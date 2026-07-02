Horóscopo de hoy
02 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 02 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Margot Robbie, 36; Alex Morgan, 37; Ashley Tisdale, 41; Larry David, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: avance poco a poco. Prestar atención a lo largo del camino le ayudará a evitar errores que puedan retrasar su plan —y sus ganancias— y generar gastos inesperados. Haga preguntas, tome notas y apéguese a aquello que le ha funcionado, y superará las expectativas. Sus ideas y acciones se convertirán en oportunidades. Aplique su toque mágico; la prosperidad está a su alcance. Sus números son 1, 14, 21, 25, 32, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, sabe aprovechar las oportunidades y es divertido. Es constante e imaginativo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): establezca contactos y prospere. Destáquese y permita que los demás vean de lo que es capaz. Su inteligencia y entusiasmo lo conducirán a una oferta irresistible. Esté a la altura de las circunstancias y celebre sus logros con sus seres queridos. Una mejora en su apariencia, sus cualificaciones y en su personalidad en general aumentará sus posibilidades de ascenso. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga su vida, las conversaciones y las situaciones domésticas sencillas, manejables y dentro de sus posibilidades. Evite aceptar algo de lo que sepa poco. Infórmese bien y considere las ventajas y desventajas que podrían derivar de seguir adelante. Una confrontación emocional con alguien con quien vive o trabaja generará incertidumbre. El cambio empieza por usted. Haga lo que sea mejor para sí mismo. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se disperse demasiado. Tiene mucho que ganar si se concentra en lo importante y en lo que tiene más probabilidades de llevarlo a donde quiere ir. Una presentación apasionada ayudará a que otros reconozcan su valía y lo animará a obtener la ayuda que necesita para aprovechar al máximo su tiempo y esfuerzo. El beneficio personal, la superación y el romance se ven favorecidos. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es cuestión de actitud; si a nadie le interesa, no importa. Reorganice su agenda para satisfacer sus necesidades y persiga aquello que más le entusiasme. Utilice sus fortalezas, contactos y flujo de efectivo para poner en marcha sus planes. Aproveche las oportunidades que le resulten ventajosas, no las que aumenten su presupuesto pero no le generen ganancias. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una actitud abierta le dará acceso a nuevas personas y experiencias. Lo que descubra le ayudará a afianzar y estabilizar sus perspectivas y su estilo de vida. Deje que su singularidad brille con sinceridad y el deseo de hacer realidad sus sueños. Viva la vida que le reconforta y fomente su crecimiento personal y profesional. El amor y el romance cobran protagonismo. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase alerta. Lo que vea y oiga le indicará cuál es el mejor momento para actuar. Alguien podría exagerar, pero no deje que eso le impida investigar por su cuenta y tomar una decisión justa y que lo beneficie. El momento oportuno lo es todo, y prestar atención a los detalles le ayudará a obtener buenos resultados. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las conversaciones, los incentivos y el cumplimiento de sus promesas lo mantendrán en la conversación. Lo que ofrezca tendrá un impacto en alguien deseoso de un cambio o de marcar la diferencia. Tome una postura y aclare sus intenciones y sentimientos. Un compromiso fomentará una mejor relación personal o profesional. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): surgirán adversidades y agitación emocional. Ceder un poco y llegar a un punto medio con los demás le ayudará a resolver asuntos pendientes y a mantener una relación sana. No ponga en riesgo su salud y bienestar. Elija con inteligencia las actividades y eventos a los que asistir. Cíñase a los hechos y a las cifras, y evite sobreestimar o subestimar los resultados. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ¡Adelante! Los astros se han alineado y es el momento perfecto si tiene confianza y se niega a que la indecisión o las dudas se interpongan entre usted y lo que desea. Permita que su intuición lo guíe. Su capacidad de tomar las riendas y hacer que las cosas sucedan determinará su destino. Elija el camino que le parezca más prometedor. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga cuidado de no excederse física ni financieramente. Se debe a sí mismo y a quienes lo rodean centrarse en lo factible en lugar de perseguir un sueño. Cuestione la información que carezca de suficiente evidencia para ser realista. La oportunidad llegará a usted a través de una colaboración con alguien que comparta sus inquietudes y convicciones. Haga que sus prioridades sean la honestidad y la integridad. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): avance con entusiasmo y florecerá emocionalmente. Explore su entorno y realice los cambios necesarios para poder dedicarse a lo que más disfruta. No exagere ni confíe en alguien que use información exagerada para inducirlo a tomar una decisión precipitada. Confíe en sus instintos e inteligencia para que lo guíen. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): inicie solo los cambios necesarios. No se deje presionar ni intimidar para hacer algo de lo que sabe poco o que no le interesa. Allí donde se entrecruzan el dinero, las emociones y el entretenimiento será necesario actuar con disciplina. Reflexione y reúna datos precisos antes de incorporar algo nuevo a su rutina. Tómese un tiempo para socializar y pida primero la opinión de amigos de confianza. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.