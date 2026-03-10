Horóscopo de hoy: día martes 10 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Olivia Wilde, 42; Carrie Underwood, 43; Jon Hamm, 55; Sharon Stone, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las emociones encontradas lo llevarán por mal camino. No permita que sus sentimientos interfieran con la razón, especialmente al tratar con colaboradores. Busque alternativas originales que le ayuden a alcanzar sus objetivos rápidamente. Al tratar con instituciones o agencias gubernamentales no deje nada al azar. La preparación y la concreción protegerán su reputación y lo posicionarán para mayores oportunidades. Las emociones encontradas provocarán discordia y problemas personales. Sus números son 4, 12, 19, 23, 32, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comprensivo, apasionado y proactivo. Es flexible y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no permita que las emociones le dificulten hacer lo correcto. Actúe con sinceridad absoluta y compasión. Dedique su tiempo y esfuerzo a educar a los demás y a marcar la diferencia en su comunidad. Amplíe su espectro, analice sus opciones y utilice el sistema, las agencias y las instituciones para avanzar. Elija la paz y el amor en lugar del caos y la violencia. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuide sus finanzas, su salud y los asuntos que requieran renovaciones, mejoras y tratos con instituciones. Será necesario pensar con anticipación y elegir cómo aprovechar al máximo lo que tiene para asegurar el mejor resultado. Preste atención y proteja su información personal y sus secretos. La elección de una carrera profesional le ofrecerá beneficios financieros y costos emocionales. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de procrastinar. Comuníquese, investigue e implemente un plan. Cuanto más haga para marcar la diferencia, mayores serán los beneficios. Solicite apoyo y descubrirá rápidamente con quién quiere formar equipo. Amplíe su círculo de amigos y exprese sus inquietudes. Un plan sólido le dará la confianza necesaria para dar el paso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): proteja su reputación. Haga preguntas, considere sus opciones y evite que sus emociones lo conduzcan a discusiones insalvables. Su mejor recurso es ocuparse de los asuntos y sortear con cautela las situaciones desagradables. Mantener su reputación y su ética laboral le ayudará a obtener el apoyo que necesita para progresar. Guarde sus pensamientos para usted mismo y evite situaciones de riesgo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las acciones tienen prioridad. Ponga sus planes en marcha y no se detenga hasta estar satisfecho con los resultados. La energía y el entusiasmo influirán en la forma en que respondan los demás y en el tipo de ayuda que reciba. Evite los gastos emocionales y actuar con prisa sin pensar en las consecuencias. La gratificación personal por sus logros será valiosa. El romance se ve favorecido. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): los problemas domésticos lo desviarán del rumbo. No pierda de vista sus objetivos ni descuide una situación que pueda influir en lo que alguien siente por usted. Mantenga en primer plano lo que es importante para usted. Compartir, comprometerse y hacer lo que sea necesario para mantener una base sólida son las piedras angulares para alcanzar el éxito y la felicidad. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea reservado con su vida personal. Mezclar negocios con placer será contraproducente. Un cambio que le ofrezca la libertad de usar sus habilidades para ayudar a los demás parece prometedor. Puede soñar en grande, pero a la hora de poner en marcha sus planes, lo mejor es ir poco a poco. El romance y la evolución personal se acercan. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mudanza, una reforma o un viaje le ayudarán a cambiar su perspectiva sobre las posibilidades y con quién comparte su tiempo y sus secretos. Escuche y descubrirá la mejor manera de complacer a quienes le rodean y mantener el statu quo. Un enfoque enérgico hacia la actividad física lo diferenciará de cualquier competencia. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste más atención a lo que sucede en casa que a lo que sucede en la calle. No se involucre en una pelea que no le concierne. Protéjase de la interferencia externa y de quienes buscan la confrontación. Busque programas de incentivos que fomenten mejoras o cambios en el hogar que puedan reducir sus gastos generales o aumentar su comodidad y alegría. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si quiere mantener un ritmo constante, pase desapercibido. No permita que nadie lo convenza de anteponer las necesidades ajenas a las suyas. Concéntrese en sus responsabilidades y controle cómo usa su dinero. Evite las empresas conjuntas o los gastos compartidos. Las emociones y el dinero no se llevarán bien hoy. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hay poder en la energía. Diseñe un plan que le permita darlo todo en aquello que le genere el mayor rendimiento. Se vislumbra una oportunidad para impulsar sus intereses a través de inversiones o un cambio de trabajo. Ofrezca un incentivo e implemente un cambio en su estilo de vida que alivie la frustración emocional. Un poco de amor y comprensión le ayudará mucho. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no empiece algo que no pueda terminar. Elija con cuidado sus palabras. La ira provocará contratiempos que pueden frenar su progreso. No deje margen de error; deje su orgullo de lado, reprima sus emociones y haga lo necesario para garantizar la seguridad de su reputación, posición y estatus. Elija la amabilidad y el amor en lugar del caos y la aversión. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.