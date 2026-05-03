Horóscopo de hoy: día domingo 03 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Hendricks, 51; Kristin Lehman, 54; Amy Ryan, 58; Frankie Valli, 92.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense antes de actuar. Exagerar la gravedad de lo que sucede a su alrededor provocará tensión y desacuerdos. Concéntrese en sí mismo, en cómo se ve y se siente y en lo que quiere lograr este año. Discutir o ponerse en situaciones incómodas será una pérdida de tiempo, le costará caro y se interpondrá entre lo que quiere hacer y lo que aspira a ser. Busque oportunidades en lugar de crear problemas. Sus números son 7, 13, 20, 24, 33, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es orgulloso, autoritario y firme. Es enérgico y espontáneo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guárdese para sí mismo sus pensamientos y emociones y ofrezca paciencia, comprensión y amor a quienes encuentre; los resultados reflejarán el poder de un gesto amable. Considere un cambio de imagen para animarse o pase tiempo con alguien especial. No permita que los pequeños contratiempos lo afecten. Reaccionar de forma exagerada arruinará su día y perturbará su entorno familiar. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reclame lo que es suyo, pero no discuta por nimiedades que solo generan irritación en lugar de beneficios. Una actitud obstinada le traerá pérdidas y arrepentimientos. Piense, ceda y sea usted quien aporte una perspectiva positiva sobre lo que quiere lograr. Un enfoque innovador en su estilo de vida, relaciones y amor le ayudará a conseguir lo que desea. El romance se ve favorecido. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prepárese para surfear la ola y dar un gran salto hacia adelante. El potencial es alto, así que haga que la situación juegue a su favor. Sea original y receptivo, termine lo que empiece y se convertirá en la persona influyente que marca la diferencia. Puede ser poderoso sin dejar que su orgullo provoque discusiones innecesarias. Elija la paz y el amor en lugar de la fricción. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use su energía para ayudar a los demás o para participar en una causa que le interese, en lugar de dejar que la ira afecte sus relaciones más importantes. Una idea constructiva aplicada a su forma de ganarse la vida le dará el impulso que necesita para avanzar. Menos dramatismo y más cambios positivos darán sus frutos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): involúcrese en un evento, actividad o pasatiempo que lo motive a aprender algo nuevo o a ser voluntario, ayudar o donar a una causa que le interese. Su contribución marcará la diferencia y a las personas que conozca y que compartan sus convicciones tendrán un impacto positivo en su vida y en su futuro. Se destaca el romance. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): analice bien los pros y los contras antes de empezar algo que quizás no pueda terminar.Una evaluación honesta de sus habilidades, tiempo y dinero influirá en cómo lo perciben los demás.Un enfoque claro minimizará las interferencias, dando paso a oportunidades interesantes.Deje que la inteligencia lo guíe y que los detalles le ayuden a alcanzar sus objetivos.**

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tiene más posibilidades de las que cree. Busque el apoyo de expertos, realice cambios personales y profesionales y asóciese con quienes puedan aportar lo que necesita para tener éxito. Un cambio de aires despertará su imaginación y le ayudará a canalizar adecuadamente su energía. Tiene mucho que esperar, así que deje de procrastinar. El romance se ve favorecido. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): las conversaciones informales con sus seres queridos le brindarán oportunidades, perspectivas y un nuevo comienzo. La comunicación es clave, junto con el establecimiento de contactos y las actividades relacionadas con su sustento o su pasión. Deje el orgullo de lado y no lo reemplace por enojo. Sus mejores resultados se manifestarán a través de ideas constructivas, proyectos conjuntos y siendo fiel a sí mismo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): priorice la comodidad, la alegría y la conveniencia y comience a perfeccionar su entorno para satisfacer sus necesidades. Su estilo de vida influirá en su desempeño. Desempolve los muebles y organice un evento o reciba a alguien con quien quiera pasar más tiempo; sin embargo, tenga cuidado con los gastos compartidos o los proyectos conjuntos. El crecimiento personal es notorio. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hablar menos le ahorrará disgustos. Concéntrese en su hogar, su comodidad y en todo aquello que lo hace feliz. Se merece un tiempo para sí mismo y disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer. No permita que las influencias externas interfieran en su agenda. Evite las discusiones y detenga a cualquiera que exagere o finja ser lo que no es. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): renueve su imagen, mímese y viva el momento. Se merece cuidarse mejor, cuidar su futuro y su bienestar emocional. Si sigue los procedimientos adecuados y no deja nada al azar, un cambio en su hogar o en su organización lo llenará de satisfacción. La paz y el amor están escritos en las estrellas. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la oportunidad llama a su puerta; ábrala. Salga, socialice, conozca gente nueva y descubra qué hay de nuevo e interesante. Confíe en su criterio en asuntos financieros para evitar estafas y tácticas de venta agresivas. No fuerce los cambios; el tiempo está de su lado y, por ahora, lo mejor es que cuide su bienestar físico, financiero y emocional. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.