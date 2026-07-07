Horóscopo de hoy: día martes 07 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Kwan, 46; Berenice Bejo, 50; Jim Gaffigan, 60; Ringo Starr, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año cuestione cada decisión. Acuda directamente a la fuente, tome nota y aborde los temas que le preocupan antes de aceptar cualquier compromiso. Preste atención a sus gastos, al aumento del costo de vida y a cómo puede adaptar su estilo de vida para satisfacer sus necesidades emocionales y financieras. Sus números son 9, 16, 24, 27, 32, 44, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, proactivo y espontáneo. Es ambicioso e intuitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): busque maneras de expandirse y explore nuevas formas de desarrollar sus habilidades. Mantenerse actualizado y aceptar nuevos medios y métodos para desarrollar sus talentos le permitirá seguir en carrera cuando se enfrente a situaciones competitivas. Si juega para ganar, allanará el camino hacia el éxito financiero. El cambio que desea no cumplirá con sus expectativas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): verifique los hechos y haga solo lo necesario. Los excesos lo perjudicarán mental, física o económicamente. Adopte un enfoque innovador para deshacerse de lo innecesario y dejar ir aquello que le impide avanzar. Manténgase al margen; espere, observe y escuche a los expertos antes de tomar una decisión. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore, viva, aprenda y descubra lo que más le apasiona. Un cambio de escenario despertará su imaginación y lo animará a explorar nuevas posibilidades, pero no se arriesgue a sufrir consecuencias emocionales o físicas. Aléjese de situaciones que puedan provocar enfermedades o lesiones. Concéntrese en su crecimiento personal, el aprendizaje y un entorno familiar estable. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ya sea que se trate de dinero, proyectos conjuntos o problemas de salud, saber qué es posible y qué no antes de tomar decisiones le ayudará a evitar que alguien se aproveche de usted. Busque alternativas originales al tratar asuntos laborales y al proteger su reputación. Explique sus gestos para evitar malentendidos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga las conversaciones hasta obtener respuestas que lo satisfagan. Tiene más oportunidades de las que cree, y se recomienda participar en actividades que le ayuden a visualizar el resultado y convertirlo en algo realista. Evite intentar comprar amor o favores, o gastar en productos o suscripciones que no cumplan con lo prometido. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una actitud positiva le ayudará a obtener información orientada a mejorar su salud, sus finanzas y sus negociaciones. Analice lo que escuche y adapte la información a su horario y necesidades. Las decisiones que tome en la vida marcarán la diferencia, y priorizar la salud y el bienestar financiero es esencial para tener éxito. Guárdese para sí mismo sus pensamientos y planes. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): evite compartir información personal. Alguien podría usar en su contra lo que diga. Concéntrese más en lo que puede hacer para mejorar su vida, sus perspectivas y su situación financiera. Reduzca sus gastos o venda lo que no use. Ordenar su vida le aliviará la presión, el estrés y la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás en vez de las suyas. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca un presupuesto, establezca límites y sea realista con respecto a lo que quiere y lo que necesita. No permita que nadie lo presione para hacer algo innecesario. Investigue y aplique lo que aprenda para reducir sus gastos y use el excedente para su formación y desarrollo personal. No se deje influenciar por los encantos de los demás. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a cultivar relaciones significativas y a acondicionar su espacio para crear un lugar cómodo y propicio para el éxito. Si enriquece su vida y le brinda nuevas oportunidades no dude en hacer las cosas de manera diferente. El amor, el romance y cómo se presenta ante los demás requerirán paciencia e investigación. Dedique más energía y esfuerzo a su beneficio personal. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si alguien lo sorprende o lo presiona para hacer algo que le incomoda, reaccionará tarde. Ser directo reducirá la tensión. No permita que nadie piense que le interesa algo que le vaya a costar emocional o económicamente. Es preferible ser conciso en lo que quiere y lo que hará al respecto. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los cambios en el hogar que aumenten su comodidad le brindarán tranquilidad y le ayudarán a abrir puertas que antes estaban cerradas. No permita que el amor le cueste caro. Tome las riendas y deje claro lo que quiere antes de arriesgarse emocionalmente. Haga a un lado las emociones. No mezcle los negocios con el placer. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): simplifique su vida y cuestione todo lo que parezca demasiado bueno para ser verdad. Reflexione más sobre lo que disfruta y cómo puede incorporarlo a su rutina diaria. Usted decide las reglas que rigen su vida. Aléjese de las personas y los pasatiempos que no se adapten a sus planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.