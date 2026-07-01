Horóscopo de hoy: día miércoles 01 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Liv Tyler, 49; Missy Elliott, 55; Pamela Anderson, 59; Dan Aykroyd, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el dinero y las emociones no se mezclarán bien. Gastar por motivos equivocados generará estrés y negación. Enfrente las situaciones con valentía y descubrirá que tiene oportunidades para prosperar si elige la disciplina y el trabajo duro. Sea honesto consigo mismo, acepte la realidad y siga adelante con gratitud. Descubrirá algo sobre sí mismo y sobre quienes lo rodean que le facilitará la vida. Sus números son 9, 15, 24, 28, 34, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es brillante, capaz y único. Es poderoso y compasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): resuelva cualquier diferencia con sus seres queridos. Ser directo le evitará disgustos innecesarios. No ignore los problemas que afectan sus relaciones o su situación familiar. Preste atención a cómo se gana la vida y a las exigencias que le imponen los demás. No permita que nadie se aproveche de usted. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ignorar lo que está disponible o es factible será su perdición. Cuestione todo y use su inteligencia y mente abierta para asegurarse de obtener los mejores resultados. No ponga en riesgo su salud, sus relaciones importantes ni su situación financiera para complacer a alguien que no haría lo mismo por usted. Use sus contactos, diga lo que piensa y haga lo que sea mejor para usted. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dese prisa, el tiempo apremia y planificar cómo y qué lograr le consumirá un tiempo valioso. Busque el apoyo de quienes puedan ayudarle a que todo lo que elija hacer sea más fácil y eficiente. Rodéese de un ambiente visual que calme sus nervios y despierte su imaginación. El amor y el crecimiento personal están escritos en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): resuelva cualquier conflicto siendo directo, decidido en sus acciones y plenamente consciente de las posibilidades que se presentarán. Elegir el camino que le parezca correcto es mejor que dejar que alguien lo empuje en la dirección equivocada. La oportunidad llega a quienes están dispuestos a aprovecharla. ¡Póngase en marcha! ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): acelere el paso, deje que su mente funcione automáticamente y permita que su intuición lo guíe. Lo que logre lo llenará de alegría y le ayudará a mantener el impulso. Su disciplina y su deseo de ser el primero y el mejor atraerán atención positiva y fomentarán oportunidades y ascensos, tanto personales como profesionales. El amor y el romance cobran protagonismo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si no se siente cómodo con lo que sucede a su alrededor, mejor no se involucre. Ser un observador amable le brindará perspectivas que pueden conducir a algo más adecuado y atractivo. Guarde su dinero y sus pertenencias en un lugar seguro, y preste mucha atención a su salud, bienestar y a su apariencia. Libere el estrés realizando actividades físicas que disfrute. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): combine negocios con placer, amplíe su red de contactos y participe en conversaciones que puedan generar cambios o marcar la diferencia en algo que le interesa. Presione con amabilidad a quienes lo retrasan. Recibir ánimos y aportar su granito de arena haciendo lo que le corresponde serán claves para el éxito. El crecimiento personal le granjeará halagos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): interésese más por sus amigos, vecinos y familiares. Su comportamiento, las sugerencias y la ayuda que ofrezca tendrán un impacto tanto en sí mismo como en quienes lo rodean. Reaccionar de forma exagerada afectará el resultado de una conversación crucial para lo que aprenda y cómo proceda. Proteja su corazón y su reputación. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a los detalles al tratar asuntos que afectan su flujo de efectivo o su salud. Le ayudará establecer pautas para asegurarse de que quienes le rodean comparten su misma mentalidad. Las mejoras en el hogar que ofrecen un estilo de vida estructurado le ayudarán a cumplir con sus responsabilidades. El romance traerá un cambio en sus circunstancias. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si quiere evitar interferencias es esencial hacer una investigación. Haga preguntas y averigüe cómo puede adaptarse a los demás sin alterar sus planes. Si alguien se muestra insistente o manipulador emocionalmente es probable que surja un conflicto. Aléjese del caos y reconsidere su próximo paso. Una asociación requerirá cuidado, compromiso e incentivos para asegurar su durabilidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): brille con luz propia en todas sus interacciones y se convertirá en la persona a la que todos acuden. Mejorar su entorno o usar su casa para organizar un evento o compartir con su familia le brindará alegría y atraerá nuevos amigos a su vida. Una actividad creativa le ayudará a pagar las cuentas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): trate a los demás con cuidado. Muestre empatía al hablar de temas delicados. Socializar con personas que comparten sus inquietudes le brindará buenos resultados. Si participa en una protesta o dedica su tiempo como voluntario para impulsar un cambio positivo descubrirá lo que es posible. Analice las posibilidades, aplique las normas y regulaciones a su agenda y convierta sus ideas en algo concreto. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.