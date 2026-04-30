Horóscopo de hoy: día jueves 30 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dianna Agron, 40; Kirsten Dunst, 44; Kunal Nayyar, 45; Johnny Galecki, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense en grande, pero sea realista, establezca un presupuesto y comprométase con los cambios que desea introducir en su rutina. Evite ser presionado para actuar con prisa, y no permita que lo convenzan de hacer cosas que no necesita. Su fuerza reside en su capacidad de valerse por sí mismo y observar lo que sucede mientras descubre lo que es mejor para sí mismo. El control, la intuición y el uso de sus contactos le ayudarán a desenvolverse a lo largo del año. Sus números son 7, 13, 24, 28, 30, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, atento y productivo. Es convincente y tenaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija con cuidado sus palabras y deslumbrará a quienes se encuentre. La forma en que trata y responde a los demás tendrá un impacto en usted y en cómo se siente consigo mismo. Será difícil mantener la perspectiva si surgen exageraciones, ya sean suyas o de otra persona. Un diálogo franco de preguntas y respuestas le ofrecerá el camino más rápido y seguro. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase abierto a sugerencias, pero solo haga lo que sea asequible y factible. Tiene mucho que ganar estableciendo límites y opciones que se adapten a sus necesidades en lugar de intentar complacer a los demás o comprar favores. Establezca estándares altos y hágase un nombre. Ahora no es momento de hacerse la víctima. Elija sabiamente sus batallas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los chismes, las exageraciones y la manipulación emocional conducirán a problemas. Preste más atención a ayudar, a ser voluntario y a tener un impacto positivo. Cuídese mejor y lleve a cabo cambios en su estilo de vida que le ayuden a actualizar su apariencia y atractivo. Elija ser amable y considerado; ofrezca a quienes encuentre amor, no fricción y una oportunidad eliminará los desafíos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que la negatividad se imponga cuando lo que se necesita es paciencia, comprensión y una actitud positiva. Si habla con sinceridad y sin criticar, hará la vida más fácil para usted y para aquellos con quienes trata. Reaccionar de forma exagerada, asumir demasiadas responsabilidades y dejar que la tentación lo lleve por el camino equivocado le causará arrepentimiento. El silencio es oro. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite a cualquiera que se interponga en su camino. Ganará impulso si se concentra en lo que quiere y hace mejor. Si se expresa con viveza y sin exagerar, obtendrá el apoyo y el respeto de quienes pueden ofrecerle una forma única de usar sus habilidades y cualidades para progresar. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de ofrecer ayuda analice bien las situaciones. Para sostener buenas relaciones es fundamental mantener el equilibrio. Si da demasiado, podrían aprovecharse de usted emocional, física o económicamente. Manténgase alerta y prepárese para alejarse de entornos inestables y costosos. Enfóquese en la estabilidad, no en la perturbación y eliminará la preocupación y el estrés. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea directo, minucioso y apasionado y resolverá asuntos delicados. Controle la retórica con compasión y compromiso, y evitará la ira y el resentimiento. Enseñe a los demás dando un buen ejemplo y ofreciendo amabilidad y consideración. No cruce una línea sin retorno. Acepte solo lo que sea factible y ofrezca lo que sea práctico. Elija la paz y la esperanza. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no ceda ante la presión. Tenga claro lo que quiere y concéntrese en alcanzar su meta. Evite las situaciones volátiles y a las personas que prefieren discutir en lugar de buscar un punto intermedio. El compromiso es la mejor opción, pero solo funciona si todos están dispuestos a poner de su parte. Elija bien sus batallas y aprenda a reconocer cuándo hay que cortar por lo sano y retirarse. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio será estimulante. Reorganizar su espacio, dar una mano o brindar apoyo a alguien que lo necesite será gratificante y cambiará la forma en que se siente sobre las relaciones y cómo desea mejorar su vida. Una empresa conjunta se presenta atractiva y es algo que debería considerar. El romance está escrito en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la meditación, la respiración profunda y el silencio le brindarán un enorme beneficio. No permita que lo afecten las acciones de los demás ni asuma responsabilidades que no le corresponden. Si se involucra en situaciones o discusiones sin salida las emociones estarán a flor de piel y la tensión aumentará rápidamente. Protéjase a sí mismo y a sus pertenencias de los estafadores. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hablar menos y hacer más dará sus frutos. Las mejoras en el hogar y los cambios en el estilo de vida lo beneficiarán. Los gastos compartidos requerirán paciencia y compromiso. No permita que las emociones y el orgullo le causen problemas en lugar de darle soluciones. Sea inteligente; adopte un enfoque astuto para asegurar buenos resultados. Un cambio de mentalidad lo llevará en una nueva dirección. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): actualice documentos, suscripciones e inversiones con fecha límite. Ante la duda, consulte sus opciones con un experto. Reconozca y encare la forma en que reaccionan los demás antes de que sea demasiado tarde. Si ignoró las señales, surgirán problemas con proyectos conjuntos. Convierta lo negativo en positivo y busque oportunidades para socializar y ampliar su red de contactos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.