su vida, pero los beneficios llegarán rápidamente a medida que se sienta más cómodo persiguiendo sus sueños. Es hora de dejar atrás el pasado y abrazar el crecimiento personal y la vida que desea. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.