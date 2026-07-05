Horóscopo de hoy: día domingo 05 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Megan Rapinoe, 41; Dave Haywood, 44; Edie Falco, 63; Huey Lewis, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: despeje su mente y cumpla con sus responsabilidades. Siga adelante, actualice sus habilidades para satisfacer las demandas y presente sus propuestas a quienes puedan ayudarle a progresar. Invierta más tiempo y dinero en su felicidad y salud. Desarrolle algo que disfrute hacer y comercialícelo para complementar sus ingresos. Un cambio en su rutina u horario le permitirá dedicar tiempo a una labor que lleva a cabo con cariño. Sus números son 6, 19, 22, 28, 35, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, imaginativo y enérgico. Es cariñoso y atento.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aléjese de los problemas o de quienes intentan convencerlo de hacer algo que no quiere. Una actividad creativa despertará su imaginación y lo animará a convertir en valioso algo que disfruta hacer o aprender. El voluntariado en una causa que lo conmueva cambiará la forma en que administra su tiempo. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no haga promesas poco realistas ni pida más de lo que otros pueden dar. Preste más atención a los detalles, a su apariencia y a cómo se siente, y a crear y mantener su estilo de vida y su felicidad personal. Piense en grande, pero no se exceda del presupuesto ni inicie proyectos que presenten desafíos imposibles. Una comunicación abierta y honesta es esencial para alcanzar sus objetivos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): concéntrese en aprender, prepararse y perfeccionar aquello que desea lograr. Implemente cambios que requieran su tiempo y energía y que no dependan de influencias externas. Elija con cuidado sus palabras y verifique la información antes de compartirla. Un proyecto de mejoras para el hogar que le facilite la vida lo animará a organizar más eventos. El romance está en auge. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): deje volar su imaginación y que su creatividad lo lleve a un viaje que le ayude a descubrir cómo hacer realidad sus sueños. Mantenerse dedicado y leal, y estar siempre un paso por delante de los demás, lo posicionará para el éxito. Para evitar pérdidas será necesario un cambio en la forma en que maneja sus inversiones, flujo de efectivo y documentos importantes. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): avance paso a paso. No fuerce asuntos inestables. Tenga todo en orden y esfuércese al máximo para asegurar su éxito. Dedique más tiempo y dinero a prepararse y a potenciar sus talentos para alcanzar sus metas. Observar a alguien a quien admira le brindará ideas para cultivar aquello que más lo motiva. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a sus finanzas. Revise los documentos que requieren atención. Asegúrese de mantener al día sus asuntos financieros y legales. Prestar atención a los detalles le dará tranquilidad y le ayudará a relajarse y disfrutar del tiempo con sus amigos y familiares. Un evento social que fomente la actividad física le levantará el ánimo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): se sentirá atraído por personas extraordinarias que le ofrecerán enriquecimiento y una experiencia de aprendizaje que le ayudará a dejar atrás hábitos innecesarios. Necesita un cambio, pero eso no significa que deba invertir en algo que beneficie más a otra persona que a usted. Establezca reglas y asuma la responsabilidad de sus actos. El romance se ve favorecido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): permítase un capricho viajando, asistiendo a eventos sociales o aprendiendo algo nuevo y emocionante. Deje volar su imaginación y elabore un plan que le permita usar sus habilidades y experiencia; conectará con personas que lo inspirarán a llevar a cabo sus planes. Una asociación cambiará su perspectiva y potenciará sus objetivos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cambie un poco las cosas en casa para ayudarse a explorar nuevas posibilidades. Use su imaginación para desarrollar ideas y planes que quiera llevar a cabo. Alguien que le interese personal o profesionalmente se mostrará receptivo a la idea de colaborar con usted si le presenta una oportunidad. El romance cobra protagonismo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): luche por lo que quiere. Soñar no lo conducirá a la meta. Preste atención a lo que otros hacen y dicen, pero tome las riendas de su destino. No evite los problemas ni omita detalles importantes. La forma en que trate a los demás influirá en su desempeño. Cuando surja una oportunidad, esfuércese al máximo para que se haga realidad. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga sus ideas y planes en marcha. Convierta su entorno en un espacio de trabajo dedicado a generar ingresos extra. Invierta más tiempo y dinero en sí mismo y en lo que más disfruta hacer. Visite un lugar o a una persona que lo anime con afirmaciones positivas. Si contacta a antiguos compañeros surgirá una oportunidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de llevar a cabo sus planes compruebe la veracidad de sus fuentes. Los eventos de establecimiento de contactos lo animarán a explorar nuevas posibilidades. Comparta sus sentimientos e intenciones con alguien de su interés y descubrirá en qué situación se encuentra. Inscríbase en actividades que le ayuden a funcionar mejor y fomenten un estilo de vida saludable y activo. Evite riesgos que puedan provocar lesiones o enfermedades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.