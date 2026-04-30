Horóscopo de hoy
30 de abril de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 30 de abril para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dianna Agron, 40; Kirsten Dunst, 44; Kunal Nayyar, 45; Johnny Galecki, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense en grande, pero sea realista, establezca un presupuesto y comprométase con los cambios que desea introducir en su rutina. Evite ser presionado para actuar con prisa, y no permita que lo convenzan de hacer cosas que no necesita. Su fuerza reside en su capacidad de valerse por sí mismo y observar lo que sucede mientras descubre lo que es mejor para sí mismo. El control, la intuición y el uso de sus contactos le ayudarán a desenvolverse a lo largo del año. Sus números son 7, 13, 24, 28, 30, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, atento y productivo. Es convincente y tenaz.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija con cuidado sus palabras y deslumbrará a quienes se encuentre. La forma en que trata y responde a los demás tendrá un impacto en usted y en cómo se siente consigo mismo. Será difícil mantener la perspectiva si surgen exageraciones, ya sean suyas o de otra persona. Un diálogo franco de preguntas y respuestas le ofrecerá el camino más rápido y seguro. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase abierto a sugerencias, pero solo haga lo que sea asequible y factible. Tiene mucho que ganar estableciendo límites y opciones que se adapten a sus necesidades en lugar de intentar complacer a los demás o comprar favores. Establezca estándares altos y hágase un nombre. Ahora no es momento de hacerse la víctima. Elija sabiamente sus batallas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los chismes, las exageraciones y la manipulación emocional conducirán a problemas. Preste más atención a ayudar, a ser voluntario y a tener un impacto positivo. Cuídese mejor y lleve a cabo cambios en su estilo de vida que le ayuden a actualizar su apariencia y atractivo. Elija ser amable y considerado; ofrezca a quienes encuentre amor, no fricción y una oportunidad eliminará los desafíos. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que la negatividad se imponga cuando lo que se necesita es paciencia, comprensión y una actitud positiva. Si habla con sinceridad y sin criticar, hará la vida más fácil para usted y para aquellos con quienes trata. Reaccionar de forma exagerada, asumir demasiadas responsabilidades y dejar que la tentación lo lleve por el camino equivocado le causará arrepentimiento. El silencio es oro. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite a cualquiera que se interponga en su camino. Ganará impulso si se concentra en lo que quiere y hace mejor. Si se expresa con viveza y sin exagerar, obtendrá el apoyo y el respeto de quienes pueden ofrecerle una forma única de usar sus habilidades y cualidades para progresar. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de ofrecer ayuda analice bien las situaciones. Para sostener buenas relaciones es fundamental mantener el equilibrio. Si da demasiado, podrían aprovecharse de usted emocional, física o económicamente. Manténgase alerta y prepárese para alejarse de entornos inestables y costosos. Enfóquese en la estabilidad, no en la perturbación y eliminará la preocupación y el estrés. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea directo, minucioso y apasionado y resolverá asuntos delicados. Controle la retórica con compasión y compromiso, y evitará la ira y el resentimiento. Enseñe a los demás dando un buen ejemplo y ofreciendo amabilidad y consideración. No cruce una línea sin retorno. Acepte solo lo que sea factible y ofrezca lo que sea práctico. Elija la paz y la esperanza. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no ceda ante la presión. Tenga claro lo que quiere y concéntrese en alcanzar su meta. Evite las situaciones volátiles y a las personas que prefieren discutir en lugar de buscar un punto intermedio. El compromiso es la mejor opción, pero solo funciona si todos están dispuestos a poner de su parte. Elija bien sus batallas y aprenda a reconocer cuándo hay que cortar por lo sano y retirarse. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio será estimulante. Reorganizar su espacio, dar una mano o brindar apoyo a alguien que lo necesite será gratificante y cambiará la forma en que se siente sobre las relaciones y cómo desea mejorar su vida. Una empresa conjunta se presenta atractiva y es algo que debería considerar. El romance está escrito en las estrellas. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la meditación, la respiración profunda y el silencio le brindarán un enorme beneficio. No permita que lo afecten las acciones de los demás ni asuma responsabilidades que no le corresponden. Si se involucra en situaciones o discusiones sin salida las emociones estarán a flor de piel y la tensión aumentará rápidamente. Protéjase a sí mismo y a sus pertenencias de los estafadores. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hablar menos y hacer más dará sus frutos. Las mejoras en el hogar y los cambios en el estilo de vida lo beneficiarán. Los gastos compartidos requerirán paciencia y compromiso. No permita que las emociones y el orgullo le causen problemas en lugar de darle soluciones. Sea inteligente; adopte un enfoque astuto para asegurar buenos resultados. Un cambio de mentalidad lo llevará en una nueva dirección. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): actualice documentos, suscripciones e inversiones con fecha límite. Ante la duda, consulte sus opciones con un experto. Reconozca y encare la forma en que reaccionan los demás antes de que sea demasiado tarde. Si ignoró las señales, surgirán problemas con proyectos conjuntos. Convierta lo negativo en positivo y busque oportunidades para socializar y ampliar su red de contactos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.