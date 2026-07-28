Horóscopo de hoy: día martes 28 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dustin Milligan, 41; Sally Struthers, 79; Jim Davis, 81; Peter Cullen, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: disfrute de su visión innovadora sobre la vida, el amor y la felicidad. Acepte a las personas, los lugares y los proyectos con esperanza, un corazón abierto y la voluntad de llevar las cosas hasta el final. Es hora de explorar, conocer gente y expandir su perspectiva y sus planes de cara al futuro. El cambio está escrito en las estrellas, y hacer realidad sus sueños es cuestión de energía, concentración y exploración de posibilidades. Sus números son 5, 17, 21, 26, 33, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es proactivo, amigable y decidido. Es generoso y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): inicie sus planes. Dedíquese a aprender, compartir y experimentar la vida. Deje que su imaginación lo guíe y esfuércese por terminar lo que empieza. Use su energía emocional para prosperar, no para aplastar a quienes se interponen en su camino o no están de acuerdo con usted. La vida se trata de equilibrio, unidad y usar sus habilidades para progresar. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): obtendrá mejores resultados trabajando solo. Busque un lugar tranquilo y concéntrese en expandir sus conocimientos y habilidades mediante el trabajo duro y la práctica. El cambio positivo es el resultado de hacer lo que es mejor para usted y evitar a quienes tienden a frenarlo o desviarlo del camino. Permita que su creatividad brille y que su intuición lo guíe. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una actitud lúdica lo llevará mucho más lejos que intentar imponer su voluntad a los demás. Tome la iniciativa de hacer un examen de conciencia y prestar atención a aquello que lo beneficie más. Se destacan los proyectos de superación personal, así como la satisfacción de trabajar para mejorar sus relaciones. Cuanto menor sea la fricción, mayor será la probabilidad de conseguir lo que desea. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si busca oportunidades, descubrirá nuevas posibilidades. Una sociedad le ayudará a reconocer el valor de compartir habilidades, tiempo y dinero. Manténgase abierto a sugerencias, pero no pierda de vista sus objetivos. Necesita un cambio. No posponga asuntos importantes. Tener la fortaleza para perseverar es vital. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche y aprenda. La información que recopile le ayudará a reconocer qué quiere conservar en su vida y qué debe desechar. El proceso de eliminación aporta claridad, y los resultados le dan el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos. El cambio lo revitalizará y lo animará a enfrentar nuevos comienzos. Hay poder en ser progresista. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): póngase en marcha, viva el presente y promocione lo que puede ofrecer. Asistir a eventos de establecimiento de contactos o visitar lugares singulares le brindará información valiosa para perfeccionar sus planes y alcanzar sus metas. No permita que las emociones nublen su visión. Alguien intentará desviarlo del camino o interponerse en su camino. Actualice la documentación crucial para cumplir sus sueños. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): use su imaginación para descubrir nuevas habilidades y posibilidades. Explore oportunidades y encuentre personas que puedan contribuir a sus planes. Un gesto amable atraerá a personas que complementen sus habilidades y lo animen a expandirse y explorar oportunidades de promoción. Un poco de encanto puede dar muy buenos resultados. Al concentrar su energía donde realmente importa, prosperará. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado con lo que desea. Las apariencias y las impresiones pueden ser engañosas. Investigue, considere verificar los antecedentes y realice cambios en su agenda que le permitan rodearse de las personas más adecuadas para el puesto. Surgirán mejores oportunidades. Tener disciplina y energía para completar su misión le ayudará a alcanzar sus metas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): termine lo que empieza. Hacer cambios menores tendrá un mayor impacto en el resultado de lo que se proponga y logre. El carisma y el conocimiento, junto con el tiempo, el esfuerzo y el dinero, le ayudarán a progresar. No permita que las decisiones de los demás lo desvíen del camino correcto. Los asuntos domésticos requieren disciplina, previsión y paciencia para generar oportunidades. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los asuntos médicos, financieros y legales, y creará mayores oportunidades para lograr cambios asequibles. No se sienta obligado a tomar una decisión impulsiva que requiera atención constante para asegurarse de no perder tiempo ni dinero. Es imprescindible ser paciente, perfeccionar sus habilidades y completar su investigación. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si canaliza su energía hacia sus objetivos puede lograr más de lo que cree. No tiene nada que perder y mucho que ganar si se asocia con alguien que posee cualidades que le faltan. Una salida que le ayude a mejorar su estado mental y emocional aliviará el estrés. Encuentre su felicidad y viva el momento. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aborde un problema a la vez y no deje nada al azar. Una investigación exhaustiva de lo que implica alcanzar sus metas dará sus frutos. Mejore sus resultados infiltrándose en los grupos o individuos que ya dominan lo que quiere lograr. Prométase a sí mismo no dejar que su orgullo lo lleve a tomar malas decisiones. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.