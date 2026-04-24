Horóscopo de hoy: día viernes 24 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: David Boudia, 37; Katherine Webb, 37; Kelly Clarkson, 44; Barbra Streisand, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: usar la fuerza lo retrasará. La inteligencia, el compromiso, los hechos y elegir el protocolo adecuado contribuirán a que su camino sea menos estresante y, sin duda, más gratificante. Este año la oportunidad de recopilar información, aprender y experimentar sobre la marcha y de construir relaciones sólidas con personas que comparten sus convicciones y valores será el remedio para todos sus males. Confíe en sus instintos y siga adelante. Sus números son 4, 12, 17, 21, 28, 35, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es fuerte, directo y curioso. Es profundo y vivaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): manténgase activo, socialice, diviértase y disfrute de lo que le ofrece la vida. Deje de cuestionarlo todo y permita que su instinto lo guíe. Participe, comparta sus sueños y haga planes que lo ilusionen. El amor, el romance y la inversión de tiempo y dinero en su apariencia, habilidades y cualidades darán sus frutos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las emociones encontradas lo desconcertarán. Tómese un momento para reflexionar, revisar y replantear sus planes antes de volver a empezar. Es importante no tener dudas de cara al futuro. Dada su situación actual, tiene mucho que ganar tomando la decisión más adecuada. Las mejoras en el hogar, una mudanza o un cambio de estilo de vida parecen prometedores. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): controle sus reacciones, concéntrese en lo que puede hacer y apunte alto. No permita que lo que sucede a su alrededor dicte su actitud ni le haga perder la oportunidad de mejorar su estilo de vida, su hogar o sus relaciones. Dedique más tiempo y esfuerzo a mejorar su imagen; esto alimentará su autoestima y aumentará su confianza. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de actuar asegúrese de tener la información correcta. Sea astuto y pida confirmación por escrito. Antes de participar averigüe a qué y a quién se enfrenta. El mejor resultado provendrá de invertir más tiempo en su trabajo y de cómo administre su dinero. Mantenga la calma y concéntrese en obtener grandes beneficios. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aproveche cualquier oportunidad para hablar con un experto o aprender algo nuevo. Expandir su mente también lo conducirá a conexiones interesantes que lo motivarán a aspirar más allá de sus expectativas. Demuestre pasión en todo lo que haga y diga y captará la atención, lo cual se verá recompensado con creces. Un encuentro único lo conmoverá profundamente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): canalice su energía hacia un cambio positivo. Invierta en sí mismo, en su apariencia y bienestar, y mejore sus habilidades. El camino hacia la tranquilidad y la reducción del estrés consiste en gestionar sus archivos personales, información o suscripciones con instituciones, agencias gubernamentales y organizaciones, y asegurarse de que los documentos importantes estén actualizados. No deje nada sin hacer ni al azar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las decisiones sencillas le darán los mejores resultados. Participe en eventos que aborden sus inquietudes y obtendrá una mejor perspectiva para tomar decisiones más acertadas y conocerá gente interesante. Es hora de alejarse de quienes sacan lo peor de usted y de acercarse a quienes hacen lo contrario. Deje atrás el pasado y dele la bienvenida al futuro. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuanto más aprenda, más fácil le resultará encontrar su lugar. La comunicación es clave para los cambios de estilo de vida que prometen un futuro sano y estable. Haga los cálculos y comience el proceso; descubrirá que empezar de nuevo es más fácil de lo que pensaba. No permita que las emociones encontradas se interpongan entre usted y su felicidad. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): realice cambios que estén dentro de sus posibilidades. No permita que nadie lo convenza de gastar más de lo que puede permitirse ni que lo tienten a caer en excesos. Quédese cerca de casa y proteja su privacidad y sus pertenencias. Una actividad creativa lo relajará y fortalecerá sus lazos con alguien especial. El romance está escrito en las estrellas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): respire hondo y diga no a cualquiera que intente aprovecharse de usted. Tome las riendas en lugar de dejar que otros dicten su futuro. Quizás anhele un cambio, pero considere las consecuencias antes de ceder ante su orgullo en algo que realmente no necesita ni quiere. Los estafadores harán todo lo posible por engañarlo; ármese con conocimiento y fuerza de voluntad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense fuera de la caja; deje que su creatividad e imaginación fluyan y descubrirá cómo usar sus habilidades y aumentar sus ingresos. Un cambio en su entorno que le brinde tranquilidad estimulará su originalidad y le mostrará un nuevo camino. Busque una mayor independencia y todo lo demás se acomodará. Ámese a sí mismo y siga adelante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): proteja su salud y bienestar. No asista a eventos que lo pongan en riesgo. Concéntrese en lo que está sucediendo y elija el camino práctico y que esté a su alcance. Es hora de desestresarse, deshacerse de lo innecesario y disolver las asociaciones y pasatiempos que lo agobian, y reemplazarlos por opciones más saludables. Aprenda a decir no antes de que sea demasiado tarde. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.