Horóscopo de hoy: día lunes 20 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Joey Lawrence, 50; Carmen Electra, 54; Jessica Lange, 77; George Takei, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense antes de actuar y se le ocurrirán ideas innovadoras que harán que todo lo que se proponga este año vaya viento en popa. Elija bien sus momentos; deje que la paciencia le permita tener una mayor productividad y establezca presupuestos y plazos que se adapten a su estilo de vida y contribuyan a su seguridad. Controle y organice su vida a su manera. La forma en que prepare las cosas determinará su éxito. Elija el amor y la paz por encima de la imposición. Sus números son 7, 19, 21, 25, 33, 36, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, decidido y preciso. Es impaciente y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sienta pasión por lo que hace. Deje que sus palabras tengan peso y que sus acciones sellen cualquier acuerdo que intente concretar. Es hora de agudizar su ingenio y avanzar. Una actitud disciplinada será una fuerza difícil de igualar. Manténgase firme y haga lo correcto. No deje nada al azar. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si actúa con estrategia podrá llegar lejos con poco. Tenga paciencia con las mejoras en el hogar. Nada sucede rápido, pero las cosas se pondrán a su favor si sigue el protocolo adecuado. Se producirá un cambio en la dinámica de relaciones importantes. Acérquese gradualmente a las personas con las que se siente más cómodo. Las mejoras físicas serán estimulantes. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): apéguese a lo que sabe y hace mejor y presuma de sus talentos. Quienes lo noten enriquecerán su vida y lo animarán a hacer más. Es hora de levantarse y hacerse oír. Exprésese con sinceridad, sin filtros y con disposición para escuchar. Inicie un cambio personal que le ofrezca un futuro saludable y vibrante. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase al tanto, tome nota y no deje nada al azar. Concéntrese en los contratos, el dinero y la salud. Los excesos le saldrán caros. Preste más atención a cuidar mejor de sí mismo y de sus seres queridos. Se recomienda hacer ejercicio, llevar una dieta equilibrada y controlar los malos hábitos. Asuma la responsabilidad de sus palabras y acciones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en eventos o actividades comunitarias relacionadas con su trabajo o intereses. Alguien que inicialmente no le caerá bien, con el tiempo terminará por ganarse su aprecio. Sea amable, esté dispuesto a escuchar y a apoyar y observe qué sucede. Una conversación le dará una idea de cómo se siente y qué quiere lograr. Diga no a la tentación y a los excesos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste más atención a lo que hace, a su apariencia y a sus prioridades. Dejar que sus emociones afecten su rendimiento exigirá una respuesta rápida. No permita que las situaciones se agraven ni que alguien se quede con una mala impresión. El cambio depende de usted; no permita que nadie actúe en su nombre. Se ven favorecidos el cuidado físico y la formación académica. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): para triunfar es fundamental el autocontrol. Enviar un mensaje equivocado, reaccionar de forma exagerada o asumir demasiadas responsabilidades afectará su reputación. Considere a las asociaciones como herramientas para el progreso. Encuentre a alguien que comparta sus planes a largo plazo y que posea las cualidades que le faltan. Piense y actúe con rapidez. Deje que sus instintos lo guíen. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): necesita liberar tensiones. Inscríbase en alguna actividad competitiva o aprenda una nueva habilidad que lo motive a explorar una dirección profesional única. Ganará impulso si activa su circulación y su mente. Un cambio de planes o de opinión pondrá una relación en primer plano. Es necesario llegar a un acuerdo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): modifique aquello que no le funciona. Reorganizar su espacio para fomentar una mayor productividad reavivará su entusiasmo y lo impulsará al éxito. Una relación sentimental requerirá cariño y atención, o amor propio si usted es una persona solitaria. Es necesario administrar el dinero. No haga promesas que no pueda cumplir. Un cambio profesional o un trabajo a tiempo parcial pueden ayudarle a saldar deudas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite preocuparse por tonterías. Si quiere mantener el control, lo mejor es crear estabilidad, no caos. Si necesita tiempo para pensar, aléjese de la situación y haga algo de ejercicio para reducir la ansiedad. Un cambio de imagen le ayudará a recuperar la confianza y lo animará a seguir a su corazón. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piénselo dos veces antes de hacer un cambio físico o personal. Su situación familiar puede requerir modificaciones, pero tenga cuidado con lo que desea. Concéntrese en los negocios y en construir la vida que desea, pero hágalo con datos concretos, no con emociones descontroladas. Un plan que le permita trabajar desde casa resolverá algunos de los problemas que lo preocupan. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): viva y aprenda. La información que descubra provocará cambios físicos que reducirán la tensión emocional. Cuestione sus relaciones y considere quién lo beneficia y quién lo perjudica. Adapte su agenda, ocúpese de los asuntos que influyen en su salud y bienestar, o de aquellos que requieren dedicar tiempo para tratar con instituciones financieras, médicas o gubernamentales. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.