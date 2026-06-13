Horóscopo de hoy
13 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 13 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kat Dennings, 40; Chris Evans, 45; Tim Allen, 73; Stellan Skarsgard, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: está en sus manos hacer que las cosas sucedan. Mantenerse en contacto con personas proactivas lo animará a seguir su ejemplo. No permita que las exigencias de los demás le impidan hacer lo que más le conviene. El progreso requiere planificación y seguimiento. Deje que su pasión y sus deseos brillen y lo motiven. Un cambio de dirección o de lugar es favorable. Sus números son 6, 18, 22, 27, 34, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atento, único y proactivo. Es compasivo y productivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): esfuércese más por generar cambios, especialmente en su trabajo, ayudando a los demás y potenciando sus capacidades de generar ingresos. Realizar entrevistas, enviar su currículum o responder anuncios le dará una idea de las posibilidades. Un cambio en cómo emplea su tiempo libre fomentará nuevas amistades. El romance y los proyectos de superación personal lo conducirán al crecimiento personal o financiero. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a cómo se ve y a cómo se siente. Haga que su entorno sea más acogedor y cómodo. Cuanto más tiempo pase en casa, menos dinero gastará. Manténgase en movimiento; la actividad física le ayudará a reducir el estrés y lo motivará a verse y sentirse lo mejor posible. Una conversación abierta y sincera lo acercará a alguien a quien ama. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): su entorno influirá en las personas con las que se encuentre y en cómo reaccione ante nuevas posibilidades. La observación le ayudará a decidir cómo tratar con los demás y las consecuencias de intentar complacer a todos antes de cuidarse a sí mismo. Un gesto romántico cambiará su perspectiva sobre la vida, el amor y su futuro. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un momento para organizar sus ideas e intenciones. Quizá desee que las cosas avancen rápidamente, pero el tiempo está de su lado y es probable que surja lo inesperado, cambiando su perspectiva y la decisión que tome. El dinero y las emociones pueden llevarlo a gastar de más o a no darle la debida importancia a algo que podría descarrilar sus planes. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que sus ideas creativas florezcan. La oportunidad de compartir sus pensamientos con alguien que despierta su imaginación lo impulsará a perseguir lo que más le apasiona. Tiene la disciplina y la capacidad para atraer el interés y el apoyo financiero necesarios para llevar sus planes al siguiente nivel. Las asociaciones se ven prometedoras. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la tentación pondrá en riesgo su reputación. Dedique más tiempo y esfuerzo a actividades solitarias que fomenten el crecimiento personal a través de la meditación, hábitos alimenticios saludables o ejercicios que sin duda mejorarán su condición física y le ayudarán a lucir lo mejor posible. No permita que las críticas ni el acoso lo lleven por un camino que los beneficie más a ellos que a usted. Siga a su corazón. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una actitud curiosa atraerá interés. Sea decidido, audaz y coqueto, y la respuesta superará sus expectativas. Sea sincero y ofrezca lo que sea justo y factible. No dude en comprometerse si esto lo acerca a su objetivo. Elabore un plan financiero que le permita la libertad de seguir a su corazón. El amor está en auge. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice las situaciones y lo que se espera de usted para evitar cometer errores. Comparta solo lo necesario y mantenga en privado su información personal. Cuanto menos comparta, más fácil será lograr sus objetivos sin interferencias. Una sugerencia que alguien le presente puede sonar tentadora, pero probablemente beneficie más a esa persona que a usted. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el universo escucha su llamado. Preste atención a las señales que recibe y lleve a cabo sus planes. El hogar, las relaciones y la planificación financiera para aquello que desea lograr le ayudarán a alcanzar sus metas personales y económicas. Las oportunidades románticas y el compromiso están en aumento, y las empresas conjuntas se ven prometedoras. Disfrute la vida y haga realidad sus sueños. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un tiempo para reflexionar sobre lo que quiere hacer. La retroalimentación que reciba puede ser engañosa. Sea ingenioso. Verifique la información antes de compartirla o aceptar algo que no sea válido. Pase más tiempo en casa o converse sobre sus opciones con alguien de confianza que vele por sus intereses. Una oportunidad romántica se presenta fructífera. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): lleve a cabo mejoras en su hogar, organice un evento o socialice. Un cambio de perspectiva hará que dé mayor importancia a la vida, el amor y a hacer aquello que lo haga sentirse pleno y listo para algo nuevo y emocionante. No tema ser el centro de atención y participar en actividades y eventos que le permitan mostrar sus habilidades. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no cambie nada hasta haber reconsiderado sus opciones. Es probable que no tenga toda la información necesaria para tomar una decisión acertada. Reflexione sobre cómo quiere presentar y promocionar sus habilidades para obtener resultados óptimos. Una oportunidad de aprovechar sus talentos y contactos le reportará grandes beneficios. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.