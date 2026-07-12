Horóscopo de hoy: día domingo 12 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shai Gilgeous-Alexander, 28; Malala Yousafzai, 29; Kimberly Perry, 43; Topher Grace, 48.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija el camino de menor resistencia. No permita que las influencias externas lo lleven a situaciones complicadas. Intente satisfacer sus necesidades aplicando sentido común, y saldrá victorioso. Tome precauciones, verifique la información y siga las reglas para evitar contratiempos. Un camino claro lo conducirá a una vida con menos estrés y lo animará a disfrutar de pasatiempos que lo hagan sentir bien consigo mismo. Sus números son 6, 14, 21, 25, 33, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es observador, locuaz e ingenioso. Es auténtico y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no se conforme con menos de lo que desea. Exprese sus inquietudes si surge oposición. Una actitud positiva y la disposición a ceder le ayudarán a poner en marcha sus planes. Evite situaciones que provoquen un caos emocional. La ira no resuelve los problemas, pero llegar a un punto intermedio ayudará a aliviar una situación estresante. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a lo que sucede a su alrededor. No corra riesgos innecesarios. Evite las multitudes, los estafadores y a quienes intentan tratarlo mal. Quédese cerca de casa y ocúpese de los asuntos pendientes, los proyectos y su propio bienestar. Empiece a hacer mejoras en su hogar que le brinden comodidad y conveniencia. Invierta más tiempo y dinero en sí mismo y en su futuro. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dedique más esfuerzo a aprender y ampliar sus intereses. No se deje tentar por ofertas exageradas ni por quienes intenten convencerlo de concederse caprichos. Enfóquese en el crecimiento personal, no en la destrucción. Intente ayudar a los demás y ganará perspectiva sobre el estilo de vida que desea. Las decisiones que tome son cruciales; es cuestión de salir adelante o hundirse. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): diga no a quienes intentan que tome riesgos. Cíñase a las cosas y personas que conoce mejor, y use su inteligencia para salir adelante en cualquier situación difícil. Está bien decir no y tomarse un tiempo para recargar energías. Confíe en su intuición y evitará la negatividad y las malas decisiones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): transforme las limitaciones y los contratiempos en algo nuevo, emocionante y estimulante. De usted depende crear la vida que desea. Rodéese de positividad y de personas que lo inspiren en lugar de desanimarlo. Deje fluir su creatividad y encontrará su lugar feliz. La diversidad le ayudará a ganar respeto y apoyo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija el camino correcto. No permita que nadie lo engañe ni se aproveche de su vulnerabilidad. Evite las empresas conjuntas, endeudarse o apoyar los sueños de otras personas. Mantenga sus planes sencillos y avance por su cuenta. Las cosas no saldrán como esperaba. No comprometa su salud ni su bienestar emocional. Aprenda a decir no y a seguir adelante. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): alce el vuelo, viva intensamente, descubra sus posibilidades y comience el proceso de cambio. Deje ir lo que ya no le sirve y reemplácelo con emoción y aventura. Haga su tarea, sea directo y prepárese para reaccionar ante cualquier situación. Es hora de bailar el tango en lugar de quedarse al margen. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta lo conducirá a un corazón receptivo. La comunicación le ayudará a acceder a nuevas posibilidades. No permita que la negatividad ni la ira se interpongan entre usted y algo o alguien que desea en su vida. Sea razonable, pero no pierda de vista sus objetivos. Tire los dados y vea qué sucede. El romance está en el horizonte. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): escuche, negocie y cambie solo lo necesario y asequible. Si alguien intenta manipularlo aléjese. Hágase cargo de cualquier situación que enfrente y tome decisiones que reflejen lo que es mejor para usted. Las mejoras en su hogar le brindarán soluciones que aliviarán sus vulnerabilidades y fomentarán su felicidad. El tiempo que pase a solas será un renacimiento que lo beneficiará. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): está bien tomarse un descanso, reflexionar y encontrar su lugar feliz. La oportunidad surge al hacer lo que es mejor para sí mismo. Alguien con quien se encuentre tocará sus fibras sensibles. Escuche con atención, sea directo, averigüe qué ventajas le ofrece y actúe con confianza. Confíe en su intuición y cree el escenario que se adapte a su estilo de vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elija un curso de acción diferente. El cambio puede ser necesario, pero también lo es la seguridad. No gaste de más ni prometa más de lo que puede cumplir. Ser honesto, tener integridad y mantener una actitud positiva le dará la esperanza de un futuro mejor. La oportunidad es evidente si solicita un puesto que ofrezca crecimiento económico y personal. Actualice su currículum. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el hogar es donde está el corazón. Disfrute de su espacio; llénelo de las personas que le importan, organice un evento y sea quién una a la gente. La satisfacción personal proviene de hacer lo correcto y ayudar a los demás. La participación y la comunicación lo conducirán a comprender mejor lo que es posible y qué resulta más atractivo. El romance está en auge. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.