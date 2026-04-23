Horóscopo de hoy
23 de abril de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 23 de abril para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dev Patel, 36; Jaime King, 47; Jonathan Ruckman, 57; George Lopez, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: va por buen camino. Ponga a punto sus ideas y comience a construir la vida que desea. La vida se trata de elecciones, y seguir una rutina vinculada directamente a sus objetivos le ayudará a mantener el rumbo y alcanzar sus metas. No permita que sus emociones ni las influencias externas dispersen sus pensamientos causando incertidumbre, cuando la perseverancia y la concentración son su boleto al éxito. Sus números son 3, 14, 21, 28, 33, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es franco, oportuno y tiene estilo. Es servicial y directo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea la luz que todos quieren seguir. Manténgase firme, hable con confianza y comparta lo que pueda con quienes buscan esperanza y justificación. Cíñase a la verdad; la retórica exagerada generará confusión y desconfianza. Sea auténtico y creará un grupo de seguidores que le dará el impulso necesario para triunfar. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no comparta demasiado, solo lo suficiente para despertar interés, no para acaparar la atención. Use sus fortalezas, su aplomo y su cortesía, deje que su encanto y sus gestos amables capten la atención y animen a otros a difundir su mensaje. Un camino lento y metódico le ayudará a construir un futuro brillante sobre bases sólidas. Haga ejercicio y siga una dieta adecuada para verse lo mejor posible. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): planifique estratégicamente sus acciones. Use sus contactos para progresar. Juegue para triunfar y se ganará el respeto y la ayuda de quienes creen en usted. El cambio positivo está a su alcance; solo tiene que promocionar quién es y lo que puede hacer. Inicie conversaciones, reuniones y un camino que lo conduzca a un futuro mejor. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga la perspectiva. No permita que prevalezca el conflicto. Los excesos lo desestabilizarán y lo obligarán a replantearse sus prioridades. Su mejor alternativa es trabajar en sí mismo en lugar de quejarse o criticar a los demás. Reflexione sobre su apariencia y cómo se siente y qué puede cambiar para aumentar su autoestima y el aprecio por sí mismo y por los demás. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): investigue qué opciones tiene para actualizar sus habilidades y alcanzar sus metas y tome las medidas necesarias para encaminarse hacia un futuro prometedor. Reflexione sobre cómo puede mejorar la relación con aquellos con quienes tiene una conexión emocional; al avanzar se sentirá mejor consigo mismo y con sus decisiones. El romance está escrito en las estrellas. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hágalo. Deje de procrastinar y lleve a cabo lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Impulse un cambio positivo, preste atención a los detalles e inicie aquello que lo hace feliz y lo llena de satisfacción con la vida, el amor y su camino. Un evento social, una cita o reconectar con alguien de su pasado lo animará a comenzar de nuevo. Haga que su meta sea el amor. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): avance con cautela. No puede forzar las cosas ni cambiar la dinámica de una situación sin enfrentarse a los demonios que hay en la habitación. Al manejar situaciones explosivas elija ser elocuente, empático y sabio. Mantener la paz y cumplir con los plazos impresionará incluso a sus críticos más duros. Confíe en sí mismo. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): amplíe sus horizontes; expanda su mente, sus habilidades y sus contactos. Dedique tiempo a conversar sobre temas que le aporten información valiosa para su progreso. Manténgase al día con la tecnología e incorpore a su rutina diaria lo que tenga a su alcance. Controle sus emociones al lidiar con sus responsabilidades personales o profesionales y concéntrese en avanzar. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): su hogar es su refugio. Cuide bien de su entorno. Al lidiar con asuntos que puedan afectar su bienestar económico, su salud o sus relaciones importantes evite reaccionar de forma exagerada o gastar en exceso. Predique con quienes lo rodean la armonía, el compromiso y la compasión a través de sus acciones, palabras y gestos amables; esto transformará la dinámica de sus relaciones. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): manténgase al margen y observe. Cuanta más información recopile, más fácil será replantear la forma de proteger sus perspectivas. Es de esperar que alguien intente engañarlo o distraerlo. Haga preguntas directas y obtendrá información valiosa sobre la verdad y las posibilidades. No dude en esquivar a quien intente interponerse en su camino. El romance se ve favorecido. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuídese bien, cuide su hogar y a sus seres queridos. Busque formas alternativas de ganar más. Sea fiel a sí mismo y al tratar con los demás aténgase a los hechos. Un cambio positivo en su entorno impulsará su autoestima y lo animará a explorar nuevas relaciones o amistades, o a reconectar con alguien de su pasado. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): siéntase orgulloso de su apariencia y participe en conversaciones que le ayuden a ampliar su círculo social. Si habla con las personas adecuadas o participa en algo que lo apasione o lo llene de satisfacción surgirá una oportunidad. La posibilidad de conocer gente nueva, visitar lugares desconocidos o descubrir nuevos pasatiempos será una experiencia enriquecedora que aliviará el estrés y fomentará nuevos comienzos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.