Horóscopo de hoy: día miércoles 08 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sophia Bush, 44; Milo Ventimiglia, 49; Kevin Bacon, 68; Anjelica Huston, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tómese su tiempo, analice las situaciones y tenga conversaciones que le ayuden a comprender las intenciones de quienes se encuentre. Tome decisiones que le ayuden a llegar a donde desea ir. Construya su red de contactos, participe en aquello que le interesa y colabore con personas afines. La unión hace la fuerza y el tiempo está de su lado. Sea prudente y haga a un lado sus emociones al tratar con dinero, proyectos conjuntos y al ayudar a los demás. Sus números son 8, 14, 23, 27, 36, 43, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es complejo, original y enérgico. Es posesivo y obstinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guárdese para sí mismo sus pensamientos. No permita que sus emociones lo dominen ni que sus palabras le causen problemas. Espere el momento oportuno y céntrese en su supervivencia y en mejorar. El crecimiento personal y los beneficios que se obtengan superarán las consecuencias de una discusión. Use su energía para obtener ganancias y sobresalir. El cambio positivo comienza haciendo lo que es mejor para usted. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a los pequeños detalles e invierta más tiempo y esfuerzo en explorar y ampliar sus intereses. Las actividades que lo animen a usar sus capacidades físicas y mentales le ayudarán a conocer personas que le brindarán ideas sobre cómo alcanzar sus metas. La oportunidad comienza cuando participa y se involucra en eventos que apoyan sus convicciones y necesidades. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aproveche su insaciable sed de conocimiento y perfeccione sus pasatiempos e intereses más importantes. Lograr cambios será sencillo si usa sus fortalezas para consolidar sus ideas y ganarse el corazón de quienes pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos. Elija la paz en lugar de la discordia. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): considere sus opciones y cuales son los pros y los contras. Antes de dejarse llevar por sus emociones analice las consecuencias de sus actos y lo que para usted vale la pena o no. Deje volar su imaginación y obtendrá perspectiva y claridad sobre cómo sacar el máximo provecho de cualquier situación que enfrente. Concéntrese en la realidad, el potencial y en su papel. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención; retener lo que escucha será esencial si quiere progresar. Use su encanto de Leo para cautivar a su público y obtener información relevante sobre diferentes estilos de vida que puedan mejorar su perfil y reputación. Invierta tiempo y dinero en verse y sentirse lo mejor posible. Una promesa o compromiso mejorará su vida amorosa. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): póngase cómodo, espere el momento oportuno y prepárese para adoptar una postura que lo posicione para el éxito. Ocúpese con confianza de los asuntos financieros, médicos y legales. Si muestra signos de angustia o incertidumbre emocional tendrá dificultades para conseguir lo que desea. Negocie con audacia y el éxito llegará. No deje nada al azar ni en manos de otros. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga todo en orden y evite las críticas. Ofrezca su ayuda a alguien que la necesite o apoye una causa que le interese, y contribuya a marcar la diferencia. Alguien con quien se encuentre le llegará al corazón y le hará darse cuenta de lo mucho que ayudar a los demás también le ayuda a usted. El amor se ve favorecido y un cambio de estilo de vida conducirá a beneficios personales. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en conversaciones e invierta más tiempo en aprendizaje y crecimiento personal. Piense en cómo puede usar sus conocimientos y reputación para enseñar a otros a tomar mejores decisiones. Comprometerse mental, física y financieramente con sus convicciones y objetivos lo llevará por un camino que superará sus expectativas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las personas con las que tiene más contacto lo influirán en diferentes direcciones. Rodéese de personas de confianza y de aquellas que no intenten sacarle su dinero. Las empresas conjuntas requieren garantías y un documento sólido que le dé tranquilidad. Haga cambios en casa que le brinden comodidad y conveniencia. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede ser que crea tener todo bajo control, pero siga perfeccionando y definiendo lo que quiere y cómo piensa lograrlo. Intentar lo imposible o permitir que un charlatán o estafador intervenga lo retrasará. Lo mejor es dar un paso adelante de forma minuciosa y exhaustiva. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un enfoque riguroso en sus responsabilidades laborales le ayudará a sobresalir. No confíe en que alguien haga algo por usted y cumpla con sus estándares. Concéntrese en sus responsabilidades y esfuércese al máximo para asegurarse de que quienes confiaron en usted tomaron la decisión correcta. Un cambio de estilo de vida mejorará su moral. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija divertirse. Aléjese de quienes lo presionan o se aprovechan de usted. Enfóquese en conversaciones que le den la esperanza de un futuro mejor. Que la negatividad no limite sus posibilidades; está en sus manos construir un estilo de vida que le brinde felicidad. Simplifique su vida y haga espacio para las cosas y personas que le brindan alegría. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.