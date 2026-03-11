Horóscopo de hoy: día miércoles 11 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anthony Davis, 33; Thora Birch, 44; Johnny Knoxville, 55; Terrence Howard, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: antes de hacer promesas considere lo que está en juego. Aproveche este año para aclarar asuntos emocionales que pesan sobre su cabeza. La honestidad es la puerta a un futuro mejor. Es hora de desplegar sus alas y volar sin ataduras. Intentar iniciar un cambio positivo mientras le pesan asuntos sin resolver no lo conducirá a la victoria; solo le traerá más desafíos. Hágalo bien a la primera. Sus números son 2, 14, 25, 28, 34, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, astuto y demostrativo. Es enérgico y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un perfil bajo lo mantendrá a salvo. Dedique más tiempo a sus necesidades personales, a aprender y a prepararse para algo que quiera lograr. Lleve a cabo el trabajo preliminar y descubrirá atajos que pueden beneficiarlo económicamente. Un incentivo que reciba pagará por algo que deseaba pero era un gasto que no podía justificar. Acepte proyectos de superación personal. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es mejor considerar todo lo que tiene a su alcance antes de embarcarse en algo nuevo o de verse involucrado en una estafa que intente robarle su dinero. Ayudar a los demás es admirable, pero pagar por sus limitaciones no lo es. Elija con cuidado sus palabras y ofrezca sugerencias, pero a la hora de la verdad, haga lo que sea mejor para usted. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio le sentará bien. Ya sea que visite un nuevo destino, se desafíe a probar algo nuevo o se fije metas que pongan a prueba sus habilidades físicas, el resultado será una versión nueva y mejorada de usted mismo. No permita que la negatividad o las críticas de alguien más le impidan seguir a su corazón y alcanzar su bienestar emocional. Los logros personales son evidentes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo que importa es lo que logre. Si quiere llevar a cabo lo que se propone elija usar su cerebro en lugar de su fuerza física. Proteja su reputación y su bienestar físico de quienes intentan hacerlo quedar mal o aprovecharse de usted. No deje que sus emociones lo lleven por mal camino. Tome decisiones saludables. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche lo que otros tienen que decir y comprenderá si quiere participar o no. Una oportunidad financiera puede tentarlo, pero antes de lanzarse, asegúrese de poder permitirse participar. Aprenda de la experiencia y céntrese en su evolución personal y su bienestar físico. Verifique los hechos; alguien con quien se encuentre le ofrecerá información engañosa. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para analizar la información y buscar opciones. No mezcle dinero con emociones. Evite proyectos o gastos conjuntos. Si no puede permitirse algo por su cuenta, mejor no lo haga. Reencontrarse con viejos amigos le abrirá los ojos y le dará una idea de cómo puede mejorar su vida. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): al abordar sus relaciones las emociones encontradas lo confundirán. Escuche con atención antes de revelar información que pueda incriminarlo. Mantenga las cosas simples y deje que la practicidad se interponga entre usted y los gestos ingenuos que conducen a compromisos. Proteja sus intereses, su reputación y sus relaciones esenciales. Un proyecto de mejoras en el hogar aumentará su comodidad y le ayudará a evitar problemas. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): gastar de más o intentar comprar favores será contraproducente. Preste más atención a la superación personal y a construir relaciones más sólidas con sus seres queridos siendo honesto, comprometiéndose y haciendo y pagando lo que le corresponde. Lo que determinará su futuro y le ayudará a mantener una buena reputación será su forma de responder. Use el sentido común y prospere. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste más atención a sus responsabilidades y a lograr resultados, y menos a las conversaciones emocionalmente desquiciadas. Si quiere aprovechar al máximo su día, adopte un estilo de vida saludable o emprenda un proyecto de mejoras en el hogar. Haga que sus metas sean la administración del dinero, la dieta y el ejercicio y que su mayor interés sean la paz y el amor, todo lo demás caerá en su lugar. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite confrontaciones. Guárdese para sí mismo sus opiniones hasta nuevo aviso. Si está en el lugar equivocado en el momento equivocado surgirán problemas con figuras de autoridad, agencias gubernamentales e instituciones. Preste atención a cómo se ve y se siente, y dedique su tiempo e iniciativa a proyectos de superación personal, eventos sociales que le ofrezcan afirmaciones positivas y al romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su dirección actual y lo gratificante que es, considere qué preferiría estar haciendo con su tiempo y habilidades, descubrirá cómo satisfacer sus necesidades redirigiendo sus cualidades a ayudar a otros a ayudarse a sí mismos. Las conexiones que haga cambiarán su perspectiva y mejorarán su vida. Las ideas innovadoras le brindarán grandes beneficios. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los eventos de establecimiento de contactos y las actividades intelectuales ampliarán su perspectiva y lo animarán a combinar negocios y placer con más frecuencia. Lo que obtenga al interactuar con personas que comparten sus intereses le permitirá alcanzar sus objetivos ahorrando tiempo y dinero. Un cambio de ubicación lo motivará a considerar opciones alternativas. No se subestime. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.