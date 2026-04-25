Horóscopo de hoy: día sábado 25 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Lee, 56; Renee Zellweger, 57; Hank Azaria, 62; Al Pacino, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: exprésese. Si no comparte sus sentimientos ni habla de lo que quiere, nada cambiará. Hable con el corazón y sea la voz que puede convertir sus sueños en realidad. No se quede de brazos cruzados esperando a que alguien venga a rescatarlo. Es su turno de brillar, presionar, involucrarse y participar; de dejar de quejarse y generar los cambios de los que depende su felicidad. Sus números son 5, 16, 21, 29, 32, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es directo, adaptable y enérgico. Es minucioso y productivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe; sea protagonista y una persona influyente. Deje que su ingenio y carisma resuenen en cualquier lugar al que vaya. Es su turno de brillar y actuar con confianza. Su actitud marcará la pauta de lo que suceda. Anímese y no se decepcionará. El amor, el romance y los nuevos comienzos se ven favorecidos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reflexione antes de reaccionar. Es mejor abordar las situaciones con datos y cifras que respalden sus sentimientos y propuestas. Use su inteligencia y consulte con expertos para fundamentar sus afirmaciones. Si quiere resolver los asuntos de forma rápida y eficiente es esencial la preparación. No gaste de más ni se deje llevar por la tentación. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome las riendas y haga que las cosas sucedan. Realice cambios en el plano físico que enriquezcan su vida y aumenten su confianza. Un cambio positivo está a su alcance si sigue los canales adecuados, mejora su formación y canaliza su energía hacia algo que le apasione. Reorganice su espacio para adaptarlo a sus necesidades y prosperará. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): olvídese de lo que hacen los demás y concéntrese en lo que es mejor para usted. Siga su propio camino y no permita que nadie lo empuje en una dirección que los beneficie más a ellos que a usted. Proteja su reputación, su posición y su paz mental. Deje a un lado las emociones y permita que los hechos y las cifras dicten cómo proceder. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): convierta sus sueños en realidad. Reúna información y reserve lo que necesita financiera, física y emocionalmente para terminar lo que empieza. La disciplina adicional se hace evidente si usa su imaginación e intuición para forjar el futuro con intelecto y deseo. Socialice, use su encanto y explore las posibilidades. El romance está escrito en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga cambios físicos por la razón correcta. No permita que las emociones lo obliguen a cambiar su apariencia para complacer a alguien más. Concéntrese en investigar, tomar decisiones saludables y demostrar quién es y qué desea. La oportunidad y la satisfacción personal llegan cuando se responsabiliza de sus decisiones. Evite gastos innecesarios y entretenimientos costosos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenda de sus experiencias y no cometa dos veces el mismo error. Confíe en su intuición y en quienes velan por su bienestar para alcanzar sus metas. Tiene mucho que ganar si sus expectativas son realistas. Asumir demasiadas responsabilidades o insinuar algo irreal lo perjudicará. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): necesita alejarse del ajetreo y del bullicio y darse tiempo para pensar. Consulte con expertos que puedan orientarlo en una dirección que tenga sentido y lo ayuden a introducir los cambios necesarios de los que depende su felicidad para levantar el ánimo. No permita que las emociones lo desvíen del camino correcto ni lo perjudiquen económicamente. No puede comprar amor. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de lado sus diferencias y controle sus emociones. El encanto, la comprensión y las conversaciones constructivas le ayudarán a construir un futuro mejor. Un cambio en su hogar influirá en sus preferencias personales. Considere hacer un compromiso consigo mismo o con otra persona y cumplirlo. La aceptación y la realización son su camino hacia la paz mental y la felicidad. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado con quién comparte información y pensamientos personales. Una situación tensa podría estallar si alguien es descuidado con sus secretos o interpreta erróneamente algo que dice o hace. Quédese cerca de casa y dedique su energía a su bienestar y a cuidarse mejor. Póngase a sí mismo primero, junto con sus aspiraciones y su felicidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): administre sus finanzas con astucia y construya un futuro estable. Cambiar de lugar de residencia o reorganizar su espacio para satisfacer sus necesidades aliviará el estrés. Su creatividad está floreciendo y escribir sus ideas lo inspirará a llevarlas a cabo. No se aísle; las interacciones sacarán lo mejor de sí mismo y atraerán a alguien interesante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): relájese y observe el mundo pasar. No se deje influenciar por los sueños de otros cuando tiene sus propios planes que realizar. Lo mejor es formular, reflexionar y crear aquello que lo hace feliz. Simplifique su vida y deje ir lo que le causa dolor. La paz mental proviene de controlar su destino viviendo dentro de sus posibilidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.