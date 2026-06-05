Horóscopo de hoy: día viernes 05 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mike Fisher, 46; Mark Wahlberg, 55; Ron Livingston, 59; Jeff Garlin, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija el camino correcto y no mire atrás. Participe en actividades y eventos que le brinden conocimiento y perspectiva sobre cómo puede usar sus cualidades para alcanzar sus metas. Deje que su creatividad y disciplina se unan, y será difícil de superar. Regístrese y participe en eventos y actividades que le permitan usar su intelecto, no su dinero, para marcar la diferencia. Sus números son 8, 14, 21, 24, 33, 36 y 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, perspicaz y dedicado.Es intenso y obstinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): necesitará ceder un poco para evitar conflictos domésticos o confusiones con alguien de quien depende para obtener respuestas.Pida segundas opiniones y averigüe cuáles son sus opciones antes de iniciar un cambio que pueda influir en su estilo de vida o afectar su vida amorosa.El compromiso y la investigaciónson imprescindibles.****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las prisas no son buenas consejeras.Evite tomar decisiones precipitadas que puedan afectar su reputación o posición.Puede aprovechar mejor su tiempo ayudando a los demás, haciendo preguntas y mejorando sus habilidades a través de sus preferencias personales, cualificaciones adicionales y un plan sólido.Las mejoras en el hogar serán estimulantes y fomentarán buenos lazos familiares.El romance se ve favorecido.**

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ordene antes de emprender un nuevo camino.Le irá mucho mejor si se enfoca en lo que quiere lograr en lugar de quedarse estancado en asuntos pendientes.Guarde sus pensamientos y sentimientos para sí mismo hasta poder obtener más información sobre asuntos legales, financieros o médicos.Un cambio de planes le brindará una oportunidad inesperada.*****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use su energía para algo útil.Acérquese, colabore y ayude.Haga su parte para marcar la diferencia.Alguien con quien se encuentre tendrá un impacto emocional en cómo se cuida.Sus buenas intenciones le brindarán la oportunidad de conocer a alguien especial o de ganar dinero extra.El amor y el romance se ven favorecidos.***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe, dé lo mejor de sí mismo, apoye una causa o ayude a alguien que esté pasando por dificultades.Escuche, pero no crea todo lo que oiga.Si no le gustan las sugerencias que recibe, busque alternativas.Esfuércese y las recompensas llegarán.Un gesto cariñoso cambiará cómo se siente con respecto aalguien.Un compromiso conducirá a un cambio positivo en su estilo de vida.***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tiene más opciones de las que cree.Póngase en contacto, infórmese sobre las opciones disponibles y rodéese de personas que vayan en una dirección similar.Compartir con otros lo motivará a dejar atrás el pasado y a descubrir su pasión.No rehúya las oportunidades, la amistad o el romance.***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): escuche con atención.Demuestre compasión y comprensión, y participe en conversaciones que le permitan compartir sus habilidades, objetivos y aquello que lo inspira.Una sociedad o empresa conjunta podría presentar problemas.Antes de aceptar participar aclare cualquier malentendido.El tiempo está de su lado y se avecinan otras oportunidades.Evite la tentación. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): visualice lo que desea lograr.Los pensamientos seguidos de acciones no lo defraudarán. Manténgase alejado de cualquiera que intente empujarlo en una dirección que lo beneficie más que a usted.Elija con cuidado sus palabras y no comparta información que aún no haya confirmado.Preste atención a cómo se presenta ante los demás.El romance está escrito en las estrellas.**

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una distracción que despierte su imaginación y lo anime a modificar su estilo de vida le brindará una perspectiva diferente sobre las posibilidades y lo motivará a emprender algo creativo o estimulante sin afectar sus emociones, su salud ni sus finanzas.No permita que nadie frene sus planes ni lo presione para seguir sus sueños en lugar de los suyos propios.****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando esté bajo presión será tentador revelar información.Piénselo dos veces y considere evitar situaciones y personas que saquen lo peor de usted.Le conviene dedicar sus esfuerzos a mejorar su hogar y a su crecimiento personal.Si se encuentra con personas que le piden demasiado o intentan acorralarlo, aléjese.***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reavive su entusiasmo y termine esas mejoras en el hogar que harán su vida más fácil y plena.El pensamiento creativo, junto con disciplina y el deseo de comodidad, le ayudarán a tomar mejores decisiones en su estilo de vida.Un evento de establecimiento de contactospodría ser engañoso en cuanto a posibilidades y perspectivas financieras.No se enoje;dé un paso al frente y elija el camino correcto.***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija un lugar que le interese.Salga, socialice o busque a alguien o algo que disfrute.No tiene que impresionar a nadie.Sea usted mismo, sea honesto sobre lo que le gusta y lo que no, y deje que la reacción de los demás lo guíe.El romance está escrito en las estrellas, pero también la tentación.Elija rodearse de quienes ofrecen estabilidad, no caos.***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.