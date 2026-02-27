Horóscopo de hoy: día viernes 27 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kate Mara, 43; Josh Groban, 45; Rozonda “Chilli” Thomas, 55; Donal Logue, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: revise su vida, reviva sus sueños y resucite lo que queda en su lista de deseos. Esfuércese por alcanzar las metas que más importan y sea valiente al dar a luz sus sueños. Asuma la responsabilidad de su felicidad y no mire atrás. Es hora de expandirse y participar en aquello que lo hace sentir vivo y hace que la vida valga la pena. No permita que nadie se interponga en su camino. Tome el control sobre sí mismo. Sus números son 8, 12, 21, 26, 33, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, imaginativo y comprensivo. Es posesivo y cariñoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): trabaje discretamente entre bastidores; una vez que tenga todo en su lugar, será más fácil que otros se sumen a sus planes. Mantenga un diálogo sencillo y acciones razonables. La tentación, la exageración y las crisis emocionales obstaculizarán su progreso, mientras que una actitud minimalista y terminar lo que empieza lo llevarán a recibir elogios. Decisiones sabias, buenos resultados. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): revise cada detalle y cambie solo lo necesario y asequible. Evite los movimientos impulsivos, las decisiones o la retórica que puedan generar resentimiento y repercusiones no deseados. Elija usar incentivos, gestos amables y sentido común para ganar favores, apoyo y una respuesta positiva. Pasar tiempo libre con alguien a quien ama fortalecerá su relación. El romance está en auge. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): recorte sus gastos, tenga cuidado con lo que comparte verbalmente y evite las multitudes que podrían amenazar su salud y bienestar general. Use su tiempo y dinero con moderación y preste atención a los cambios que se desarrollan a su alrededor. Tener una visión precisa de las situaciones y las personas le ayudará a tomar decisiones claras. Use sus conexiones, energía y talento multitarea para avanzar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se esconda ni se quede de brazos cruzados. Use las herramientas, conexiones o salidas a su disposición para mitigar su próximo movimiento. Tiene mucho que ganar, tanto profesional como personalmente, tomando el control e iniciando lo que quiere que se desarrolle. Aproveche el momento, demuestre las posibilidades y deje clara su postura, y la respuesta que recibirá no lo decepcionará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): profundice y descubra. El conocimiento es su camino al éxito. Las conexiones que haga al asistir a una conferencia, evento o reunión darán frutos. Ponga su corazón y alma en lo que quiera promocionar y tendrá una audiencia cautiva y obtendrá el apoyo e interés que le permitan seguir adelante. Sea su propio defensor y juegue para ganar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): amplíe sus intereses, conocimientos y perspectiva. Esto le ayudará a decidir la mejor manera de repartir sus habilidades y tiempo para ayudar a los demás. No pierda de vista lo necesarias que son las relaciones significativas; asegúrese de cuidar y complacer a sus seres queridos. El romance, un cambio de aires, asistir a una reunión o participar en una actividad que disfrute será gratificante. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga el tema en mente incluso si alguien intenta redirigirlo. Es fundamental transmitir con precisión su mensaje. Participe en actividades que requieran resistencia y fortalezcan su confianza y su sentido de logro. Despeje su camino y visualice las posibilidades. No se disperse ni deje que la tentación lo lleve por mal camino. Concéntrese en lo que más importa. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la ira y la venganza se interpondrán entre usted y conseguir lo que quiere. Use su inteligencia, carisma y contactos para alimentar su pasión y completar su misión sin interferencias ni discordias. Evite las disputas domésticas, asista a eventos que le interesen y amplíe su círculo de amigos. Socializar, viajar y las actividades educativas le darán una idea de lo que es mejor para usted. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): controle sus gastos, posesiones y salud. Recibirá mensajes contradictorios que, si es demasiado crédulo, podrían llevarlo por mal camino. Las mejoras en el hogar requerirán presupuesto y planificación para evitar que se aprovechen de usted. Consiga por escrito lo que quiere y niéguese a afrontar un gasto adicional por algo que no le gusta ni necesita. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no tenga miedo de aprovechar cualquier oportunidad que se le presente. Una empresa conjunta, o un compromiso para unir fuerzas y compartir gastos y responsabilidades con alguien especial, aliviará el estrés y le ofrecerá la libertad de dedicarse a pasatiempos que le brinden felicidad, mejor salud o un estilo de vida deseable. Haga que sus prioridades sean el romance y la superación personal. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si investiga programas de eficiencia o subvenciones puede reducir sus gastos generales. Las mejoras en el hogar, una mudanza o ajustar su presupuesto a su situación actual tendrán un impacto positivo en cómo vive, duerme y disfruta de la vida. No permita que lo dominen su orgullo, inseguridad o tentación cuando tiene tanto que ganar con un plan bien pensado. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): socialice, pruebe algo nuevo o participe en actividades o eventos que le interesen y emocionen. Las personas que conozca, o con quien comparta una nueva experiencia, lo harán reflexionar sobre su estilo de vida y cómo puede asegurarse de vivir una vida que le dé la libertad de hacer las cosas a su manera. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.