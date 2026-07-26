Horóscopo de hoy: día domingo 26 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Schilling, 42; Jonathan Rhys Meyers, 49; Cassandra Clare, 53; Maya Rudolph, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no se preocupe por lo que no puede cambiar. Tiene a su disposición muchas oportunidades. Haga una lista de tareas pendientes y concéntrese en aprender, adaptarse y hacer realidad sus sueños. Aléjese del caos y la controversia, y termine lo que es importante para usted. Esfuércese más para avanzar en sus objetivos y satisfacer su alma. Use su imaginación y su crecimiento personal florecerá. Rodéese de personas positivas. Sus números son 5, 16, 23, 24, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted sabe aprovechar las oportunidades, es una persona llena de vida y comprometida.Es sensible y valiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si se atreve y deja volar su imaginación, concebirá ideas y planes innovadores que le ayudarán a destacar en su ámbito profesional. Tanto si trabaja desde casa como si no, estructurar sus conversaciones con paciencia, cortesía y empatía le ayudará a ganarse el respeto y la confianza de aquellos con quienes trata. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): permitir que las situaciones, las personas y las preocupaciones consuman su tiempo lo conducirá al tedio y a lograr pocos éxitos. Aproveche bien su tiempo, concéntrese en actividades físicas y reitere a sus seres queridos lo que considera importante. Establecer metas personales y actualizar su imagen o sus habilidades le dará el impulso que necesita para seguir adelante. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una acción instintiva, ya sea suya o de alguien cercano, tendrá consecuencias dispares: se manifestarán beneficios, pero el costo y el caos emocional que conlleve, podrían empañar el resultado. Cuide mejor su salud y bienestar físico. Es probable que los riesgos tengan consecuencias. Se fomenta la oportunidad de aprender. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): baje el ritmo, respire y concéntrese en lo que le brinda paz y alegría. No permita que las emociones encontradas causen problemas con sus compañeros, pareja o amigos. Preste más atención a su entorno y cambie lo que ya no lo beneficia. Ordenar su espacio tendrá un impacto positivo en cómo se siente consigo mismo y con su futuro. Los proyectos de superación personal aumentarán su confianza. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija hacer algo que lo motive a aprender y experimentar algo nuevo y emocionante. Conecte con personas que compartan sus inquietudes e intereses. Enojarse es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Aléjese de las situaciones desfavorables y diríjase hacia sus objetivos. No se conforme; sea minucioso, rellene los espacios en blanco y no deje nada al azar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): contáctese con quienes ya están haciendo algo que usted quiere hacer, pero no cuente con tener la misma experiencia. Perfeccione su estrategia para evitar los obstáculos que otros encontraron y para no perder tiempo ni dinero. No permita que la ira cree una brecha en una relación, que podría costarle su reputación o su puesto. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga en secreto la información personal. Ocúpese de los asuntos con instituciones, agencias gubernamentales y figuras de autoridad. Investigar le ayudará a determinar las mejores alternativas y cambios para implementar en el ámbito profesional o personal. No permita que una situación emocional lo perjudique ni le imponga limitaciones que lo dejen en una posición precaria. Tome decisiones innovadoras antes de que alguien lo supere. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): diga lo que piensa. La honestidad es la mejor manera de frenar la negatividad. Deje de preocuparse por quienes se alejan de su vida. Si una relación le causa dolor es mejor seguir adelante. Reaccionar de forma exagerada, ahogar sus penas e intentar evitar lo inevitable será una pérdida de tiempo. Elija un camino que lo invite a reflexionar y le brinde la oportunidad de generar un cambio positivo. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): todo irá bien si cuida su salud y bienestar físico. Asumir demasiadas responsabilidades, o más de las que puede manejar, lo expondrá a riesgos y lesiones. Gastar de más en algo que no necesita o en alguien a quien quiere impresionar, será contraproducente. Sea usted mismo, evite los excesos y manténgase alejado de los problemas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aborde los asuntos relacionados con sus relaciones, cuestiones legales, problemas de salud y su futuro financiero con quienes influyen en su estilo de vida y en cómo actúa. Un compromiso, el romance y los cambios positivos en su hogar le ayudarán a retomar el rumbo. No sienta que debe llevar consigo a quienes no comparten su visión. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guarde sus pensamientos para sí mismo. Escuche, aprenda y elabore un plan que lo anime a ampliar su perspectiva, sus necesidades y sus objetivos. Es necesario un cambio de estilo de vida, y dedicar más tiempo, esfuerzo y energía a verse, sentirse y hacer lo mejor posible aumentará su autoestima y lo encaminará en una dirección positiva. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a los detalles, a lo que otros piensan y hacen, y a cómo puede mejorar su vida y lo que sucede a su alrededor. Si se convierte en portavoz y expresa sus ideas y planes, atraerá a personas que desean alcanzar los mismos objetivos. Cuando se procesan e implementan con persistencia las palabras y las acciones dan sus frutos. Las mejoras físicas se ven favorecidas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.