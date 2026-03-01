Horóscopo de hoy
01 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 01 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Bieber, 32; Kesha, 39; Lupita Nyong’o, 43; Ron Howard, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tendrá muchas oportunidades de reflexionar, pero no tarde demasiado en considerar sus opciones. La introspección le ayudará a discernir si está tomando decisiones por usted mismo o si está tratando de complacer a los demás. Concéntrese en lo que estimula su mente y promete crecimiento personal y felicidad. Depende de usted desarrollar una rutina, un estilo de vida y un plan que lo conduzcan a la satisfacción. Póngase a sí mismo en primer lugar. Sus números son 1, 14, 23, 27, 32, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es vanguardista, librepensador y atractivo. Es productivo y notable.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): permita que su imaginación e ingenio tomen el control, y su creatividad y disciplina le ayudarán a completar su misión. Hable con personas que lo inspiren, esto enriquecerá su visión y lo animará a mejorar. Organizar su espacio personal para promover una mayor productividad dará sus frutos. No revele secretos ni deje que su orgullo le cueste caro. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): quizás quiera analizar cómo y cuándo dejar ir aquello que ya no lo beneficia. Deshacerse de la negatividad o de cualquier cosa que lo agobie o lo frene lo hará sentir eufórico una vez que empiece. Es un nuevo mes y un momento para avanzar hacia aquello que lo completa. Confíe en sus instintos y ponga en marcha sus planes con discreción. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase abierto con respecto al dinero, las empresas conjuntas y los gastos compartidos. Asegúrese de seguir los canales adecuados y obtener la documentación requerida para protegerse de pérdidas. Concéntrese en cumplir sus promesas y en ocuparse de sus asuntos personales. Investigue, aprenda y abogue por sí mismo para evitar que se aprovechen de usted. Protéjase de enfermedades o lesiones. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use la inteligencia, el encanto y el ingenio para ganar favores. Un enfoque original para promocionar y presentar sus capacidades llamará la atención. No se pierda algo bueno por terquedad. Escuche y encontrará un camino a seguir que se adapte a sus necesidades y lo mantenga en el centro de atención. El beneficio personal es evidente y el romance está escrito en las estrellas. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): controle sus emociones. Un cambio innecesario lo dejará vulnerable. Manténgase atento a lo que sucede, pero no avive el fuego ni deje que la ira le cause pérdidas financieras ni riesgos físicos. Concéntrese, prepárese para aprender sobre la marcha y delo todo. La disciplina y el trabajo duro son sus boletos hacia el futuro. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): enfóquese en el trabajo y termine lo que empieza. Su reputación depende de su ética laboral y de su capacidad de manejar situaciones sin molestar a los demás. Manténgase concentrado, lea el ambiente, haga su parte, y algo bueno ocurrirá. Un estímulo personal lo animará y atraerá la atención de alguien a quien admira. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique tiempo a mejorar su entorno. Las mejoras que haga lo animarán a organizar más reuniones o a empezar un nuevo pasatiempo. Guarde para sí mismo sus pensamientos y emociones hasta reunir toda la información necesaria para tomar mejores decisiones. Amplíe sus oportunidades redirigiendo sus habilidades, cualificaciones e intereses hacia lo que más disfruta hacer. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): demasiadas opciones lo confundirán. Elija el camino que le permita ser más afable. Discutir no servirá de nada, pero hacer su parte para mejorar su vida y la de sus seres queridos sí. Manténgase abierto a sugerencias y dispuesto a aprender, y exprese sus deseos con sinceridad y esperanza en un futuro mejor. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en su fuerza personal, su estado físico, una dieta saludable y en ser lo mejor de pueda ser. No permita que lo que digan o hagan los demás lo deprima y desinfle su deseo de verse, sentirse y hacer lo que más le importa. Preste atención a los asuntos económicos y siga los canales adecuados para alcanzar sus objetivos. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la negación no lo llevará adonde quiere ir. Encare de frente las situaciones y use su perspicacia, experiencia y recursos para generar un cambio positivo antes de que sea demasiado tarde. Deje que sus acciones abran el camino y establezcan la pauta para seguir adelante. Sea quien implemente el cambio y se beneficiará al tomar las medidas necesarias para que las cosas sucedan. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle de cerca sus finanzas y opciones profesionales. El momento oportuno lo es todo, y ser consciente de lo que es posible es crucial si quiere progresar. Aproveche cualquier oportunidad que se le presente para relacionarse con quienes puedan ofrecerle consejos o apoyo que fomenten sus intereses. Canalice sabiamente su energía. Elija la positividad sobre la negatividad. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aclare sus objetivos a cualquier persona en cuyas decisiones pueda influir. Los aportes que reciba le ayudarán a adaptarse y a evitar obstáculos en su camino. Obtener apoyo le permitirá prosperar. No se esconda de la controversia, encárela de frente y tendrá la libertad de seguir adelante sin sentirse culpable. Sea fiel a sí mismo, a sus convicciones y a su pasión. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.