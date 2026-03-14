Horóscopo de hoy: día sábado 14 de marzo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Simone Biles, 29; Betsy Brandt, 53; Megan Follows, 58; Billy Crystal, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: simplifique su vida. Considere el minimalismo y cómo puede beneficiarlo al reducir sus gastos generales y enfocarse en lo que más le importa. Centre su atención en una vida saludable, la gestión de su patrimonio y en pasar más tiempo haciendo las cosas que más disfruta con sus seres queridos. Tiene más opciones de vida de las que cree, y reconocer qué y quién está disponible para usted cambiará su forma de invertir su tiempo. Viva, ame, ría. Sus números son 9, 15, 21, 27, 32, 34, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, dedicado y de mente abierta. Es ingenioso y cautivador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la tentación, la extravagancia y la exageración están en aumento. Tanto si es usted quien pierde la perspectiva como si alguien más intenta influir en usted, controle su comportamiento, aprenda cuándo decir que no y centre su atención y disciplina en su salud y en un estilo de vida que le ayude a alcanzar su máximo potencial. Priorice el hogar, la familia y el amor. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hay poder en adoptar un enfoque energético ante la vida. Haga ajustes que le permitan tener más tiempo para interactuar con personas que lo hagan reflexionar y lo animen a perseguir sus sueños. Aquellos con quienes interactúe prepararán el escenario para lo que viene a continuación. Elija sabiamente a sus amigos y asociados. Evite los excesos y cíñase a los hechos y a las cifras. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche el momento, ajuste su forma de pensar e implemente el cambio. Su comportamiento influirá en cómo lo perciben los demás. Manténgase firme, siga adelante, deje huella y sea selectivo. Al centrarse en lo necesario, ahorrará tiempo y dinero, y encontrará la manera de satisfacer sus necesidades. Ayudar a los demás le dará una idea de cómo puede ayudarse mejor a usted mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se comprometa a más de lo que puede manejar. Concéntrese en aprender, ampliar sus intereses y mejorar sus cualificaciones. Viajar, las reuniones y ponerse en situaciones que le ofrezcan una perspectiva única de la vida le ayudarán a perfeccionar sus planes. Cuando lo tiente un comportamiento de excesos o desmedido deberá apelar a la disciplina. Céntrese en su evolución personal y financiera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en algo que suponga un reto físico. Evaluar su agilidad, estilo de vida y régimen de salud general lo tranquilizará y lo orientará en una mejor dirección. Actúe con rapidez para aprovechar la oportunidad de participar en algo nuevo y emocionante. Su espíritu competitivo no lo defraudará. Alguien que conozca inspirará su creatividad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las personas intelectuales que pueden ofrecer un punto de vista interesante captarán su atención e influirán en sus próximos pasos. Ofrecer su tiempo como voluntario o donar dinero requiere reflexión y disciplina para aportar lo que pueda sin poner en riesgo su salud ni su patrimonio. No se deje llevar por las modas y deje que la practicidad lo guíe. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): utilice su imaginación a su favor y ofrezca una visión que pueda deslumbrar a aquellos de quienes desea obtener contribuciones. Los eventos sociales le ayudarán a impulsar su agenda, fomentando conversaciones con personas que pueden influir en el éxito de sus proyectos. No sugiera lo imposible ni se convierta en el blanco de los caprichos de nadie. Elija el control antes que la sumisión. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): al participar en conversaciones controle sus emociones. Tomarse con mayor ligereza la vida, el amor y el clima de tensión general le ayudará a ganar aliados. Dedique tiempo, energía y dinero a hacer mejoras en el hogar que le faciliten la vida. Un cambio de actitud lo acercará a alguien único. Invierta en la superación personal y en el aprendizaje de nuevas habilidades. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite las conversaciones pesadas, las situaciones sin salida y las actividades que generan incertidumbre. Aléjese de las personas insistentes que intentan manipular su forma de vida o lo que hace para ganarse la vida. Manténgase cerca de casa y elija dedicar más tiempo a la superación y a la evolución personal. Conozca sus limitaciones y fortalezas, y elija la paz sobre la discordia. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la reacción de los demás lo confundirá. Cíñase a los hechos y a las cifras para evitar enviar mensajes contradictorios. Surgirán problemas mientras viaja o recopila información y requerirán un enfoque pragmático que le permita cambiar de opinión. Tenga cuidado con aquello a lo que se suscribe. Los cambios físicos que desea hacer no resultarán como espera. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): agradezca sus bendiciones y sea también cauteloso al gestionar inversiones y al mantenerse al día profesionalmente. Considere lo que más disfruta hacer y expándase en esa dirección. Depende de usted crear sus propias oportunidades si quiere progresar. Si da el primer paso florecerá una relación significativa. El romance está escrito en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se quede de brazos cruzados. Ponga su energía a trabajar para usted y participe en lo que más importa. Disfrute de conversaciones con personas afines que quieran marcar la diferencia. Participe en un evento o inicie un movimiento que fomente un cambio positivo. Sus palabras y acciones tienen importancia, y su tiempo y esfuerzo marcarán la diferencia. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.