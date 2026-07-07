Horóscopo de hoy
07 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 07 de julio para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Kwan, 46; Berenice Bejo, 50; Jim Gaffigan, 60; Ringo Starr, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año cuestione cada decisión. Acuda directamente a la fuente, tome nota y aborde los temas que le preocupan antes de aceptar cualquier compromiso. Preste atención a sus gastos, al aumento del costo de vida y a cómo puede adaptar su estilo de vida para satisfacer sus necesidades emocionales y financieras. Sus números son 9, 16, 24, 27, 32, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, proactivo y espontáneo. Es ambicioso e intuitivo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque maneras de expandirse y explore nuevas formas de desarrollar sus habilidades. Mantenerse actualizado y aceptar nuevos medios y métodos para desarrollar sus talentos le permitirá seguir en carrera cuando se enfrente a situaciones competitivas. Si juega para ganar, allanará el camino hacia el éxito financiero. El cambio que desea no cumplirá con sus expectativas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): verifique los hechos y haga solo lo necesario. Los excesos lo perjudicarán mental, física o económicamente. Adopte un enfoque innovador para deshacerse de lo innecesario y dejar ir aquello que le impide avanzar. Manténgase al margen; espere, observe y escuche a los expertos antes de tomar una decisión. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore, viva, aprenda y descubra lo que más le apasiona. Un cambio de escenario despertará su imaginación y lo animará a explorar nuevas posibilidades, pero no se arriesgue a sufrir consecuencias emocionales o físicas. Aléjese de situaciones que puedan provocar enfermedades o lesiones. Concéntrese en su crecimiento personal, el aprendizaje y un entorno familiar estable. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ya sea que se trate de dinero, proyectos conjuntos o problemas de salud, saber qué es posible y qué no antes de tomar decisiones le ayudará a evitar que alguien se aproveche de usted. Busque alternativas originales al tratar asuntos laborales y al proteger su reputación. Explique sus gestos para evitar malentendidos. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga las conversaciones hasta obtener respuestas que lo satisfagan. Tiene más oportunidades de las que cree, y se recomienda participar en actividades que le ayuden a visualizar el resultado y convertirlo en algo realista. Evite intentar comprar amor o favores, o gastar en productos o suscripciones que no cumplan con lo prometido. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una actitud positiva le ayudará a obtener información orientada a mejorar su salud, sus finanzas y sus negociaciones. Analice lo que escuche y adapte la información a su horario y necesidades. Las decisiones que tome en la vida marcarán la diferencia, y priorizar la salud y el bienestar financiero es esencial para tener éxito. Guárdese para sí mismo sus pensamientos y planes. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): evite compartir información personal. Alguien podría usar en su contra lo que diga. Concéntrese más en lo que puede hacer para mejorar su vida, sus perspectivas y su situación financiera. Reduzca sus gastos o venda lo que no use. Ordenar su vida le aliviará la presión, el estrés y la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás en vez de las suyas. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca un presupuesto, establezca límites y sea realista con respecto a lo que quiere y lo que necesita. No permita que nadie lo presione para hacer algo innecesario. Investigue y aplique lo que aprenda para reducir sus gastos y use el excedente para su formación y desarrollo personal. No se deje influenciar por los encantos de los demás. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a cultivar relaciones significativas y a acondicionar su espacio para crear un lugar cómodo y propicio para el éxito. Si enriquece su vida y le brinda nuevas oportunidades no dude en hacer las cosas de manera diferente. El amor, el romance y cómo se presenta ante los demás requerirán paciencia e investigación. Dedique más energía y esfuerzo a su beneficio personal. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si alguien lo sorprende o lo presiona para hacer algo que le incomoda, reaccionará tarde. Ser directo reducirá la tensión. No permita que nadie piense que le interesa algo que le vaya a costar emocional o económicamente. Es preferible ser conciso en lo que quiere y lo que hará al respecto. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los cambios en el hogar que aumenten su comodidad le brindarán tranquilidad y le ayudarán a abrir puertas que antes estaban cerradas. No permita que el amor le cueste caro. Tome las riendas y deje claro lo que quiere antes de arriesgarse emocionalmente. Haga a un lado las emociones. No mezcle los negocios con el placer. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): simplifique su vida y cuestione todo lo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Reflexione más sobre lo que disfruta y cómo puede incorporarlo a su rutina diaria. Usted decide las reglas que rigen su vida. Aléjese de las personas y los pasatiempos que no se adapten a sus planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.