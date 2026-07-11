Horóscopo de hoy: día sábado 11 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Justin Chambers, 56; Lisa Rinna, 63; Richie Sambora, 67; Sela Ward, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención y busque ofertas, subvenciones, incentivos y normas que le ayuden a posicionarse para un cambio positivo y el éxito personal. No se subestime cuando tiene por delante un camino que lo hace sentir bien consigo mismo. Depende de usted forjar su propio rumbo hacia el destino que elija. Satisfaga sus necesidades y encontrará su propósito. Sus números son 4, 12, 21, 24, 32, 39, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es original, alentador y considerado. Es divertido y complejo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sueñe con ello, crea en ello y llévelo a cabo. Los hechos valen más que las palabras. Ponga en marcha sus planes y deje de preocuparse por lo que piensan, digan o hagan los demás. Ponga su corazón y su alma en aquello que lo entusiasma y lo hace sentir bien consigo mismo y con las decisiones que toma. Para aliviar el estrés aléjese de aquello que lo distrae. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): quédese cerca de casa y convierta su hogar en una zona de confort donde pueda relajarse, planificar su próximo paso y liberarse del estrés y la tensión que las influencias externas causan en usted. Tome decisiones que lo protejan de los problemas emocionales y físicos que se interponen entre usted y sus aspiraciones. Elija la estabilidad en lugar de correr riesgos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): envíe un mensaje a aquellos de quienes quiere alejarse y a aquellos con quienes quiere pasar más tiempo. La forma en que use su tiempo es fundamental para conseguir lo que desee en la vida. Depende de usted tomar decisiones que no perjudiquen su salud, bienestar emocional ni su crecimiento personal y financiero. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la oportunidad requiere que haga su parte para investigar qué es posible. Esperar a que alguien haga el trabajo por usted lo conducirá a sueños incumplidos y decepción. Sea su mejor amigo y acelere el ritmo. Exprese su opinión, promueva sus deseos y ya no permita que otros dicten lo que puede y no puede hacer. Aléjese de las personas abusivas y las situaciones que estas generan. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tantee el terreno, céntrese en lo que es favorable y siga un camino que lo haga sentir satisfecho y feliz de estar vivo. Rodéese de personas que lo hagan pensar y sentirse cómodo consigo mismo. Un enfoque disciplinado de lo que quiere conseguir no lo defraudará. Aspire a la victoria y satisfaga su alma. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): reflexione sobre sus opciones antes de dar un salto de fe. Quizás quiera redirigir su energía hacia algo más estable y tranquilizador en lo que respecta a su estilo de vida. Póngase en situaciones que le permitan vislumbrar sus posibilidades. Ante la duda, espere y observe. Establezca contactos, socialice, investigue y reflexione. Evite enfermedades o lesiones. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): enfóquese en algo que desee aprender, descubrir o experimentar. Viajar, comunicarse con claridad y aprovechar las oportunidades que lo conduzcan a asociaciones interesantes o encuentros con personas que se dedican a algo en lo que se ve participando lo motivará a perseverar y lograr sus objetivos. No permita que nadie interfiera en sus planes. Aléjese de la negatividad. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva y aprenda. Una actitud observadora lo impulsará a mejorar sus estándares, cualificaciones y perspectivas. Infórmese sobre las tendencias y aplique sus habilidades y experiencia para mantenerse a la vanguardia ante los desafíos y la competencia. No deje que los cambios, las palabras o la oposición de los demás le impidan seguir su corazón. Ámese a sí mismo y haga aquello que lo hace feliz. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): analice qué no le funciona y aléjese de quienes van en una dirección diferente. Concéntrese en su estilo de vida y asegúrese de encontrar paz mental en su entorno y en las personas con las que se relaciona. Una actitud disciplinada evitará que otros intenten invadir su espacio. Encuentre su zona de confort y disfrute. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuídese mejor. No siga a la multitud ni ceda a la tentación. Las acciones impulsivas conducirán al arrepentimiento. Ante la duda, absténgase. Preste atención y priorice el sentido común sobre las empresas arriesgadas. Enfoque su energía en mejoras en su hogar y en llevarse bien con quienes le dan estabilidad, no con quienes se aprovechan de usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio de escenario le devolverá la chispa y lo reconectará con sus sueños. No se deje influenciar fácilmente por factores externos. Debe satisfacer sus necesidades, no los deseos de los demás. La oportunidad comienza con la comprensión de sus propias motivaciones. Elija la paz y la acción positiva en lugar de la discordia y la negatividad. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un respiro, salga a explorar, encuentre su círculo de amistades y disfrute del día. Cuide su salud y bienestar emocional. Un día de spa o una actividad que saque lo mejor de usted le ayudará a poner su vida en perspectiva y lo impulsará a buscar un propósito y algo significativo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.