Horóscopo de hoy
12 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 12 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kendra Wilkinson, 41; Dave Franco, 41; Timothy Simons, 48; Scott Thompson, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si presta atención a los detalles, estará listo para cambiar cómo o dónde vive y con quién se relaciona. Su sed de conocimiento le ayudará a reunir el valor necesario para conocer gente y lugares nuevos y experimentar todo lo que le ofrece la vida. El deseo de encontrar su felicidad y descubrir qué lo hace feliz le abrirá las puertas a nuevos comienzos. Sus números son 6, 14, 21, 28, 32, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, despreocupado y divertido. Es optimista y ambicioso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio en la forma en que administra su dinero le ayudará a ahorrar. Organice su agenda para que se adapte a sus necesidades. El equilibrio entre trabajo y ocio le facilitará la vida. Velar por sus intereses evitará que alguien intente sabotear su reputación o posición. Un proyecto de superación personal resultará mejor de lo esperado. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice las posibilidades. Deje que sus emociones le ayuden a expresar sus sentimientos. La mejor manera de saber qué siente alguien por usted es iniciar un diálogo y preguntar. La verdad es la base fundamental para cualquier relación que desee cultivar. El cambio positivo comienza en su interior. Guarde su dinero en un lugar seguro para evitar gastos excesivos. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija un camino que lo incentive a aprender, explorar y comprender qué es lo que más le apasiona. Se siente en su elemento cuando está ocupado y participa de conversaciones divertidas y gestos coquetos. Salga, luzca su talento y conozca gente emprendedora y entusiasta de sus mismos intereses. Convierta sus deseos en su rutina diaria. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una decisión precipitada puede generar conflictos. Observe y luego considere todas sus opciones. Hoy, mostrar compasión, lealtad y respeto marcará la diferencia en cualquier situación emocional que enfrente. Busque una oportunidad de ganar dinero, un nuevo trabajo o una inversión segura, y obtendrá ganancias financieras. Un cambio en su estilo de vida mejorará su salud y bienestar. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un enfoque directo hacia la vida, el amor y lo que más desea no dejará nada librado al azar. Deje de soñar y añorar el pasado cuando cumplir sus intenciones lo hará sentir vivo. La oportunidad está a la vista, pero debe estar dispuesto a dar un salto de fe, abrir su corazón y hacer que las cosas sucedan. El crecimiento personal está a su alcance. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): embárquese en una aventura de aprendizaje y observe qué sucede. Algo o alguien que encuentre le ayudará a decidir qué es lo mejor para usted. Tomar una decisión por el motivo equivocado lo llevará a retroceder. Diga que sí solo a las personas y cosas que desea en su vida. Una oportunidad para perseguir algo que le brinde alegría propiciará encuentros con personas afines. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede ser que no esté de acuerdo con todos las personas con las que se encuentre, pero le ofrecerán consejos sobre cómo lidiar con la oposición. Establezca límites y actúe con rapidez para evitar gestos inapropiados. El momento oportuno lo es todo, y si está un paso adelante de quien sea con quien esté tratando, saldrá victorioso. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique más tiempo y energía a viajar, aprender y descubrir qué lo hace feliz. Tome el control, amplíe su círculo y explore las posibilidades de usar sus cualificaciones, habilidades y características físicas para avanzar en la dirección que desea. Una asociación tendrá una influencia poderosa y positiva en su crecimiento personal y financiero. El romance está en auge. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): está en una mejor posición de lo que cree. Proteja sus bienes, posesiones y reputación de cualquiera que intente desafiarlo. La preparación y un plan le ayudarán a superar a cualquier oponente que quiera enfrentarlo. Es hora de vivir la vida a su manera. Adapte su entorno a aquello que le brinda alegría. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): quédese cerca de casa y de sus seres queridos. Los cambios personales serán estimulantes y le ayudarán a administrar de manera eficiente su tiempo y su dinero. No se pierda una aventura con alguien a quien ama por un malentendido o falta de compromiso. Buscar la equidad en sus relaciones le conviene. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no se queje ni deje que la ira lo domine. Aléjese de lo que no puede cambiar y acérquese a aquello que lo hace feliz. Un día de autoayuda contribuirá a poner su vida en perspectiva y lo animará a realizar cambios positivos en su estilo de vida que promuevan lo que más disfruta. Permita que su imaginación lo guíe y su corazón la seguirá. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase firme; tomará las mejores decisiones al considerar qué es posible y qué le aporta mayor gratificación emocional, física y financiera. Dese el gusto de disfrutar de aquello que lo hace feliz y conviértalo en algo tangible. Ámese tal como es y use sus fortalezas para hacer realidad sus deseos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.