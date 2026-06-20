Horóscopo de hoy: día sábado 20 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alisan Porter, 45; Nicole Kidman, 59; John Goodman, 74; Lionel Richie, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el cambio tiene dos vertientes, y es necesario anticiparse. Aunque las cosas no salgan según lo planeado, saber a dónde pertenece y dónde puede tener el mayor impacto le permitirá acceder a algo más maravilloso de lo que pueda imaginar. Es hora de dejar atrás el miedo y embarcarse en una nueva aventura. Abrace y explore todo lo que le ofrece la vida. Baile a su propio ritmo. Viva, ame y ría. Sus números son 9, 15, 22, 29, 31, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persuasivo, sensible y reservado. Es atractivo y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la creatividad y la disciplina van de la mano. Aventúrese y participe en algo que le apasione. Necesita un cambio de aires y de rumbo. Reflexione sobre lo que le hace sentir bien consigo mismo y con sus capacidades. Es posible reestructurar su vida para asegurar su plenitud emocional, física y financiera. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): use su energía para reorganizar su hogar según sus necesidades. Crear un espacio eficiente, práctico y cómodo para relajarse y llevar a cabo sus planes le brindará tranquilidad y una visión clara de las posibilidades. No ponga en riesgo su salud ni su bienestar físico. Protéjase de lesiones y enfermedades. Elija la calma en lugar del caos. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): respire, relájese, aléjese del dramatismo y haga aquello que lo haga sentir cómodo. Manténgase lejos de quienes juegan con sus sentimientos o intentan aprovecharse de su generosidad. Invierta su dinero y su tiempo en proyectos creativos que le resulten gratificantes. Una decisión de alguien cercano a usted determinará su próximo paso. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): conseguir dinero, aprobar contratos y avanzar requerirá paciencia y precisión para evitar interferencias. Verifique la información que reciba y obtenga lo que desea por escrito para proteger su reputación, su puesto y sus necesidades financieras. Pensar demasiado o reaccionar de forma exagerada le costará caro. Resuelva las discrepancias antes de participar. Respete las reglas y establezca límites cuando sea necesario. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda y adquiera experiencia haciendo cosas. Haga voluntariado o asuma responsabilidades que le permitan formar a otras personas y le ayuden a encaminarse hacia una dirección interesante. Un cambio físico realzará su personalidad y lo animará a ser extrovertido y a perseguir sus sueños con valentía. Viajar, el romance y compartir tiempo con alguien a quien ama lo impulsarán a nuevos comienzos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si evita darle demasiadas vueltas a las cosas hasta el punto de perder perspectiva, creando caos y problemas a nivel personal tendrá mucha energía emocional para impulsarse y perseguir sus sueños. Observe y canalice su energía acumulada en el crecimiento personal, recopilando información y protegiendo sus intereses. Priorice la seguridad y la búsqueda de soluciones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): vaya donde está la acción y haga algo que le apasione. Tome las riendas de su vida y su felicidad siguiendo a su corazón y dejando ir lo que ya no le sirve. Inicie un cambio y dedique su tiempo, esfuerzo y energía a cómo y dónde vive y con quién pasa su tiempo libre. El romance está escrito en las estrellas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga en cuenta sus objetivos y analice la situación en su conjunto. Participe en conversaciones que le ayuden a gestionar sus responsabilidades. Tener un plan es fundamental y aliviará la tensión que le genera su agenda, tanto a nivel personal como físico. Rechace a quienes le exigen cosas en lugar de ofrecer ayuda práctica. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en su hogar, sus responsabilidades personales y en cómo aumentar sus ingresos. Mire hacia adentro e ignore a quienes intentan desviarlo del camino o usar el chantaje emocional para aprovecharse de sus habilidades, bienes o recursos. Preste atención a su apariencia y a cómo se siente, y dedique más tiempo a su desarrollo personal y a verse lo mejor posible. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): encuentre su felicidad, pero no distorsione la verdad ni asuma más de lo que puede manejar. Exprese sus sentimientos y deseos; haga saber a los demás cómo se siente y qué quiere, y averigüe qué esperan ellos a cambio. Tener la información clara le garantizará transacciones fluidas y tranquilidad. Cree oportunidades en lugar de esperar a que lleguen a usted. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): luche por lo que quiere. Proponga soluciones y presente lo que tiene para ofrecer con una actitud amigable; así progresará. Establezca una rutina que le ayude a volver a lo esencial a nivel mental, físico y financiero, y que lo oriente hacia el crecimiento personal y a la generación de ingresos adicionales. El romance está en auge. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la honestidad y la integridad son esenciales para resolver diferencias. Lleve la conversación al siguiente nivel. Exprese su opinión y genere un diálogo que le ayude a comprender las necesidades y deseos de los demás. No haga cambios precipitados que puedan molestar a alguien importante de su equipo. Primero obtenga la aprobación y la ayuda vendrá después. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.