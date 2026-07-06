Horóscopo de hoy: día lunes 06 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Hart, 47; Tia Mowry, 48; Tamera Mowry, 48; Sylvester Stallone, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: investigue las posibilidades. No limite sus capacidades solo porque usted o alguien más piensan que no puede. Explore aquello que le apasiona y permita que sus sueños y deseos lo guíen hacia adelante con entusiasmo. Enfrente la negatividad y los obstáculos con ímpetu, gratitud y una actitud positiva. Creer en sí mismo y en sus capacidades le ayudará a cerrar la brecha entre soñar y alcanzar sus metas. Sus números son 5, 11, 19, 26, 33, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, sabe aprovechar las oportunidades y es ambicioso. Es amigable y enfocado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reflexione sobre cómo desea usar sus cualidades. Elegir un camino diferente que lo motive a esforzarse más o que le cause entusiasmo le ayudará a ganar impulso y a superar a cualquiera que intente competir con usted. Confíe en su intuición y prepárese para el éxito. Amplíe su visión y sus contactos; el progreso llegará. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): relájese, observe y realice cambios sutiles en el trabajo y en casa. Aléjese de los problemas o de las situaciones complicadas y tome un camino que lo conduzca a la paz mental, a la claridad y a aquello que le brinde alegría. Las mejoras en el hogar cambiarán su actitud respecto de lo que está dispuesto a tolerar. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la investigación no será tiempo perdido. Cuanto más aprenda, mejor será el resultado. Evite cambios innecesarios y costosos, ya que son los pequeños detalles los que marcarán la diferencia. En una conversación que lo conectará con su intelecto superior surgirá una oportunidad. Ante la duda, evite gastar o pagar por otros y busque alternativas más económicas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga adelante sin importar lo que hagan o digan los demás para disuadirlo de seguir su intuición. Invierta más tiempo y dinero en sus habilidades y en las cosas que le brindan mayor alegría. Su felicidad personal es su responsabilidad, y nadie debería dictar cómo decide avanzar. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche “podcasts” o mire documentales que le aporten información sobre algo que desea lograr. El conocimiento es su clave para el cambio positivo y para comprender lo que es posible. Conéctese con quienes viven la vida que desea, y comprenderá mejor lo que se requiere para alcanzar su meta. Evite los lugares que representen un riesgo para la salud. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a lo que sucede a su alrededor. Aléjese de personas y situaciones que puedan salirse de control. Use el sentido común y preste atención a los detalles. Proponer alternativas en situaciones inestables podría perjudicarlo si deja la decisión final en manos de alguien que no comparte sus valores o convicciones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una actitud pasiva no le ayudará a avanzar. Piense fuera de la caja para generar un cambio que lo impulse a seguir su propio camino y a cumplir sus expectativas. Canalice su energía hacia donde pueda dejar huella en quienes pueden influir positivamente en su vida y en sus perspectivas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acelere el ritmo, haga preguntas, redefina lo necesario para alcanzar sus objetivos y explore todas las opciones. Cuanto más se esfuerce por progresar, mejores serán los resultados. Viajar, conversar y tomar un camino original para llegar a su destino le ayudará a superar a la competencia. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y procure que su espacio sea cómodo y práctico. Elimine el desorden y reestructure su rutina para asegurarse de no perder el tiempo con personas y proyectos que lo deprimen más de lo que lo benefician. Priorice su eficiencia y descubrirá que tiene más tiempo para consentirse. El romance se ve favorecido. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diga poco y haga mucho. Concéntrese en lo que puede lograr y evite hablar con personas que aportan poco. Al tratar con personas y proyectos establezca estándares altos. Enfóquese en las cosas y personas que lo hacen pensar y sacan lo mejor de usted. La oportunidad comienza por usted y con lo que está dispuesto a hacer. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reflexione sobre cómo gana dinero y administra sus finanzas. Invertir más en sí mismo y en su entorno lo animará a convertir algo que disfruta en un pasatiempo rentable. Un cambio de estilo de vida lo invitará a la reflexión, dándole una perspectiva de lo que dejó atrás, lo que está por venir y cómo poner en orden sus prioridades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la calma, espere, observe y busque en su interior para determinar cómo expandir sus conocimientos, intereses y su capacidad de ganar impulso en el área que más lo beneficie. Una oportunidad para comunicarse con personas que puedan ofrecerle soluciones prácticas le ayudará a evitar errores. Mantenga claras sus prioridades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.