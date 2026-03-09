Horóscopo de hoy
09 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 09 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Bow Wow, 39; Brittany Snow, 40; Matthew Gray Gubler, 46; Juliette Binoche, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: éste es un año de descubrimiento, búsqueda educativa, aprendizaje, investigación y exploración de posibilidades. Manténgase abierto a nuevas ideas que fomenten su crecimiento y le permitan avanzar en su vida personal y profesional. Use su voz para generar cambios y marcar la diferencia para quienes no pueden valerse por sí mismos. Dedique más esfuerzo y energía a desarrollar un estilo de vida saludable. Aumente su fuerza física e incorpore disciplina a su rutina diaria. Sus números son 5, 18, 24, 27, 32, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, comunicativo y disciplinado. Es de mente abierta y observador.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía en algo que le importe. Marcar la diferencia cambiará su perspectiva sobre lo que desea hacer con su vida. Busque cursos, ayudas estatales o voluntariado que aborden sus inquietudes. Dedíquese a construir mejores relaciones y a cuidarse. Haga que la actividad física y una dieta saludable formen parte de su rutina diaria. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): inicie el cambio. Siga a su corazón, elija aquello que lo haga feliz, comparta sus planes con quienes más le importan y lidere el camino. Sus palabras y acciones tendrán peso y resonarán con quienes le brinden apoyo. El cambio requiere valentía, sabiduría y acción. Perfeccione sus habilidades y postúlese a puestos que lo entusiasmen. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga menos y haga más. La forma en que se comunique con los demás determinará lo que recibirá a cambio. Una mano amiga traerá mejores resultados que una simple crítica. Limite sus gastos. Concéntrese en ganar y administrar sabiamente su dinero. Un cambio de actitud lo animará a mantenerse al día con los estándares de la industria, a la vez que promueve el crecimiento y las oportunidades. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): escuche, sea razonable y apéguese a la verdad. Enfoque su energía en mantenerse al día, reconocer su valor y usar su inteligencia, conocimientos y experiencia para asegurar su reputación. No deje que los asuntos emocionales se intensifiquen, o perderá la oportunidad de hacer su vida menos estresante. No corra riesgos que puedan provocar lesiones o enfermedades. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos que le ofrezcan información sobre temas, profesiones o aficiones que le interesen. Lo que descubra lo motivará a emprender algo nuevo y emocionante. Tener una meta, un propósito o un desafío cambiará su forma de vivir y la forma en que lo traten los demás. Conocer a alguien tendrá un impacto positivo en usted y en su estilo de vida. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guarde sus emociones para sí mismo. Alguien podría usar algo que usted le confíe sin considerar su seguridad ni su reputación. Tenga claro con quién está tratando y comparta bromas inteligentes que alerten a los demás de que no se metan con usted. Sea un buen oyente y mantenga la paz al tratar con sus socios y en las cuestiones domésticas. No comparta asuntos financieros, personales ni de salud. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase cerca de casa. Cultive sus relaciones y reorganice su espacio para fomentar una mayor creatividad e iniciativa. Permítase solo prácticas que le ayuden a progresar personal o profesionalmente, y dígale no a cualquiera que intente persuadirlo de emprender aventuras riesgosas o caer en excesos. Tome decisiones saludables que lo animen a verse, sentirse y dar lo mejor de sí mismo. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda sobre la marcha. Evite gastos compartidos y proyectos conjuntos que lo estresen. Mantenga una comunicación abierta y honesta para evitar ser engañado o malinterpretado. Si tiene dudas no tema decir que no ni cambiar de opinión. No permita que las emociones se filtren en situaciones que puedan causarle pérdidas financieras. Confíe en sus instintos. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): invierta más tiempo en sí mismo. Busque pasatiempos que le permitan mantenerse físicamente fuerte y lo animen a desarrollar características y habilidades que le ayuden a cumplir sus sueños. Preste atención a sus necesidades y a lo que puede hacer para mantener la felicidad y el estilo de vida que desea. Haga que la paz y el amor sean una prioridad. El romance está escrito en las estrellas. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esté dispuesto a ayudar a los demás, pero no pague por los errores ajenos. Las sugerencias que ofrece y las cualidades de liderazgo que muestra lo llevarán a obtener reconocimiento y oportunidades de participar en algo que le resulte atractivo. Su previsión y espontaneidad darán frutos y cambiarán la dinámica de sus relaciones profesionales. La oportunidad está a su alcance; tome las riendas. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la disciplina dará sus frutos. Una demostración apasionada de lo que puede hacer tendrá impacto en los demás. Permita que su instinto lo guíe y que sus ideas innovadoras cautiven la imaginación de aquellos con quienes trata y encontrará su lugar feliz. La evolución personal y las ganancias económicas están a su alcance. Arriésguese y encuentre su felicidad. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija el camino que le ofrezca mayor conocimiento y perspectiva sobre nuevas posibilidades. Ya es hora de un cambio que reescriba su destino. Reconozca lo que es necesario, considere sus opciones y comience el proceso. Depende de usted dejar ir lo que le impide avanzar e implementar los cambios necesarios para alcanzar sus metas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.