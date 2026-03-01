Horóscopo de hoy: día domingo 01 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Bieber, 32; Kesha, 39; Lupita Nyong’o, 43; Ron Howard, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tendrá muchas oportunidades de reflexionar, pero no tarde demasiado en considerar sus opciones. La introspección le ayudará a discernir si está tomando decisiones por usted mismo o si está tratando de complacer a los demás. Concéntrese en lo que estimula su mente y promete crecimiento personal y felicidad. Depende de usted desarrollar una rutina, un estilo de vida y un plan que lo conduzcan a la satisfacción. Póngase a sí mismo en primer lugar. Sus números son 1, 14, 23, 27, 32, 40, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es vanguardista, librepensador y atractivo. Es productivo y notable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): permita que su imaginación e ingenio tomen el control, y su creatividad y disciplina le ayudarán a completar su misión. Hable con personas que lo inspiren, esto enriquecerá su visión y lo animará a mejorar. Organizar su espacio personal para promover una mayor productividad dará sus frutos. No revele secretos ni deje que su orgullo le cueste caro. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): quizás quiera analizar cómo y cuándo dejar ir aquello que ya no lo beneficia. Deshacerse de la negatividad o de cualquier cosa que lo agobie o lo frene lo hará sentir eufórico una vez que empiece. Es un nuevo mes y un momento para avanzar hacia aquello que lo completa. Confíe en sus instintos y ponga en marcha sus planes con discreción. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): manténgase abierto con respecto al dinero, las empresas conjuntas y los gastos compartidos. Asegúrese de seguir los canales adecuados y obtener la documentación requerida para protegerse de pérdidas. Concéntrese en cumplir sus promesas y en ocuparse de sus asuntos personales. Investigue, aprenda y abogue por sí mismo para evitar que se aprovechen de usted. Protéjase de enfermedades o lesiones. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use la inteligencia, el encanto y el ingenio para ganar favores. Un enfoque original para promocionar y presentar sus capacidades llamará la atención. No se pierda algo bueno por terquedad. Escuche y encontrará un camino a seguir que se adapte a sus necesidades y lo mantenga en el centro de atención. El beneficio personal es evidente y el romance está escrito en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): controle sus emociones. Un cambio innecesario lo dejará vulnerable. Manténgase atento a lo que sucede, pero no avive el fuego ni deje que la ira le cause pérdidas financieras ni riesgos físicos. Concéntrese, prepárese para aprender sobre la marcha y delo todo. La disciplina y el trabajo duro son sus boletos hacia el futuro. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): enfóquese en el trabajo y termine lo que empieza. Su reputación depende de su ética laboral y de su capacidad de manejar situaciones sin molestar a los demás. Manténgase concentrado, lea el ambiente, haga su parte, y algo bueno ocurrirá. Un estímulo personal lo animará y atraerá la atención de alguien a quien admira. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique tiempo a mejorar su entorno. Las mejoras que haga lo animarán a organizar más reuniones o a empezar un nuevo pasatiempo. Guarde para sí mismo sus pensamientos y emociones hasta reunir toda la información necesaria para tomar mejores decisiones. Amplíe sus oportunidades redirigiendo sus habilidades, cualificaciones e intereses hacia lo que más disfruta hacer. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): demasiadas opciones lo confundirán. Elija el camino que le permita ser más afable. Discutir no servirá de nada, pero hacer su parte para mejorar su vida y la de sus seres queridos sí. Manténgase abierto a sugerencias y dispuesto a aprender, y exprese sus deseos con sinceridad y esperanza en un futuro mejor. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en su fuerza personal, su estado físico, una dieta saludable y en ser lo mejor de pueda ser. No permita que lo que digan o hagan los demás lo deprima y desinfle su deseo de verse, sentirse y hacer lo que más le importa. Preste atención a los asuntos económicos y siga los canales adecuados para alcanzar sus objetivos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la negación no lo llevará adonde quiere ir. Encare de frente las situaciones y use su perspicacia, experiencia y recursos para generar un cambio positivo antes de que sea demasiado tarde. Deje que sus acciones abran el camino y establezcan la pauta para seguir adelante. Sea quien implemente el cambio y se beneficiará al tomar las medidas necesarias para que las cosas sucedan. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle de cerca sus finanzas y opciones profesionales. El momento oportuno lo es todo, y ser consciente de lo que es posible es crucial si quiere progresar. Aproveche cualquier oportunidad que se le presente para relacionarse con quienes puedan ofrecerle consejos o apoyo que fomenten sus intereses. Canalice sabiamente su energía. Elija la positividad sobre la negatividad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aclare sus objetivos a cualquier persona en cuyas decisiones pueda influir. Los aportes que reciba le ayudarán a adaptarse y a evitar obstáculos en su camino. Obtener apoyo le permitirá prosperar. No se esconda de la controversia, encárela de frente y tendrá la libertad de seguir adelante sin sentirse culpable. Sea fiel a sí mismo, a sus convicciones y a su pasión. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.