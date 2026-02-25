Horóscopo de hoy
25 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 25 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rashida Jones, 50; Chelsea Handler, 51; Sean Astin, 55; Tea Leoni, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija pensar de forma positiva en lugar de ser negativo y optimice el resultado de lo que le depare este año. Si se mantiene optimista y dispuesto a actuar, ofreciendo apoyo constructivo y alentador a quienes lo rodean obtendrá conocimientos e invitaciones que superarán sus expectativas. Cuanto más dé, más recibirá a cambio. Haga de este un año para reflexionar, reevaluar y alegrarse. La paz y el amor están en auge. Sus números son 1, 15, 18, 26, 32, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, entretenido y sabe aprovechar las oportunidades. Es compasivo y solidario.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde para sí mismo sus pensamientos y sentimientos. Si aborda una situación delicada las conversaciones subirán de tono rápidamente. Dese la oportunidad de asimilar sus opciones y considerar las consecuencias de sus acciones. Elija hacer algo constructivo que requiera toda su atención y lo mantenga a salvo. Espere el momento oportuno y la marea cambiará. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): guarde su dinero y posesiones en un lugar seguro y mantenga sus secretos para sí mismo. Concentre su atención en aprender algo nuevo, recopilar información y verificar hechos. Elija la paz y el amor por encima de la discordia y el caos, y actualice su apariencia mientras usa su encanto para realzar su atractivo. Haga que sus metas sean el romance y el amor. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): déjese guiar por el sentido común. No permita que sus emociones se descontrolen y lo hagan actuar con prisa. Su mejor respuesta a lo que sucede a su alrededor es tomarse un respiro y poner su energía, cuerpo, mente y alma en una actividad que le ayude a desahogarse y pensar racionalmente. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): asegúrese de revisar con cuidado cada detalle. Tratar con instituciones y agencias gubernamentales requerirá atención. Sea un buen oyente y obtendrá una ventaja inesperada. Cuanto menos revele y más aprenda y asimile, mejor le irá. Analice a fondo las posibilidades, pero avance poco a poco. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): recopile información y use lo que descubra para marcar la diferencia. Su forma de relacionarse con los demás marcará el tono de lo que está por venir. La precisión y el detalle, junto con la amabilidad y la consideración, animarán a otros a apoyarlo. Mantenga una vida sencilla y viva dentro de sus posibilidades. Una reunión, un viaje o una actividad académica enriquecerán su vida. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): vele por sus intereses. Su éxito no complacerá a quienes compiten con usted, pero con una muestra de compasión, una palabra amable o una oferta alentadora, puede obtener el apoyo que necesita para avanzar sin negatividad ni oposición. El establecimiento de contactos promoverá alianzas. El crecimiento personal, el amor y el romance están en auge. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija con cuidado cuándo compartir información. Alguien tergiversará sus palabras si eso le sirve para obtener ventaja. Lo mejor es representarse a sí mismo en situaciones que puedan afectar su reputación. No prometa más de lo que puede cumplir. Reflexione sobre lo que es factible; una sugerencia realista tendrá mayor impacto que si intenta cumplir lo imposible. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no deje que lo afecten las pequeñas molestias. Tiene mucho que ganar si es amable y compasivo en su interacción con los demás. Ponga su energía en las mejoras en el hogar y en su vida doméstica. La superación personal le será más útil que intentar cambiar a los demás. Una actitud positiva le ayudará a ganar respeto y lealtad. El romance se ve favorecido. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no comparta información personal. Manténgase cerca de casa, ahorrará dinero y evitará a personas molestas. Controle sus emociones y dígale no a la tentación. Concéntrese en que su hogar sea fácil de usar, económico y cómodo. Un cambio en su forma de ganarse la vida o administrar su dinero tendrá un efecto positivo en su vida. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): válgase por sí mismo. Aléjese de cualquiera que intente dictar lo que puede o no puede hacer. Ya es hora de un cambio, y depende de usted impulsar lo que más le convenga. Unir fuerzas con alguien que tenga tanto que ofrecer a cambio parece prometedor. Se favorecen las empresas conjuntas, las ganancias financieras y el crecimiento personal. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): es hora de avanzar en sus propósitos. La oportunidad de progresar y usar sus habilidades y experiencia de una manera que le agrade está a su alcance. No ignore una oportunidad que aparezca inesperadamente. Si quiere algo, depende de usted dar el primer paso. Una gran energía y una actitud positiva le ayudarán a sobresalir. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ocúpese de los asuntos domésticos, legales, financieros o médicos que dejó pendientes. Nunca es agradable limpiar el desorden de su vida, pero los beneficios llegarán rápidamente a medida que se sienta más cómodo persiguiendo sus sueños. Es hora de dejar atrás el pasado y abrazar el crecimiento personal y la vida que desea. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.