Horóscopo de hoy
06 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 06 de julio para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Hart, 47; Tia Mowry, 48; Tamera Mowry, 48; Sylvester Stallone, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: investigue las posibilidades. No limite sus capacidades solo porque usted o alguien más piensan que no puede. Explore aquello que le apasiona y permita que sus sueños y deseos lo guíen hacia adelante con entusiasmo. Enfrente la negatividad y los obstáculos con ímpetu, gratitud y una actitud positiva. Creer en sí mismo y en sus capacidades le ayudará a cerrar la brecha entre soñar y alcanzar sus metas. Sus números son 5, 11, 19, 26, 33, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es creativo, sabe aprovechar las oportunidades y es ambicioso. Es amigable y enfocado.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): reflexione sobre cómo desea usar sus cualidades. Elegir un camino diferente que lo motive a esforzarse más o que le cause entusiasmo le ayudará a ganar impulso y a superar a cualquiera que intente competir con usted. Confíe en su intuición y prepárese para el éxito. Amplíe su visión y sus contactos; el progreso llegará. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): relájese, observe y realice cambios sutiles en el trabajo y en casa. Aléjese de los problemas o de las situaciones complicadas y tome un camino que lo conduzca a la paz mental, a la claridad y a aquello que le brinde alegría. Las mejoras en el hogar cambiarán su actitud respecto de lo que está dispuesto a tolerar. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): la investigación no será tiempo perdido. Cuanto más aprenda, mejor será el resultado. Evite cambios innecesarios y costosos, ya que son los pequeños detalles los que marcarán la diferencia. En una conversación que lo conectará con su intelecto superior surgirá una oportunidad. Ante la duda, evite gastar o pagar por otros y busque alternativas más económicas. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga adelante sin importar lo que hagan o digan los demás para disuadirlo de seguir su intuición. Invierta más tiempo y dinero en sus habilidades y en las cosas que le brindan mayor alegría. Su felicidad personal es su responsabilidad, y nadie debería dictar cómo decide avanzar. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche “podcasts” o mire documentales que le aporten información sobre algo que desea lograr. El conocimiento es su clave para el cambio positivo y para comprender lo que es posible. Conéctese con quienes viven la vida que desea, y comprenderá mejor lo que se requiere para alcanzar su meta. Evite los lugares que representen un riesgo para la salud. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a lo que sucede a su alrededor. Aléjese de personas y situaciones que puedan salirse de control. Use el sentido común y preste atención a los detalles. Proponer alternativas en situaciones inestables podría perjudicarlo si deja la decisión final en manos de alguien que no comparte sus valores o convicciones. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una actitud pasiva no le ayudará a avanzar. Piense fuera de la caja para generar un cambio que lo impulse a seguir su propio camino y a cumplir sus expectativas. Canalice su energía hacia donde pueda dejar huella en quienes pueden influir positivamente en su vida y en sus perspectivas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): acelere el ritmo, haga preguntas, redefina lo necesario para alcanzar sus objetivos y explore todas las opciones. Cuanto más se esfuerce por progresar, mejores serán los resultados. Viajar, conversar y tomar un camino original para llegar a su destino le ayudará a superar a la competencia. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): quédese cerca de casa y procure que su espacio sea cómodo y práctico. Elimine el desorden y reestructure su rutina para asegurarse de no perder el tiempo con personas y proyectos que lo deprimen más de lo que lo benefician. Priorice su eficiencia y descubrirá que tiene más tiempo para consentirse. El romance se ve favorecido. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): diga poco y haga mucho. Concéntrese en lo que puede lograr y evite hablar con personas que aportan poco. Al tratar con personas y proyectos establezca estándares altos. Enfóquese en las cosas y personas que lo hacen pensar y sacan lo mejor de usted. La oportunidad comienza por usted y con lo que está dispuesto a hacer. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reflexione sobre cómo gana dinero y administra sus finanzas. Invertir más en sí mismo y en su entorno lo animará a convertir algo que disfruta en un pasatiempo rentable. Un cambio de estilo de vida lo invitará a la reflexión, dándole una perspectiva de lo que dejó atrás, lo que está por venir y cómo poner en orden sus prioridades. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la calma, espere, observe y busque en su interior para determinar cómo expandir sus conocimientos, intereses y su capacidad de ganar impulso en el área que más lo beneficie. Una oportunidad para comunicarse con personas que puedan ofrecerle soluciones prácticas le ayudará a evitar errores. Mantenga claras sus prioridades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.