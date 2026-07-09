Horóscopo de hoy: día jueves 09 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Fred Savage, 50; Jack White, 51; Tom Hanks, 70; Jimmy Smits, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año la comunicación y la observación le ayudarán a interpretar mejor el ambiente. Salga de su zona de confort y sea quien marque la diferencia. Lidere el camino hacia la esperanza y un futuro mejor. Las perspectivas son buenas si juega bien sus cartas. Apunte alto y disfrute de las recompensas. Sus números son 9, 17, 25, 29, 33, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cauteloso, reflexivo y empático. Es imaginativo e inteligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): póngase en marcha y haga que las cosas sucedan. Piense en grande y descubra la forma más sencilla de alcanzar sus objetivos. Una actitud relajada y un plan ambicioso le ayudarán a mantener el equilibrio perfecto. Un encuentro casual o algo que presencie le aclarará la mente. Un cambio le reportará beneficios económicos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): abra su corazón al universo y viva la vida a su manera. Recibirá lo que proyecte. Un trato humilde y amable hacia los demás le granjeará aprobación y le ayudará a conseguir el apoyo necesario para lograr un cambio positivo. Controle sus gastos y evite tomar decisiones precipitadas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): reconsidere el estilo de vida que desea y cómo proceder. Tiene mucho que ganar si consulta con expertos y calcula el costo necesario para llegar a su destino. Un enfoque original pero conservador le ayudará a mantener su situación actual y enriquecer su mente, cuerpo y alma. Involúcrese y libérese de aquello que lo frena. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione. Considere sus opciones y haga lo mejor para todos. Su enfoque de estudiar las cosas con detenimiento le ayudará a ganarse la confianza y el respeto de quienes lo rodean. No corra riesgos cuando se trate de enfermedades, lesiones o incertidumbre financiera. Las acciones impulsivas terminarán costándole tiempo y dinero. Respire hondo y haga lo que pueda. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): analice sus pensamientos y determine qué es necesario y qué puede descartar. El proceso de eliminación le ayudará a despejar un camino que se adapte a sus necesidades. La información que recopile le ayudará a trazar un camino claro hacia lo que desea lograr. El cambio comienza con usted. Asuma la responsabilidad de su felicidad. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Lo que experimente hoy le ayudará a tomar mejores decisiones. La experiencia es la sal de la vida, pero también puede tener un precio. En lo que respecta al entretenimiento y a las personas con las que se relaciona sea un líder, no un seguidor. Establezca estándares altos, use el sentido común y sea la persona a la que los demás acuden en busca de consejo. Invierta en sí mismo. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): alce el vuelo y mire el mundo con gratitud. Agradezca sus bendiciones y proyecte una imagen que atraiga a los demás. No limite sus logros por haberse contenido. Sea valiente y haga lo correcto, e inspirará a otros a seguir su ejemplo. La oportunidad surge al tomar una postura y cumplir su palabra. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dé lo mejor de sí mismo y diga lo que piensa. Haga preguntas y plantee alternativas, y se sentirá bien consigo mismo y con el destino que persigue. Haga planes razonables y aléjese de cualquiera que intente convencerlo de algo que no necesita. Haga el trabajo usted mismo y gaste menos; la confianza que gane lo empoderará. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una oferta o un cambio que alguien haga lo deslumbrará. Tenga cuidado de no dejarse llevar por el sueño de otras personas. Hoy sea un observador comprensivo y deje que las cosas sigan su curso. El mejor resultado se dará desde la comodidad de su hogar, sin influencias externas. Proteja su seguridad, sus posesiones y su bienestar físico. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): abra su corazón y sus puertas a quienes le importan o a quienes quiere ayudar. Su forma de vivir y tratar a los demás servirá de ejemplo para quienes intentan superar una situación similar. Lo tentará la idea de una sociedad o empresa conjunta. Antes de actuar considere todos los pros y los contras. Alguien intentará engañarlo para asegurar su propia supervivencia. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija hacer un cambio en su hogar. Fíjese como objetivo lo que quiere de la vida y acoja con ilusión los nuevos comienzos. No se deje influenciar por la primera persona, sugerencia u oferta que intente convencerlo. Priorícese y disfrute de su propia compañía. Le conviene comenzar un nuevo capítulo. Su felicidad está en sus manos. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe, haga preguntas y descubra qué oportunidades tiene y cómo puede aprovechar sus habilidades, cualidades y experiencia para crear algo nuevo y emocionante. Una oportunidad para asumir un nuevo puesto o aumentar su potencial de ingresos se presenta alentadora. Las sugerencias solo buscan motivarlo. A la hora de la implementación, depende de usted avivar el fuego. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.