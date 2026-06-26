Horóscopo de hoy: día viernes 26 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ariana Grande, 33; Ryan Tedder, 47; Derek Jeter, 52; Chris O’Donnell, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore las posibilidades. Aprenda una nueva habilidad, actualice su currículum y persiga algo que lo llene. Una mente abierta y una actitud positiva le ayudarán a analizar su situación y sus metas a largo plazo. Una mayor disciplina lo animará a ayudar a los demás y a cuidarse a usted mismo. La motivación que lo lleve a ser resiliente y estar en plena forma también le brindará beneficios económicos. Sus números son 4, 16, 23, 28, 30, 34, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, receptivo y comprensivo. Es único y proactivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): esfuércese al máximo en proyectos de superación personal y en lucir y ser impecable. La constancia y la disciplina le ayudarán a lograr todo lo que se proponga. Un plan de inversión o ahorro le ayudará a progresar emocional, financiera y físicamente. Confíe en sus instintos y tome las riendas de su destino. El compromiso, el amor y el romance están escritos en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): actuar con precipitación puede tener consecuencias negativas. Determine qué quiere lograr y tenga un plan infalible antes de actuar impulsivamente y hacer promesas poco realistas. Quédese cerca de casa y establezca límites y reglas básicas para quienes intenten aprovecharse de usted. Cuide su salud y su bienestar económico. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prepárese para el éxito. Convierta su entorno en su fuente de motivación. Canalizar su energía emocional para un propósito lo elevará y atraerá la atención. Un enfoque enérgico le brindará un cambio personal positivo y le abrirá las puertas a nuevas posibilidades. El compromiso de dar lo mejor de usted lo llenará de satisfacción. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aproveche el momento y participe en conversaciones. Actúe para marcar la diferencia y generar un cambio positivo. No deje que la ira lo domine cuando la inteligencia y las afirmaciones positivas lo llevarán a donde quiere ir. Su capacidad de mostrar compasión, comprensión y gratitud animará a otros a colaborar y ayudar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la ira emocional es contraproducente. Canalice su energía hacia algo significativo y se animará a ofrecer su tiempo como voluntario para causas y asuntos valiosos. Sea el portavoz y difunda el mensaje, y algo bueno surgirá. Sus acciones mejorarán su imagen y le granjearán el respeto que desea de quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viaje, comuníquese, aprenda y participe, y abrirá caminos que lo conducirán a encuentros interesantes o nuevos comienzos. Su contribución será bien recibida y le brindará lo que necesita para generar un cambio positivo. Hable con sinceridad y cumpla sus promesas, y las recompensas superarán sus expectativas. La disciplina y la discreción darán sus frutos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede ser que desee un cambio, pero antes considere las consecuencias. Mire hacia adelante. Reflexione sobre lo que es necesario y lo que es factible, y elabore un plan práctico que refleje quién es y qué puede hacer. Depende de usted encontrar lo que es posible y convertir en algo concreto sus ideas y deseos. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): disfrute de lo que más le gusta hacer. Relaciónese con personas que comparten su pasión y que sacan lo mejor de usted. Transforme su vida en algo que lo eleve, y los resultados lo llevarán a una nueva aventura. Use sus habilidades y experiencia, y los beneficios superarán sus expectativas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adapte las situaciones a sus necesidades. Use su voz, sus contactos y su fuerza de voluntad para lograr sus objetivos. No permita que las decisiones de los demás frenen sus planes. Su ingenio y una actitud disciplinada le permitirán obtener los resultados que desea con el respaldo necesario para completar su misión. Acepte el cambio con entusiasmo. El romance está escrito en las estrellas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca metas ambiciosas y cumpla con sus planes. Las oportunidades que busca se manifestarán a través de sus acciones y las personas a las que se dirija. Sus palabras tendrán mayor impacto si se ciñe a un guion establecido que cumpla con lo prometido. Será beneficioso establecer contactos y acercarse a empresas que puedan beneficiarse de su propuesta. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dé un paso adelante, elija una dirección que lo apasione, y convierta sus planes en realidad. Usar sus habilidades, cualidades e imaginación le ayudará a aumentar su potencial de ingresos a través de las oportunidades que usted mismo genere. Atrévase, confíe en sus capacidades y prepárese para el éxito y llegará una mayor estabilidad. Fortalézcase y atraiga amistades y relaciones valiosas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): rechace a cualquiera que lo presione para tomar una decisión precipitada o cambiar sus planes. Cuide sus intereses y persiga sus sueños. Invierta tiempo y dinero en usted mismo y en sus posesiones. Actualice sus documentos y amplíe cualquier interés prometedor. Dedique su energía a su desarrollo y a ampliar sus cualificaciones para cumplir con las exigencias profesionales. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.