Horóscopo de hoy
18 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 18 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blake Shelton, 50; Carol Kane, 74; Isabella Rossellini, 74; Paul McCartney, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: quizás anhele un cambio, pero ¿a qué precio? Tómese su tiempo, analice y prevea el resultado antes de actuar. La paciencia y llevar a cabo sus asuntos profesionales y personales con integridad, hechos y pasión le ayudarán a elegir el camino que le permita sobresalir. Transforme su entorno en un espacio productivo y mantenga sus ideas y planes para sí hasta estar completamente preparado para el lanzamiento. Sus números son 3, 12, 22, 27, 31, 40, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, engañoso y hablador. Es servicial y espontáneo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense fuera de la caja. Está bien ser único y destacar cuando tiene algo que ofrecer. No permita que nadie arruine sus planes. Es probable que alguien reaccione de forma exagerada o lo incite a ir demasiado lejos con sus intenciones. Si mezcla negocios con placer, descubrirá quién está de su lado y quién compite con usted. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): dedique más tiempo y esfuerzo a su hogar, su familia y a cambios en su estilo de vida. Un cambio en su rutina que lo encamine hacia una mejor salud lo alejará de las malas influencias y de las situaciones emocionalmente agotadoras. Deje a un lado el drama y concéntrese en el crecimiento personal y la superación. El cambio empieza por usted. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): haga una oferta y llévela a cabo. Cumplir sus promesas, atender las peticiones y mantener la palabra le ayudará a ganarse la confianza de los demás. Demuestre lo disciplinado y productivo que puede ser, y todos querrán ayudarle a sobresalir. Engalane su hogar para adaptarlo a sus necesidades y logrará lo que se proponga. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a lo que más le funciona. Si sigue a alguien, le decepcionará el resultado. Tenga más fe y confianza en usted mismo y en su capacidad de terminar lo que empieza. Investigue a qué y a quién se enfrenta, o qué se requiere para alcanzar su meta. Nada es gratis. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo que importa es con quién se conecta, qué descubre y cómo reacciona. Preste atención a las relaciones, las conversaciones, la veracidad de la información que recibe y las intenciones de las personas con las que se encuentra. Si tiene un impacto positivo en alguien se notará y a su vez lo pondrá en el centro de atención. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las sugerencias y ofertas que reciba generarán entusiasmo y un deseo de cambio, pero antes de dar un salto de fe, considere las consecuencias. Asegúrese de que su presupuesto pueda cubrir los gastos generales y preste atención a los detalles a medida que avanza. No dependa de los demás; hacer el trabajo usted mismo satisfará su alma y su autoestima. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lo que lo frena es la procrastinación. Las excusas son descabelladas y francamente deprimentes, sumiéndolo en un estado mental catatónico que le impide vivir sus sueños. Despiértese y póngase en marcha. La actividad física lo animará a participar activamente en la vida y a brillar en el centro de atención. Lo mejor para usted es hablar menos y hacer más. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): replantee su estrategia en cuanto a salud, amor y potencial de ingresos. Quizás sea momento de reconsiderar y actualizar su rumbo, habilidades y contactos. Mezcle negocios con placer y ganará respeto y comprensión sobre cómo perfeccionar sus talentos para satisfacer las demandas actuales. Ponga a trabajar su energía, creatividad y habilidades para establecer contactos, planifique su cronograma y ejecute sus planes. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): prepárese, deje atrás el pasado y estabilice su futuro. Elija bien su espacio. Dedique tiempo a asegurarse de sentirse cómodo. Cuánto y cuan bien produzca aquello que le importa en la vida dependen de su entorno. Debe considerar cuidadosamente un cambio en cuanto a bienes y gastos compartidos. No se subestime. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): enfréntese a lo que le molesta y déjelo atrás. Dejar que las cosas se agraven lo pondrá en una posición vulnerable. Es hora de dejar ir lo que no le funciona y dedicarse a aquello que lo reconforta. La energía y la compañía de personas que comparten sus inquietudes lo acercarán a su felicidad. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): empiece con amor, entusiasmo y una agenda llena de diversión. Cuanto más entusiasmo muestre, más fácil será convencer a otros de unirse. La creatividad está en auge. Busque una actividad que le genere ingresos o le brinde alegría. El beneficio personal es evidente si se entrega por completo a sus proyectos. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dará lo mejor de sí mismo si participa en eventos o actividades que estimulen su mente y lo ayuden a construir relaciones con personas que saquen lo mejor de usted. Rodearse de quienes comparten sus convicciones y ofrecer una perspectiva diferente potenciará su crecimiento y le permitirá cultivar sus sueños. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.