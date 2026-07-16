Horóscopo de hoy: día viernes 17 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Luke Bryan, 50; Carey Hart, 51; Robin Shou, 66; David Hasselhoff, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: sea discreto, elija sus palabras con cuidado y haga todo lo posible por evitar problemas. Proteja su imagen, reputación, posición y todo lo que sea importante. Use su inteligencia e intuición para avanzar. Se presenta una oportunidad financiera atractiva. Consulte las becas, la financiación gubernamental y la formación educativa que puedan ayudarle a mejorar su potencial de ingresos. Sus números son 9, 13, 21, 24, 36, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, comprensivo y detallista.Es enérgico y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija una actividad creativa o un evento social que se adapte a un pasatiempo que disfrute. Participar en él lo conducirá a una oferta o idea interesante que puede cambiar su estilo de vida o su forma de ganarse la vida. Ampliar sus intereses y amistades se presenta prometedor. Los problemas domésticos serán difíciles de resolver, a menos que esté dispuesto a ceder. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): socializar lo conducirá a conversaciones interesantes y a la posibilidad de conocer una oportunidad profesional o a que le presenten a alguien de su interés. No se sienta obligado a presumir ni a gastar de más para impresionar a alguien. Guarde su billetera y llaves en un lugar seguro. No se precipite con proyectos para el hogar ni con gastos personales. El romance está escrito en las estrellas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si participa en desafíos competitivos que pongan en riesgo su bienestar físico se enfrentará a obstáculos emocionales. No hay problema en animar desde el margen; de hecho, es más probable que conozca a alguien especial si lo hace. Priorice las conversaciones sobre las competencias físicas. Lo que aprenda lo animará a convertir un hobby en una oportunidad lucrativa. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un poco de encanto le será de gran ayuda al tratar con situaciones personales y con las personas que quiere mantener a su lado. Sea sincero y ofrezca incentivos pero mantenga la equidad si desea que sus vínculos perduren y ganarse el respeto. Sea un buen oyente y le resultará más fácil gestionar tanto sus relaciones personales como profesionales. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): explore posibilidades, pero mantenga la calma mientras recopila información. Las personas muy habladoras serán engañosas y estarán deseosas de aprovecharse de usted si les da la oportunidad. Puede ser directo, pero no revele sus ideas. No deje que los halagos se le suban a la cabeza, ya que podrían causarle arrepentimiento emocional o financiero. Una oferta no cumplirá con sus expectativas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga paciencia y observe. Los cambios que se producen a su alrededor tendrán consecuencias que pueden afectar su situación actual. Preste más atención a lo que puede controlar e invierta más tiempo y esfuerzo en ampliar sus intereses y conocimientos. Trabajar en proyectos de superación personal y crecimiento le ayudará mucho más que las influencias externas. Priorícese y proteja su bienestar emocional. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): adopte un enfoque disciplinado para aprender, usando sus habilidades y superando a cualquiera que lo desafíe. Las oportunidades son evidentes, pero también existen obstáculos. Sicree todo lo que escuchaserá difícil elegir el camino, las personas y las perspectivas correctas. El poder de la persuasión captará su atención si no tiene cuidado, poniéndolo en una posición vulnerable. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): una mente abierta lo conducirá a seminarios, documentales y conversaciones con personas informativas que despertarán su imaginación y lo animarán a emprender una expedición de aprendizaje. Antes de aceptar los conceptos y planes de otros, considere si le conviene más invertir en usted mismo. Defina qué quiere lograr y tome una posición de liderazgo. Se destaca el romance. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase fiel a lo que conoce y a quienes conoce. Si se desvía del camino se encontrará con personas manipuladoras. Sus mayores oportunidades surgirán de tomar las riendas y no depender de que otros hagan las cosas por usted. Dedique su energía a cuidarse, a alimentarte bien y a hacer ejercicio. Si se junta con malas compañías, es evidente que tendrá problemas emocionales. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a dónde va su dinero. No sienta que deba pagar por el entretenimiento ni por los errores de los demás. Deje que su estilo de vida refleje sus ingresos. No dude en afrontar las conversaciones difíciles con quienes sienta que se están aprovechando de usted. Hablar del tema le permitirá saber a qué atenerse y el resultado lo tranquilizará. El romance está en auge. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): manténgase abierto a sugerencias y descubrirá algo sobre usted mismo que le ayudará a avanzar. Una oportunidad de trabajar en un campo que le ofrezca seguridad o de rodearse de personas que compartan sus valores lo animará a salir más y disfrutar de la vida. Cuando la oportunidad llame a su puerta no dude en abrirla. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija con sabiduría sus batallas. Concéntrese en cultivar relaciones importantes. Los eventos sociales, el entretenimiento y las actividades que disfruta lo pondrán de buen humor y le darán la oportunidad de conocer gente con aficiones similares. Una nueva apariencia aumentará su confianza y lo predispondrá al romance y a construir relaciones amorosas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.