Horóscopo de hoy
04 de mayo de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 4 de mayo para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rory McIlroy, 37; Erin Andrews, 48; Will Arnett, 56; Randy Travis, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año preste atención a los detalles, termine lo que empiece y ocúpese de los asuntos urgentes para evitar contratiempos. Es hora de iniciar un cambio. Deje ir lo que ya no le funciona y abrace aquello que despierte su imaginación y le dé algo que esperar con ilusión. Una rutina que fomente un estilo de vida saludable le ayudará a sentirse y verse mejor. Invierta tiempo, esfuerzo y dinero en su estilo de vida y en su felicidad personal. Sus números son 2, 13, 18, 24, 35, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, sensible y audaz. Es tenaz e inteligente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en lo que puede hacer, no en lo imposible. La felicidad proviene de hacer lo mejor y lo correcto para usted mismo. Exprese su opinión, pregunte, muestre interés y contribuya. Su actitud y gratitud determinarán cómo se desarrollará su día. Invierta su energía y disciplina donde obtenga el mayor beneficio. El romance está escrito en las estrellas. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elija con cuidado sus palabras. Concéntrese en su desarrollo personal, no en intentar cambiar a los demás. No permita que la terquedad sea su perdición. Canalice su energía hacia el ejercicio, a resolver asuntos pendientes y a controlar los excesos. Preste atención a los pequeños detalles, al presupuesto y a los asuntos domésticos. Evite las deudas vendiendo lo que ya no necesita. Evite las discusiones sin importancia. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en crear asociaciones, aprender y mantenerse ocupado. Cuanto menos tiempo dedique a pensar en las cosas y personas que no le gustan, más fácil será dejar atrás el pasado y seguir adelante con una actitud positiva. Actuar con prisa conducirá al arrepentimiento. Simplifique su vida. Elija la paciencia en lugar del dramatismo. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione bien sobre las cosas. No aumente la escala; redúzcala, y proteja sus derechos, posesiones y reputación. Cíñase a la verdad y haga lo que pueda para ayudar. El estrés emocional y financiero requerirá una vía de escape positiva. Elija sumergirse en algo que disfrute hacer. Tomar una decisión positiva es la mejor manera de avanzar. La negatividad engendra desdén. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo que cuenta son sus acciones. Cumpla sus promesas, combine negocios con placer y sea amable con quienes se encuentre a lo largo del día. Si no es flexible surgirán problemas al tratar con instituciones, agencias, superiores y las fuerzas del orden. Esfuércese por ayudar y brindar apoyo a quienes más lo necesitan. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): observe en silencio lo que sucede y realice pequeños ajustes para contrarrestar cualquier repercusión que pueda ponerlo en una posición vulnerable. Investigue, considere las consecuencias y contacte a quienes puedan necesitar su ayuda. Deje que la amabilidad y la practicidad lo guíen, y descubrirá cómo reducir gastos y avanzar en sus objetivos. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aprenda de las experiencias que viva. Sea consciente de cómo se presenta ante los demás y realice los cambios necesarios para avanzar en sus planes. Dar un paso audaz que les muestre a los demás de lo que es capaz le permitirá saber con quién puede contar y con quién no. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): piense bien antes de decir algo de lo que se arrepienta. Revelar información personal lo pondrá en desventaja. Haga preguntas y muestre interés en lo que piensan y hacen los demás. La psicología inversa le será muy útil cuando intente superar a alguien que compite con usted. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje de procrastinar; ponga sus ideas en práctica. Realice cambios en su hogar que aumenten su comodidad y apúntese a actividades que lo hagan sentir y verse mejor. No se quede de brazos cruzados esperando a que la gente se acerque a usted. Esfuércese por involucrarse y posicionarse como líder, y atraerá amistades. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un estilo de vida sencillo le ayudará a afrontar cualquier prueba o tribulación que surja. Mantenga una comunicación honesta y breve, y evite que la ira y la impaciencia se filtren en su diálogo. Enfóquese en actividades físicas y personales que le permitan desahogarse y le den tiempo para pensar en su próximo paso. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): quédese cerca de casa. Concéntrese en la gestión de sus finanzas personales y en cómo puede generar más ingresos o reducir sus gastos. Considere la posibilidad de emprender un negocio desde casa, alquilar una habitación o vender artículos que ya no use. Una entrevista irá mejor de lo esperado y puede ser el punto de inflexión que necesita. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un comportamiento errático puede provocar malentendidos. Piense antes de hablar y busque un acuerdo amable y útil sin poner en riesgo su salud ni su bienestar financiero. Reconozca sus errores, pero no cargue con toda la culpa. Para bailar el tango hacen falta dos; no permita que nadie se aproveche de usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.