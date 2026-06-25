Horóscopo de hoy
25 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 25 de junio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Busy Philipps, 47; Linda Cardellini, 51; Ricky Gervais, 65; Carly Simon, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año las emociones estarán a flor de piel. Experimentará altibajos que harán la vida interesante. Diga las cosas como son, si alguien se explaya más allá de su comprensión pregunte, y busque su felicidad interior. Siga con sus asuntos y maneje con discreción los asuntos médicos y financieros. Su poder reside en su capacidad de lograr sus objetivos sin llamar la atención. Sus números son 3, 18, 25, 29, 32, 37, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, divertido y decidido. Es ambicioso y profundo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sentirá la tentación de exagerar. Manténgase fiel a la verdad o prepárese para explicar sus suposiciones. No intente cambiar a los demás; sus esfuerzos le brindarán mejores resultados si se enfoca en su propio crecimiento personal. Un enfoque creativo para organizar su horario, que incluya salud, bienestar físico y ética laboral, lo llevará a un mejor estilo de vida y mayor satisfacción personal. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a sus sentimientos antes de involucrarse en algo que ponga en riesgo su salud o bienestar emocional. Un cambio en su vivienda o espacio le ayudará a resolver cualquier diferencia con vecinos, colegas o familiares. Canalice su energía y cumpla con sus responsabilidades personales o profesionales. Cultive relaciones significativas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reaccionará con rapidez. Elija con cuidado sus palabras y tómese el tiempo necesario para procesar la información antes de expresar su opinión. Obtendrá los mejores resultados de lo que aprenda, experimente y descubra sobre usted mismo. Enfóquese más en su desarrollo personal y menos en lo que otros hagan o digan. Ofrezca amor, no división. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es posible que tenga que salir de su zona de confort al tratar con colegas o figuras de autoridad. Escuche atentamente y responda con sinceridad para asegurarse de comprender lo que los demás esperan de usted. Una ganancia financiera es evidente si explora posibilidades profesionales u oportunidades de inversión. Confíe en su memoria e intelecto para seguir adelante. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una mente y un corazón abiertos redefinirán quién es y qué comparte. El voluntariado, las donaciones y la compasión tendrán un efecto contagioso en quienes lo rodean. Crear un conflicto emocional o correr un riesgo físico que pueda resultar en lesiones o enfermedades le costará más de lo que vale la pena. Elija la calma y la empatía en lugar de la fuerza. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que las acciones de los demás le impidan perseguir aquello que le importa. Lo que haga para marcar la diferencia en usted mismo, en su comunidad o en una causa que le apasione aumentará su conciencia y le dará la esperanza de un futuro mejor. Aléjese de las situaciones que puedan dañar su reputación o poner en riesgo su bienestar emocional o físico. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): analice las situaciones antes de recurrir a discursos que podrían perjudicarlo. La disciplina y el ingenio son necesarios para superar una situación difícil. Elija usar su energía de forma más productiva reconfigurando su estilo de vida, su entorno y sus planes a largo plazo. Necesita un cambio físico y emocional. El amor propio y la autoapreciación son beneficiosos. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice y resuelva las diferencias. Su forma de interactuar y trabajar con los demás determinará sus logros. Al priorizar la razón sobre la fuerza bruta se ganará el respeto y la buena disposición de quienes lo rodean. Una asociación requerirá practicidad, no una bravuconería emocional que lo ponga en una posición vulnerable. Evite correr riesgos físicos y planifique sus acciones. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga fe en usted mismo y en sus recursos. Concéntrese en adaptar su espacio a su estilo de vida. Una oportunidad laboral aumentará su potencial de ingresos. Revise la documentación y elija cuidadosamente aquello que lo haga sentir cómodo. La disciplina física y mental en cuanto a salud y apariencia aumentará su confianza. Exprese sus sentimientos y deje que el romance florezca. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): consulte con expertos y averigüe cómo puede contribuir a algo significativo. Aléjese de personas y situaciones deshonestas o que le causen desesperación. La oportunidad comienza con la investigación, la disciplina y haciendo lo necesario para tranquilizar su mente. Confíe en sus instintos y deje que su intelecto lo guíe. Una actitud y acciones positivas darán sus frutos. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las mejoras personales muestran resultados prometedores. Dedíquese a mejorar su vida y su entorno, y las recompensas se reflejarán en cómo se trata a usted mismo y a los demás en el futuro. Una asociación aportará estabilidad y seguridad financiera a sus planes y perspectivas. No permita que sus emociones saboteen su crecimiento personal. El romance está escrito en las estrellas. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el dinero y las emociones no se llevan bien. Evite estafas y compras con promesas poco razonables. Preste más atención a la eficiencia de su hogar y ahorre para algo especial. Use su intelecto al tratar con personas insistentes. Los excesos le impedirán alcanzar sus metas. Respalde sus palabras con energía y termine lo que empiece. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.