Horóscopo de hoy: día jueves 16 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jon Cryer, 61; Martin Lawrence, 61; Ellen Barkin, 72; Kareem Abdul-Jabbar, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tenga paciencia. Este año tiene muchas cosas a su favor, pero si se excede o traspasa los límites, se perjudicará. Al tomar decisiones financieras y profesionales deberá recurrir a la practicidad y al ingenio. Dedique su energía solo a lo tangible. Puede tomar un camino diferente si está dentro de su presupuesto y capacidades. Conozca sus límites y sus fortalezas, y ponga el pragmatismo y la pasión a trabajar para usted. Sus números son 5, 11, 21, 26, 32, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, constante y emprendedor. Es amigable y bondadoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si quiere entrar en el juego, juegue para ganar. Ponga sus fortalezas a trabajar para usted y avance hasta conseguir lo que quiere. Diga no a las ofertas poco realistas. Use su ingenio para idear un plan que le brinde resultados positivos. Deje que su intuición lo guíe y que su determinación le ayude a llegar a su destino. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): su anhelo de cambio, progreso o descubrimiento de su potencial está creciendo. Antes de verse envuelto en una situación forzada, tómese un momento para reflexionar sobre aquello que no le satisface y cómo puede modificar su rutina para asegurarse de tener suficiente tiempo para adquirir las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios para lograr lo que desea. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): puede ofrecer apoyo, comprensión y empatía, tal vez una palabra amable o un gesto de cariño, pero no permita que nadie lo engañe ni lo convenza de hacer el trabajo sucio en su lugar. En cambio haga algo agradable por sí mismo. Un evento animado sentará las bases para socializar, hacer nuevos amigos y generar expectativa, lo que lo ayudará a dar a conocer lo que quiere hacer a continuación. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): guarde sus pensamientos y planes para sí mismo. Alguien intentará apartarlo si comparte demasiada información. Preste atención a lo que cuestan las cosas y a lo que es importante para usted. Una ganancia financiera se presenta prometedora si invierte con inteligencia o realiza un cambio en su estilo de vida. Ordene su espacio, venda lo que no necesita y respire tranquilo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome las riendas, haga lo suyo y deslumbre a quienes lo observan desde afuera. Use su energía para algo bueno, hable en nombre de quienes no pueden y conviértase en un canal para quienes comparten sus sentimientos. No ponga en riesgo su salud ni su reputación. Aproveche el momento y muestre lo que puede hacer y ofrecer. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): póngase en una posición donde pueda aprender de los mejores. Si es la persona más inteligente de la sala, está en el evento equivocado. Desempolve los años de lo mismo de siempre y reemplácelos con algo nuevo, vibrante y atractivo. Permita que su pasión guíe el camino y que su deseo de algo diferente lo impulse hacia adelante. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): gastar de más, analizar de más, exagerar o asumir más de lo que puede manejar terminará en una decepción. Busque socios que ofrezcan equidad, compartan sus sueños y estén dispuestos a trabajar codo a codo con usted para maximizar esfuerzos y resultados. Cultive relaciones sólidas y una presencia que inspire a todos a formar parte de su equipo. El crecimiento personal está a su alcance. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque oportunidades, pero no a costa de su reputación. La mejor manera de progresar es invertir en usted mismo y en sus habilidades y mantenerse al día con la tecnología. Nunca es tarde para aprender algo nuevo o cambiar de rumbo. Confíe en su intuición y dese la oportunidad de descubrir quién es y qué desea. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el hogar está donde está el corazón. Transforme su entorno en un lugar donde quiera pasar tiempo. Abra las puertas a quienes aprecia y con quienes quiere estar. Tiene mucho que ganar siendo anfitrión y la persona de referencia en su círculo. Prepare el terreno para que sus sueños se hagan realidad. El romance está escrito en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede ser que sienta ganas de empezar de cero, pero antes considere las consecuencias, a lo que está renunciando y lo que ganará. No se deje manipular por un excesivo entusiasmo. Verifique la información, maneje los asuntos personalmente y no se comprometa a nada que deje cabos sueltos y pueda convertirse en una empresa costosa. Proteja sus bienes y su reputación. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuide mejor de sí mismo, de sus relaciones y de sus intereses personales. Concéntrese en cómo gana y administra su dinero. Establezca un presupuesto y un plan financiero que fomente el crecimiento. Evite las confrontaciones emocionales; la sensatez y un plan prudente le brindarán el apoyo que necesita para convertir sus ideas en algo tangible. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un cambio de ritmo o de espacio lo ayudará a poner su vida en perspectiva. Aléjese de la confusión o de quienes lo manipulan emocionalmente para llevarlo en una dirección que les convenga más a ellos que a usted. Vele por sus intereses; escuche con atención, pero cuando esté listo para actuar, escuche a su corazón y a su razón, y considere su felicidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.