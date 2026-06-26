Horóscopo de hoy
26 de junio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 26 de junio para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ariana Grande, 33; Ryan Tedder, 47; Derek Jeter, 52; Chris O’Donnell, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades. Aprenda una nueva habilidad, actualice su currículum y persiga algo que lo llene. Una mente abierta y una actitud positiva le ayudarán a analizar su situación y sus metas a largo plazo. Una mayor disciplina lo animará a ayudar a los demás y a cuidarse a usted mismo. La motivación que lo lleve a ser resiliente y estar en plena forma también le brindará beneficios económicos. Sus números son 4, 16, 23, 28, 30, 34, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, receptivo y comprensivo. Es único y proactivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): esfuércese al máximo en proyectos de superación personal y en lucir y ser impecable. La constancia y la disciplina le ayudarán a lograr todo lo que se proponga. Un plan de inversión o ahorro le ayudará a progresar emocional, financiera y físicamente. Confíe en sus instintos y tome las riendas de su destino. El compromiso, el amor y el romance están escritos en las estrellas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): actuar con precipitación puede tener consecuencias negativas. Determine qué quiere lograr y tenga un plan infalible antes de actuar impulsivamente y hacer promesas poco realistas. Quédese cerca de casa y establezca límites y reglas básicas para quienes intenten aprovecharse de usted. Cuide su salud y su bienestar económico. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prepárese para el éxito. Convierta su entorno en su fuente de motivación. Canalizar su energía emocional para un propósito lo elevará y atraerá la atención. Un enfoque enérgico le brindará un cambio personal positivo y le abrirá las puertas a nuevas posibilidades. El compromiso de dar lo mejor de usted lo llenará de satisfacción. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aproveche el momento y participe en conversaciones. Actúe para marcar la diferencia y generar un cambio positivo. No deje que la ira lo domine cuando la inteligencia y las afirmaciones positivas lo llevarán a donde quiere ir. Su capacidad de mostrar compasión, comprensión y gratitud animará a otros a colaborar y ayudar. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la ira emocional es contraproducente. Canalice su energía hacia algo significativo y se animará a ofrecer su tiempo como voluntario para causas y asuntos valiosos. Sea el portavoz y difunda el mensaje, y algo bueno surgirá. Sus acciones mejorarán su imagen y le granjearán el respeto que desea de quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viaje, comuníquese, aprenda y participe, y abrirá caminos que lo conducirán a encuentros interesantes o nuevos comienzos. Su contribución será bien recibida y le brindará lo que necesita para generar un cambio positivo. Hable con sinceridad y cumpla sus promesas, y las recompensas superarán sus expectativas. La disciplina y la discreción darán sus frutos. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede ser que desee un cambio, pero antes considere las consecuencias. Mire hacia adelante. Reflexione sobre lo que es necesario y lo que es factible, y elabore un plan práctico que refleje quién es y qué puede hacer. Depende de usted encontrar lo que es posible y convertir en algo concreto sus ideas y deseos. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): disfrute de lo que más le gusta hacer. Relaciónese con personas que comparten su pasión y que sacan lo mejor de usted. Transforme su vida en algo que lo eleve, y los resultados lo llevarán a una nueva aventura. Use sus habilidades y experiencia, y los beneficios superarán sus expectativas. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adapte las situaciones a sus necesidades. Use su voz, sus contactos y su fuerza de voluntad para lograr sus objetivos. No permita que las decisiones de los demás frenen sus planes. Su ingenio y una actitud disciplinada le permitirán obtener los resultados que desea con el respaldo necesario para completar su misión. Acepte el cambio con entusiasmo. El romance está escrito en las estrellas. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca metas ambiciosas y cumpla con sus planes. Las oportunidades que busca se manifestarán a través de sus acciones y las personas a las que se dirija. Sus palabras tendrán mayor impacto si se ciñe a un guion establecido que cumpla con lo prometido. Será beneficioso establecer contactos y acercarse a empresas que puedan beneficiarse de su propuesta. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dé un paso adelante, elija una dirección que lo apasione, y convierta sus planes en realidad. Usar sus habilidades, cualidades e imaginación le ayudará a aumentar su potencial de ingresos a través de las oportunidades que usted mismo genere. Atrévase, confíe en sus capacidades y prepárese para el éxito y llegará una mayor estabilidad. Fortalézcase y atraiga amistades y relaciones valiosas. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): rechace a cualquiera que lo presione para tomar una decisión precipitada o cambiar sus planes. Cuide sus intereses y persiga sus sueños. Invierta tiempo y dinero en usted mismo y en sus posesiones. Actualice sus documentos y amplíe cualquier interés prometedor. Dedique su energía a su desarrollo y a ampliar sus cualificaciones para cumplir con las exigencias profesionales. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.