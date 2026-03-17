Horóscopo de hoy
17 de marzo de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 17 de marzo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mia Hamm, 54; Rob Lowe, 62; Gary Sinise, 71; Kurt Russell, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: exprese sus pensamientos e intenciones, y explore lo que es mejor para usted. Participe en eventos y actividades que lo animen a aprender algo nuevo y a cuidarse mejor a través del ejercicio y la alimentación. Concéntrese en alejarse de las situaciones negativas que lo hacen perder tiempo o lo frenan. Canalice su energía en explorar lo que es posible, aprender algo nuevo y adaptarse a un estilo de vida que se ajuste a sus necesidades. Sus números son 6, 13, 20, 28, 37, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, cariñoso e intuitivo. Es disciplinado y amigable.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en lo que debe hacer para mantener su estilo de vida. Mantenga en orden su papeleo y preste atención a cómo los asuntos mundiales pueden afectarlo personalmente. Cuanta más información tenga, más fácil será tomar decisiones acertadas y evitar problemas. Al lidiar con la incertidumbre, las regulaciones y las inversiones priorice la inteligencia sobre la fuerza. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga su parte y marque la diferencia. Su forma de comunicarse determinará cuánta ayuda reciba a cambio. La amabilidad, la consideración y ser objetivo y directo con respecto a las situaciones y lo que desea le ayudarán a establecer su próximo paso. Su boleto a la libertad es evitar los excesos; en cambio, asuma la responsabilidad y haga lo correcto. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): proceda con cautela. Dejar que sus emociones lo dominen le costará caro, sobre todo si construye en su mente una versión de la realidad que se acomode a sus deseos. Cíñase a lo básico y al hablar de temas delicados establezca como requisitos previos la confianza y la honestidad. Tiene mucho más que ganar si permite que sus acciones hablen por usted. La disciplina y el trabajo duro darán lugar a rendimientos mucho más altos y a una mayor aceptación. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si no tiene cuidado la tentación tomará lo mejor de usted. Considere las consecuencias antes de exagerar, permitirse un capricho o gastar de más. Su éxito depende de su inteligencia, disciplina y capacidad de terminar lo que empieza. Tiene a su alcance una oportunidad, pero reconocer lo que es mejor para usted requerirá estabilidad emocional y fuerza de voluntad. La elección correcta fomentará su crecimiento financiero y personal. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): al tratar asuntos financieros es fundamental la discreción. Protéjase a sí mismo, a sus derechos, a su salud y a su bienestar económico de cualquiera que no sea uno de sus admiradores. La constancia le ayudará a ganar favores, apoyo y voz en situaciones que pueden influir en su estilo de vida. Las asociaciones, los compromisos y los contratos parecen prometedores. Haga su tarea y siga adelante. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuando la oportunidad llame a la puerta, ábrale. Quien dude se quedará atrás. Organice reuniones, haga preguntas difíciles y deje clara su postura. Un cambio está a su alcance; solo debe reconocer las señales y responder. Verifique los hechos, pida lo que quiere por escrito, cíñase a su presupuesto y haga planes realistas. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe en eventos que le interesen. La información que recopile le ayudará a sentar las bases de algo que le entusiasme. Interesarse y aprender los pormenores de algo que está considerando convertirá un día cualquiera en algo extraordinario. Siga su instinto y haga que las cosas sucedan. Aproveche el momento y disfrute del viaje. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si se adapta a su presupuesto las mejoras en el hogar le facilitarán la vida. Participe en actividades que nutran el alma y favorezcan un estilo de vida y un cuerpo saludables. Hable con el corazón y aclare cualquier problema que pueda interponerse entre usted y alguien a quien ama y respeta. Considere todas las posibilidades y elimine lo irrelevante. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite compartir información personal o secretos que alguien pueda usar en su contra. Preste atención a lo que sucede en casa y proteja a las personas y posesiones que son importantes para usted. Escuche lo que dicen los demás, pero no se crea todo lo que oiga. Un cambio en los proyectos conjuntos o los gastos compartidos puede ahorrarle pérdidas. Proteja su patrimonio. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite las conversaciones demasiado personales. Compartir información que le incomode le traerá problemas. Concéntrese más en progresar profesionalmente y en hacer crecer su dinero. No dude en cambiar sus lugares de reunión o en relacionarse con personas más afines. Busque oportunidades, confíe en sus instintos y no tenga miedo de decir que no. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): proteja su reputación. No mezcle negocios con placer. Ceder a pequeños gustos y afrontar tentaciones externas puede poner a prueba su fuerza de voluntad y disciplina. Concéntrese más en lo que disfruta hacer, en cómo puede incorporar a su rutina diaria más habilidades de las que desea desarrollar y en cómo se gana la vida. Los pequeños pasos hacia adelante fomentarán la constancia. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no lo dude; si quiere algo, haga su movimiento. Considere sus gastos generales y lo que puede permitirse antes de firmar algo con costos ocultos o que probablemente no cubra sus necesidades básicas. No prometa más de lo que puede cumplir ni deje que un comportamiento de excesos dañe su reputación. La honestidad y el trabajo duro darán sus frutos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.