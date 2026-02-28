Horóscopo de hoy: día sábado 28 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Aldean, 49; Ali Larter, 50; Eric Lindros, 53; Pat Monahan, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su creatividad está creciendo y su capacidad para formular ideas y llevarlas a cabo de principio a fin parece prometedora. No dude ni desperdicie ni un instante de este extraordinario momento de su vida. Dé un salto de fe y sumérjase en lo que sea que lo haga feliz y le atraiga. La vida pasa rápido; deje de dar excusas, tome el control y convierta sus sueños, esperanzas y deseos en realidad. Viva sin remordimientos. Sus números son 2, 23, 24, 28, 35, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es llamativo, cautivador y sabe aprovechar las oportunidades. Es innovador y original.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ofrezca esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles. Un gesto amable traerá recompensas que cambiarán su vida. Un giro inesperado de los eventos cambiará su forma de ganar o administrar su dinero. Concéntrese en las funciones de establecimiento de contactos y en conectarse con personas que comparten sus convicciones, y descubrirá cómo convertir sus cualidades en algo rentable. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a los detalles y sea la mente maestra detrás de lo que hace que su hogar funcione de manera eficiente. La forma en que maneja las situaciones y se relaciona con las personas determinará cuánto recibirá de ellas. No permita que la terquedad o la ira lo dominen y lo lleven a un punto sin retorno. El compromiso y la compasión son lo mejor para usted. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio financiero que lo impulse a ahorrar, invertir inteligentemente y trabajar duro para asegurar su posición, reputación y futuro lo tranquilizará y lo animará a mantenerse al día con la tecnología de vanguardia. Una conversación cambiará su perspectiva y lo animará a dar un paso, adoptar un estilo de vida o reconfigurar sus planes a largo plazo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice los hechos y las cifras, y tome decisiones que mejoren su perfil y sus posibilidades. Manténgase abierto a sugerencias, pero sea audaz al responder. Asumir un puesto de liderazgo cambiará la percepción que los demás tienen de usted y le brindará mayores oportunidades. Dedique tiempo, energía, corazón y alma a ganar terreno mental, emocional y financieramente. El romance está en auge. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adopte un enfoque apasionado en todo lo que haga y ganará respeto y lealtad, e influirá en los demás para que actúen en consecuencia. Su capacidad de motivar a las personas fomentará el liderazgo y sentará una base sólida para sus sueños. La información privilegiada que reciba le dará pistas sobre una posible ganancia financiera. Mantenga el impulso y algo único y próspero llegará. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participar le abrirá los ojos sobre el progreso de los demás y le ayudará a poner su vida y su futuro en perspectiva. Dedique tiempo a cultivar relaciones significativas y a sentar las bases para asegurarse de alcanzar sus planes de vida. Un cambio de ubicación o de entorno tendrá un efecto positivo sobre su salud y su bienestar emocional y financiero. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca límites y un presupuesto antes de aceptar cualquier plan que le presenten. No deje que nadie limite lo que puede hacer. No permita que se instalen la tentación ni la pereza, manipulando sus emociones y dificultándole hacer lo correcto y lo mejor para usted. Considere el resultado y no se subestime. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): parta hacia una aventura que le ofrezca romance, intriga, conocimiento y oportunidades. Es hora de construir, conquistar y disfrutar usando sus cualidades para encontrar la fuerza para vivir la vida a su manera. Socialice, comparta ideas e intenciones, e invierta más en superación personal, logros, amor y romance. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que desea. Alguien estará ansioso por desviarlo si le da una oportunidad. No caiga en el chantaje emocional ni en los falsos cumplidos. Escuche con atención y responda con sinceridad y convicción. Preste atención a los asuntos domésticos y modifique lo necesario para mantener el equilibrio, un presupuesto estricto y un ambiente amoroso. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite decisiones precipitadas que puedan afectar sus finanzas o su estilo de vida. Opte por hablar con sus seres queridos y emprender proyectos conjuntos bien fundamentados con un plan que tenga algo especial para todos los participantes. Lidere el camino con gratitud y compasión, y los resultados superarán sus expectativas. El romance está en auge. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga su energía donde le dé el mayor rendimiento. Consulte las opciones disponibles a través de instituciones, agencias y empresas que ofrecen incentivos que le ahorrarán dinero y le ayudarán a ponerse a usted mismo o a sus activos en plena forma. La disciplina y las ideas innovadoras le ayudarán a progresar. Busque salidas únicas para aprovechar al máximo sus habilidades. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe sus intereses, habilidades y círculo de amigos. Participe en eventos que le ofrezcan mayor libertad para ser usted mismo y vivir el momento. Perfeccione sus habilidades y mezcle creatividad e imaginación con sus ideas, y creará algo especial. Socializar lo conducirá a encuentros extraños. Explore la posibilidad de compartir ideas y encontrará a su musa o mentor. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.