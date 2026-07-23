Horóscopo de hoy: día jueves 23 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Daniel Radcliffe, 37; Paul Wesley, 44; Marlon Wayans, 54; Woody Harrelson, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: hable con el corazón y conectará con quienes pueden ayudarle con sus inquietudes. Las mejoras personales y del hogar tendrán un resultado positivo si planifica bien las cosas, se ciñe a su presupuesto y gestiona con tacto los contratos y los trámites burocráticos que surjan. No crea todo lo que oiga. Consiga por escrito lo que quiere y no deje nada al azar en lo que respecta a su situación actual. Sus números son 5, 17, 21, 26, 33, 42 y 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, romántico e intuitivo. Sabe aprovechar las oportunidades y es leal.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dé un salto de fe, confíe en su intuición y abra las puertas que le ayuden a avanzar. Escuche con atención y ofrezca respuestas visuales irrefutables. Dedique su energía a ayudar a los demás mientras se ayuda a sí mismo. Su capacidad de interpretar el entorno determinará lo que reciba a cambio. Un enfoque original le reportará una respuesta positiva. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piense antes de actuar. Asumir demasiadas responsabilidades o hacer promesas poco realistas le acarreará decepción o posibles pérdidas. Deje a un lado sus emociones y ofrezca una explicación objetiva de cómo se siente, basada en hechos, cifras y expectativas. La honestidad es la mejor manera de aclarar un malentendido. Observe más, hable menos y confíe en los hechos, no en las emociones. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio lo guiará en una dirección que le apasiona. Considere cómo puede usar las habilidades y cualidades que más disfruta y dedique su tiempo a personas que puedan desempeñar un papel fundamental para ayudarle a alcanzar su meta. No ponga en riesgo su bienestar. Aléjese de situaciones conflictivas. Aproveche las oportunidades. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dé poco, reciba mucho. Su desempeño en entornos sociales o de establecimiento de contactos será un indicador de lo que es posible. No se reprima. Exprese sus pensamientos y deseos, y las respuestas que reciba lo impulsarán a seguir adelante con entusiasmo. El amor y el romance están escritos en las estrellas, junto con la creatividad y el crecimiento personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): antes de tomar una decisión es mejor que analice lo que sucede a su alrededor. No todo ni todos serán como los imagina. Haga preguntas, reúna información y guárdela para consultarla cuando necesite aclarar su postura y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Aprenda de la experiencia y mantenga una vida sencilla, asequible y tranquila. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un respiro y evalúe las situaciones antes de actuar. Consulte con expertos. Use su encanto, muestre interés y confíe en los datos y cifras que le ofrezcan para tomar la mejor decisión. Actuar con prisa o gastar de forma frívola lo perjudicará. Elija la opción segura o espere hasta sentirse cómodo. La autosuficiencia es su mejor opción. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): elija su posición y ejecute sus planes. La precisión y el detalle son esenciales para el éxito. Esperar a que otros hagan el trabajo le enseñará la diferencia entre la negatividad y la positividad, lo que afectará los resultados. Tenga más confianza en usted mismo y dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios para conseguir lo que quiere. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): si tiene una disputa financiera, contractual o física aflorarán las emociones y se caldearán los ánimos. Tenga paciencia. Escuche, espere y observe hasta sentirse cómodo para entablar conversaciones y tomar decisiones que influyan en su futuro. No permita que nadie lo convenza de asumir más responsabilidades de las que puede manejar emocional, financiera o físicamente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en el dinero, la salud y los contratos. Resuelva los asuntos pendientes y enfrente los problemas que requieren firmas, actualizaciones o pagos para evitar penalizaciones. Surgirá un cambio en sus sentimientos hacia alguien o algo. Busque alternativas para evitar sentirse incómodo. Se favorece un cambio en el hogar que le permita generar ingresos extra. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reclame aquello que le pertenece y siga adelante. No permita que nadie se aproveche de usted ni comprometa su posición. Una actitud disciplinada le ayudará a alejar a quienes intenten perjudicarlo. Manténgase un paso por delante de los demás actuando de forma decisiva en lugar de esperar a que alguien lo acorrale. Aproveche el momento y persiga sus metas. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): controle sus emociones. Concéntrese en lo que es importante para usted y aléjese de quienes intentan empujarlo en una dirección adversa. Un cambio positivo en su estilo de vida lo animará a replantearse cómo usar sus habilidades para generar ingresos adicionales. Un asunto financiero requiere una gestión adecuada para obtener ganancias. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): una revelación emocional provocará un cambio personal inesperado. Apresúrese a rellenar los huecos y prepárese para obtener ganancias, no pérdidas. Cada paso que dé influirá en cómo se desarrollan las situaciones. Use su inteligencia y experiencia para formular y ejecutar su objetivo. No ponga en riesgo su salud ni su bienestar. Elija la paz en lugar de la discordia. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.