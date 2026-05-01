Horóscopo de hoy: día viernes 01 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Wes Anderson, 57; Tim McGraw, 59; Joanna Lumley, 80; Judy Collins, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: prepárese para ir más allá del deber. Elija un camino que se base en lo que más le importa. Un equilibrio entre la realización personal y la aspiración le ayudará a dominar el arte de terminar las cosas y a forjar una reputación que le asegure un futuro brillante. Esfuércese con entusiasmo y ganas de competir y la victoria será suya. La oportunidad llama y su futuro depende de la próxima puerta que abra. Sus números son 3, 11, 20, 27, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es profundo, intachable y franco. Es influyente y perseverante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sus palabras resonarán en alguien que comparta sus convicciones. Siga hablando y cuestionando hasta estar seguro de estar tomando las decisiones correctas. Establezca límites financieros, físicos y emocionales para ahorrarse disgustos y errores evitables. No deje nada al azar y avance con muchas expectativas. El crecimiento financiero y personal está a su alcance. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): revise su agenda y llene los espacios vacíos con lo que su corazón desee. Cuidarse le ayudará a aliviar el estrés y a prepararse para los próximos cambios que quiere implementar. Un nuevo lugar, estilo de vida o relación se presenta prometedor y ofrece multitud de ofertas tentadoras. Es hora de ampliar su mente, sus intereses y sus planes. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las emociones y el orgullo chocan; el sentido común lo mantendrá a salvo de situaciones peligrosas y que podrían salirse de control. Canalice su energía hacia el cambio personal, no hacia el de los demás. Si no puede ayudar ni ofrecer una palabra amable, aléjese. La oportunidad es evidente; no permita que el dramatismo, la exageración o asumir demasiadas responsabilidades le impidan avanzar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): relájese, diga no al dramatismo y aléjese de cualquiera que intente provocar una pelea. Concéntrese en su interior, proteja su corazón y su bienestar emocional, y rodéese de amigos y conocidos que lo apoyen. Reaccionar de forma exagerada le traerá problemas. Cumpla con sus responsabilidades y termine lo que empiece. Respete su presupuesto, establezca límites y evite las decisiones apresuradas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mezclar negocios con placer requiere intuición, tiempo y paciencia si quiere evitar consecuencias innecesarias. Intentar imponer a los demás su voluntad o sus planes encontrará oposición. Lo mejor es hacer, crear y planificar lo que desea lograr por su cuenta. Su éxito será lo que genere los mejores resultados y atraiga la mayor atención. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje que su intuición guíe el camino y concéntrese más en lo que dice que en su apariencia.Establezca límites cuando sea necesario e inicie conversaciones con quienes tengan conocimientos y contactos que puedan ayudarle a alcanzar sus objetivos.Tenga cuidado con cualquiera que intente obligarlo a gastar en algo que no necesita o a caer en una estafa dudosa. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aborde las situaciones con elegancia y un presupuesto definido. Las oportunidades son infinitas, pero no todas serán iguales. Use su encanto y conocimiento, haga preguntas y encuentre la mejor opción. Las mejoras en el hogar o una mudanza que le ofrezca mayor flexibilidad financiera o profesional lo beneficiarán. Un viaje, actividad o evento lo hará cambiar de opinión. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las conversaciones abiertas y las negociaciones se ven favorecidas si está dispuesto a llegar a un punto intermedio. Elija la inteligencia sobre la imposición. Las asociaciones, los viajes y la investigación le darán la ventaja que necesita para obtener apoyo y comentarios positivos. Sea disciplinado con su salud y bienestar. Los eventos sociales le brindarán encuentros interesantes. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga una lista y ponga manos a la obra. Ejecute sus planes con confianza, pero manténgase dentro del presupuesto. No permita que nadie lo presione para hacer algo que no quiere o no puede pagar. Los proyectos de mejora del hogar y las relaciones personales recibirán un impulso. Podrá llevar al siguiente nivel cualquier actividad en la que esté inmerso. El romance está escrito en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): se requiere precaución al tratar temas delicados. Es probable que las situaciones se salgan de control y que las tensiones aumenten más rápidamente de lo habitual. Tenga paciencia, deje que las cosas se calmen, evalúe la situación y prepárese para accionar el botón de reinicio y ofrecer compasión y comprensión. Saber escuchar le permitirá ganar tiempo y favores. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje a un lado las emociones y el orgullo, y concéntrese en lograr sus objetivos. Revise sus planes a largo plazo y haga los cálculos. Un plan económico le dará tranquilidad y le permitirá alcanzar su meta. Los excesos son el enemigo; evite gastar de más, ofrecer más de lo que puede cumplir y realizar compras que no estén dentro de su presupuesto. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a sus necesidades. Inscríbase en actividades que le den placer o estimulen su mente. Evite tomar decisiones impulsivas cuando lo necesario es investigar y prepararse. Es más difícil dar marcha atrás que informarse bien. Elija la disciplina y la moderación en lugar de la pereza y la indulgencia. Reconozca y rechace la manipulación emocional. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.