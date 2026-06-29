Horóscopo de hoy: día lunes 29 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Martin Truex Jr., 46; Nicole Scherzinger, 48; Melora Hardin, 59; Gary Busey, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome las riendas antes de que alguien más interfiera en sus planes. Haga que este sea un año inolvidable. Si investiga y actúa con decisión se le presentarán oportunidades. Deje volar su imaginación y comparta sus intenciones y sentimientos con alguien que considere esencial para alcanzar sus metas. Piense en grande. Sus números son 4, 15, 26, 29, 37, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, inteligente y paciente. Es único e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga cuidado de no eclipsar a alguien que pueda influir en su reputación o estatus. Si quiere progresar será fundamental llevarse bien con los demás. Escuche con atención, explique con elegancia y reconozca los méritos cuando corresponda. Las mejores ofertas que reciba se deberán a su capacidad de llevarse bien con los demás, no a su habilidad para generar conflictos. El crecimiento personal, el establecimiento de contactos y la superación se verán favorecidos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elabore un plan y un presupuesto que le brinden comodidad y bienestar. Deje volar su imaginación, pero no permita que nadie lo tiente a gastar más de lo que puede permitirse. Investigue, cuestione la información que reciba y aténgase a los hechos y las cifras. Elija la disciplina en lugar de la tentación para limitar el estrés y la decepción. Concéntrese en su salud y bienestar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): presione donde sea necesario y se producirá un cambio positivo. No dude en hacer el trabajo usted mismo. Marcará la diferencia en el resultado de lo que sea que esté intentando lograr. Ayudar a una causa o implementar cambios que alivien una preocupación lo tranquilizará y le dará el impulso que necesita para alcanzar su meta. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese su tiempo, infórmese bien y sea precavido antes de actuar. Es su responsabilidad hacer preguntas y negociar. Si quiere seguir adelante es fundamental conseguir el trato que desea a un precio asequible. Si es de mente abierta y persevera, una oportunidad se verá bien. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención a cómo se presenta a sí mismo y a sus ideas. Tener confianza animará a los demás a escucharlo y a aportar sugerencias fáciles de implementar. Demuestre su capacidad de liderazgo para destacar su perfil. Surgirá una oportunidad inesperada. No dude en compartir sus ideas abstractas. La disciplina, la creatividad y una plataforma para compartir su talento le ayudarán a prosperar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que nadie lo presione para cambiar algo que no le conviene. Reflexione, consulte con expertos y explique con sinceridad por qué prefiere la opción que le ofrece beneficios. Interactuar con personas que comprenden las ventajas y desventajas de su situación le ayudará a analizar sus opciones y elegir sabiamente. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): si sabe escuchar evitará interferencias. Saber qué se espera de usted y cumplir con lo necesario le ayudará a evitar críticas. Necesita un cambio, pero si espera a que llegue solo probablemente se quedará estancado. Anímese y póngase en marcha. Crea en su capacidad de lograr sus objetivos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): está en una mejor posición de lo que cree. Exprese su opinión. No permita que las acciones de los demás le impidan seguir a su corazón y hacer lo que le conviene. Una decisión emocional le ayudará a deshacerse de aquello que lo frena y lo animará a cumplir sus sueños. Deje que sus pensamientos y deseos lo guíen. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio le sentará bien. Invierta tiempo y dinero en sí mismo y mejore sus habilidades y cualificaciones. Niéguese a gastar lo que no tiene y no se deje tentar por un vendedor persuasivo que intente estafarlo o quitarle su dinero. Nadie sabe mejor que usted lo que le brinda felicidad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): conserve lo que aprecia y deshágase de lo que ya no importa. Dejar ir es su pasaporte a una nueva aventura. Sacúdase el pasado, revitalice lo que planea conservar y avance con renovada fe en sí mismo y en sus planes. Confíe en su intuición y rodéese de personas que compartan sus convicciones y aspiraciones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga los ojos bien abiertos y al corriente de todo lo que sucede alrededor de lo que desea lograr. De usted depende ser el motor de sus oportunidades. Deje de esperar a que alguien haga las cosas por usted. Concentre su energía en sobrevivir e impulse sus sueños, esperanzas y deseos. Lo espera un cambio positivo; acéptelo y siga adelante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): motívese para involucrarse en una causa que le interese, y alguien con quien conecte le ayudará a marcar la diferencia. La disciplina lo animará a cambiar su apariencia o estilo de vida para crear un futuro sano y vibrante. Aborde los problemas que afectan su bienestar emocional y eliminará una influencia negativa. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.