Horóscopo de hoy
10 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 10 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Simpson, 46; Adrian Grenier, 50; Sofia Vergara, 54; Arlo Guthrie, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga adelante con entusiasmo. No permita que las decisiones de los demás lo desvíen del camino correcto. Mire hacia adentro, investigue y busque subvenciones, incentivos y programas que apoyen sus proyectos. Agote todas las opciones y este año triunfará. Invierta su tiempo y energía en su salud, su prosperidad y en dejar atrás lo viejo para dar paso a su nueva versión y a las perspectivas que más lo ilusionan. Sus números son 7, 18, 22, 26, 31, 37, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, divertido e inteligente. Es servicial y tranquilizador.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la oportunidad empieza con usted. No se esconda cuando lo necesario sea darse a conocer y conectar con personas que puedan despertar su imaginación e inspirarlo a hacer cambios en su forma de ganarse la vida y de gestionar sus finanzas. Si confía en sí mismo tiene mucho que ganar. Ponga su energía en lo que realmente importa. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): participe en eventos que lo pongan en contacto con personas afines. Las conversaciones y los gestos tendrán un impacto en usted y en cómo elige vivir. Las mejoras en el hogar que le faciliten la vida se convertirán en soluciones viables para aquello que le falte. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio puede estar acechándolo, pero actuar con prisa lo llevará a una búsqueda infructuosa. Baje el ritmo y reconsidere cada paso; el tiempo está de su lado. Si organiza cuidadosamente las piezas de su camino su visión se adaptará a lo que es posible. La disciplina le ayudará a reforzar las buenas intenciones y a obtener recompensas duraderas. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): póngase en contacto, infórmese y haga lo que pueda para ayudar. La respuesta que reciba cambiará la forma en que se sienta consigo mismo y qué quiere lograr. Busque formas originales de mejorar su perfil, sus ingresos o su estilo de vida. No se quede esperando a que las cosas sucedan. Haga su parte y los demás se sentirán atraídos. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome el camino menos transitado. Busque nuevas oportunidades para aprovechar sus cualidades. Participe en eventos que reflejen algo que desea lograr en la vida. Ya sea viajar, estudiar o encontrar el amor, salir y participar en lo que más le atrae llenará su mente de nuevas posibilidades. Sea curioso e ingenioso. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): escuche su voz interior, no lo que otros le digan que haga. No se deje llevar por la corriente cuando tenga sus propios sueños. No necesita cambiar para complacer a los demás; debe relacionarse con quienes comparten sus convicciones y metas en la vida. Siga su propio camino y encuentre su círculo. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en sus valores y trace un rumbo para emprender aquello que más lo apasiona. Elija un camino que le permita respirar con tranquilidad y satisfacer su alma. Un cambio en su hogar le abrirá los ojos a nuevas posibilidades. Convierta algo que disfruta hacer en parte de su rutina diaria. Se favorece un cambio de opinión, no de apariencia. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): al tratar con los demás confíe en su intuición. Sea ingenioso, investigue, haga preguntas y determine qué tiene más probabilidades de respaldar sus planes a largo plazo. Una situación emocional le ayudará a moldear su perspectiva para abarcar aquello que más lo motiva e inspira. Le conviene satisfacer su alma antes que complacer a los demás. Ámese a sí mismo en primer lugar. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómelo con calma. Si se deja llevar por sus emociones será manipulado. Manténgase enfocado en lo que sucede en sus relaciones y en cómo puede garantizar la equidad. Adopte una posición y sea usted mismo, y atraerá a personas afines. Deje ver sus peculiaridades y tome las riendas de su destino y bienestar emocional. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la actividad física le ayudará a liberar tensiones y a reconocer sus capacidades. Protéjase de quienes intentan apartarlo de su dinero o lo incitan a arriesgar su bienestar físico o emocional. Tome las riendas en lugar de ceder ante exigencias que lo privan de beneficios o le generan responsabilidades. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a lo que sucede en casa o con sus seres queridos. Las compensaciones son necesarias cuando se encuentra en una encrucijada o al emprender un cambio de estilo de vida. Deje de preocuparse por lo que salió mal y concéntrese en arreglar las cosas. Una actitud positiva y el sentido común le ayudarán a cambiar su perspectiva sobre el futuro. Haga a un lado las diferencias y el crecimiento personal se manifestará. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche a su corazón, no a lo que otros intentan hacerle creer. Sea ingenioso y participe en actividades y eventos que requieran su intelecto y experiencia, y superará a quienes lo desafíen. Evite a los estafadores y a quienes intentan convencerlo de que se endeude para pagar productos y tratamientos que no cumplen lo prometido. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.