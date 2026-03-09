Horóscopo de hoy: día lunes 09 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bow Wow, 39; Brittany Snow, 40; Matthew Gray Gubler, 46; Juliette Binoche, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: éste es un año de descubrimiento, búsqueda educativa, aprendizaje, investigación y exploración de posibilidades. Manténgase abierto a nuevas ideas que fomenten su crecimiento y le permitan avanzar en su vida personal y profesional. Use su voz para generar cambios y marcar la diferencia para quienes no pueden valerse por sí mismos. Dedique más esfuerzo y energía a desarrollar un estilo de vida saludable. Aumente su fuerza física e incorpore disciplina a su rutina diaria. Sus números son 5, 18, 24, 27, 32, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, comunicativo y disciplinado. Es de mente abierta y observador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía en algo que le importe. Marcar la diferencia cambiará su perspectiva sobre lo que desea hacer con su vida. Busque cursos, ayudas estatales o voluntariado que aborden sus inquietudes. Dedíquese a construir mejores relaciones y a cuidarse. Haga que la actividad física y una dieta saludable formen parte de su rutina diaria. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): inicie el cambio. Siga a su corazón, elija aquello que lo haga feliz, comparta sus planes con quienes más le importan y lidere el camino. Sus palabras y acciones tendrán peso y resonarán con quienes le brinden apoyo. El cambio requiere valentía, sabiduría y acción. Perfeccione sus habilidades y postúlese a puestos que lo entusiasmen. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga menos y haga más. La forma en que se comunique con los demás determinará lo que recibirá a cambio. Una mano amiga traerá mejores resultados que una simple crítica. Limite sus gastos. Concéntrese en ganar y administrar sabiamente su dinero. Un cambio de actitud lo animará a mantenerse al día con los estándares de la industria, a la vez que promueve el crecimiento y las oportunidades. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche, sea razonable y apéguese a la verdad. Enfoque su energía en mantenerse al día, reconocer su valor y usar su inteligencia, conocimientos y experiencia para asegurar su reputación. No deje que los asuntos emocionales se intensifiquen, o perderá la oportunidad de hacer su vida menos estresante. No corra riesgos que puedan provocar lesiones o enfermedades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos que le ofrezcan información sobre temas, profesiones o aficiones que le interesen. Lo que descubra lo motivará a emprender algo nuevo y emocionante. Tener una meta, un propósito o un desafío cambiará su forma de vivir y la forma en que lo traten los demás. Conocer a alguien tendrá un impacto positivo en usted y en su estilo de vida. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guarde sus emociones para sí mismo. Alguien podría usar algo que usted le confíe sin considerar su seguridad ni su reputación. Tenga claro con quién está tratando y comparta bromas inteligentes que alerten a los demás de que no se metan con usted. Sea un buen oyente y mantenga la paz al tratar con sus socios y en las cuestiones domésticas. No comparta asuntos financieros, personales ni de salud. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase cerca de casa. Cultive sus relaciones y reorganice su espacio para fomentar una mayor creatividad e iniciativa. Permítase solo prácticas que le ayuden a progresar personal o profesionalmente, y dígale no a cualquiera que intente persuadirlo de emprender aventuras riesgosas o caer en excesos. Tome decisiones saludables que lo animen a verse, sentirse y dar lo mejor de sí mismo. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda sobre la marcha. Evite gastos compartidos y proyectos conjuntos que lo estresen. Mantenga una comunicación abierta y honesta para evitar ser engañado o malinterpretado. Si tiene dudas no tema decir que no ni cambiar de opinión. No permita que las emociones se filtren en situaciones que puedan causarle pérdidas financieras. Confíe en sus instintos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): invierta más tiempo en sí mismo. Busque pasatiempos que le permitan mantenerse físicamente fuerte y lo animen a desarrollar características y habilidades que le ayuden a cumplir sus sueños. Preste atención a sus necesidades y a lo que puede hacer para mantener la felicidad y el estilo de vida que desea. Haga que la paz y el amor sean una prioridad. El romance está escrito en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esté dispuesto a ayudar a los demás, pero no pague por los errores ajenos. Las sugerencias que ofrece y las cualidades de liderazgo que muestra lo llevarán a obtener reconocimiento y oportunidades de participar en algo que le resulte atractivo. Su previsión y espontaneidad darán frutos y cambiarán la dinámica de sus relaciones profesionales. La oportunidad está a su alcance; tome las riendas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la disciplina dará sus frutos. Una demostración apasionada de lo que puede hacer tendrá impacto en los demás. Permita que su instinto lo guíe y que sus ideas innovadoras cautiven la imaginación de aquellos con quienes trata y encontrará su lugar feliz. La evolución personal y las ganancias económicas están a su alcance. Arriésguese y encuentre su felicidad. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija el camino que le ofrezca mayor conocimiento y perspectiva sobre nuevas posibilidades. Ya es hora de un cambio que reescriba su destino. Reconozca lo que es necesario, considere sus opciones y comience el proceso. Depende de usted dejar ir lo que le impide avanzar e implementar los cambios necesarios para alcanzar sus metas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.