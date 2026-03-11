Horóscopo de hoy
11 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 11 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anthony Davis, 33; Thora Birch, 44; Johnny Knoxville, 55; Terrence Howard, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: antes de hacer promesas considere lo que está en juego. Aproveche este año para aclarar asuntos emocionales que pesan sobre su cabeza. La honestidad es la puerta a un futuro mejor. Es hora de desplegar sus alas y volar sin ataduras. Intentar iniciar un cambio positivo mientras le pesan asuntos sin resolver no lo conducirá a la victoria; solo le traerá más desafíos. Hágalo bien a la primera. Sus números son 2, 14, 25, 28, 34, 40, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, astuto y demostrativo. Es enérgico y proactivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un perfil bajo lo mantendrá a salvo. Dedique más tiempo a sus necesidades personales, a aprender y a prepararse para algo que quiera lograr. Lleve a cabo el trabajo preliminar y descubrirá atajos que pueden beneficiarlo económicamente. Un incentivo que reciba pagará por algo que deseaba pero era un gasto que no podía justificar. Acepte proyectos de superación personal. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es mejor considerar todo lo que tiene a su alcance antes de embarcarse en algo nuevo o de verse involucrado en una estafa que intente robarle su dinero. Ayudar a los demás es admirable, pero pagar por sus limitaciones no lo es. Elija con cuidado sus palabras y ofrezca sugerencias, pero a la hora de la verdad, haga lo que sea mejor para usted. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio le sentará bien. Ya sea que visite un nuevo destino, se desafíe a probar algo nuevo o se fije metas que pongan a prueba sus habilidades físicas, el resultado será una versión nueva y mejorada de usted mismo. No permita que la negatividad o las críticas de alguien más le impidan seguir a su corazón y alcanzar su bienestar emocional. Los logros personales son evidentes. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo que importa es lo que logre. Si quiere llevar a cabo lo que se propone elija usar su cerebro en lugar de su fuerza física. Proteja su reputación y su bienestar físico de quienes intentan hacerlo quedar mal o aprovecharse de usted. No deje que sus emociones lo lleven por mal camino. Tome decisiones saludables. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche lo que otros tienen que decir y comprenderá si quiere participar o no. Una oportunidad financiera puede tentarlo, pero antes de lanzarse, asegúrese de poder permitirse participar. Aprenda de la experiencia y céntrese en su evolución personal y su bienestar físico. Verifique los hechos; alguien con quien se encuentre le ofrecerá información engañosa. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para analizar la información y buscar opciones. No mezcle dinero con emociones. Evite proyectos o gastos conjuntos. Si no puede permitirse algo por su cuenta, mejor no lo haga. Reencontrarse con viejos amigos le abrirá los ojos y le dará una idea de cómo puede mejorar su vida. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): al abordar sus relaciones las emociones encontradas lo confundirán. Escuche con atención antes de revelar información que pueda incriminarlo. Mantenga las cosas simples y deje que la practicidad se interponga entre usted y los gestos ingenuos que conducen a compromisos. Proteja sus intereses, su reputación y sus relaciones esenciales. Un proyecto de mejoras en el hogar aumentará su comodidad y le ayudará a evitar problemas. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): gastar de más o intentar comprar favores será contraproducente. Preste más atención a la superación personal y a construir relaciones más sólidas con sus seres queridos siendo honesto, comprometiéndose y haciendo y pagando lo que le corresponde. Lo que determinará su futuro y le ayudará a mantener una buena reputación será su forma de responder. Use el sentido común y prospere. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste más atención a sus responsabilidades y a lograr resultados, y menos a las conversaciones emocionalmente desquiciadas. Si quiere aprovechar al máximo su día, adopte un estilo de vida saludable o emprenda un proyecto de mejoras en el hogar. Haga que sus metas sean la administración del dinero, la dieta y el ejercicio y que su mayor interés sean la paz y el amor, todo lo demás caerá en su lugar. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite confrontaciones. Guárdese para sí mismo sus opiniones hasta nuevo aviso. Si está en el lugar equivocado en el momento equivocado surgirán problemas con figuras de autoridad, agencias gubernamentales e instituciones. Preste atención a cómo se ve y se siente, y dedique su tiempo e iniciativa a proyectos de superación personal, eventos sociales que le ofrezcan afirmaciones positivas y al romance. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su dirección actual y lo gratificante que es, considere qué preferiría estar haciendo con su tiempo y habilidades, descubrirá cómo satisfacer sus necesidades redirigiendo sus cualidades a ayudar a otros a ayudarse a sí mismos. Las conexiones que haga cambiarán su perspectiva y mejorarán su vida. Las ideas innovadoras le brindarán grandes beneficios. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los eventos de establecimiento de contactos y las actividades intelectuales ampliarán su perspectiva y lo animarán a combinar negocios y placer con más frecuencia. Lo que obtenga al interactuar con personas que comparten sus intereses le permitirá alcanzar sus objetivos ahorrando tiempo y dinero. Un cambio de ubicación lo motivará a considerar opciones alternativas. No se subestime. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.