Horóscopo de hoy
29 de julio de 2026 a la - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 29 de julio para todos los signos

horóscopo del día
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Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Munro Chambers, 36; Jason Belmonte, 43; Josh Radnor, 52; Martina McBride, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedíquese a lo que le brinde felicidad. Ser cordial marcará la diferencia en cómo se desarrolla su vida y en las decisiones que tome. Participar en eventos que tengan un impacto positivo en una causa que le interese le ayudará a conocer gente importante y a ampliar sus horizontes respecto a lo que puede lograr este año. Sus números son 6, 14, 18, 23, 34, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, sensible y elocuente. Es carismático y preciso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): interésese por los demás, los eventos y las actividades que llamen su atención. Ser entusiasta lo llevará a entablar amistades con personas afines y a obtener información que enriquecerá su vida. La forma en que emplee su tiempo libre influirá en su apariencia y bienestar, y determinará el estilo de vida que elija. Deje que sus acciones guíen su camino. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): los excesos lo perjudicarán. Concéntrese en ordenar y minimizar el estrés. Aléjese de los problemas emocionales y de las personas que tienden a deprimirlo o a perjudicarlo emocional o económicamente. Sea sincero, pero elija palabras amables, y eliminará situaciones estresantes. Priorice sus necesidades y deseos, e impulse un cambio positivo en su estilo de vida. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de rutina impulsará su autoestima y su entusiasmo. Participe en eventos prometedores que le ayuden a conectar con alguien que comparta sus convicciones y objetivos. No corra riesgos que puedan provocar lesiones o enfermedades. Puede hacer su parte sin comprometer su integridad ni su bienestar físico. Una actitud apasionada le ayudará a explorar sus opciones. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija con cuidado. La ira y la manipulación lo perjudicarán. Si desea algo, proceda con amabilidad y una actitud positiva. Esté dispuesto a dar y recibir. Al buscar la equidad construirá una base sólida para sus perspectivas. Para obtener el mayor beneficio debe minimizar sus gastos y hacer el trabajo usted mismo. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): inicie conversaciones significativas que puedan abrirle puertas o ayudarle a visualizar cómo alcanzar sus metas. No permita que la falta de conocimiento o el no compartir sus planes se conviertan en su perdición. Reconozca sus límites y restricciones, y compénselos antes de empezar. Allanar el camino le permitirá ahorrar tiempo y mejorar el resultado. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no revele sus planes ni sus acciones. Trabajar detrás de escena le ayudará a lograr sus objetivos sin interferencias. Si comparte demasiada información o es descuidado al presentar sus planes, se verá obligado a enfrentar costos adicionales que diluirán sus ganancias. Invierta más tiempo en usted mismo y en sus objetivos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): participe en una actividad que le sirva como plataforma para mostrar sus habilidades, proyectos y metas a largo plazo. Las personas que conozca y lo que le ofrezcan le abrirán los ojos. Aproveche las posibilidades y adapte su forma de hablar y su presentación a las nuevas exigencias. Dé un paso adelante; deje atrás lo viejo y dé la bienvenida a lo nuevo, y el progreso será suyo. *****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deténgase, escuche y observe antes de decidirse a participar. Sus intenciones pueden ser buenas, pero es probable que no reciba comentarios positivos si es restrictivo o insistente. Simplemente haga lo que mejor sabe hacer y los demás lo seguirán sin presión. Haga a un lado la negatividad y a quienes probablemente se interpongan en su camino. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): pase más tiempo en casa y haga lo posible por reducir sus gastos. Si se aleja de aquello que lo frena puede minimizar las pérdidas. Diga no a las suscripciones que ya no usa, necesita o quiere. Es hora de poner orden y replantearse en qué aspectos su tiempo, energía y dinero le ayudan a aliviar el estrés. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los detalles, a la administración de su dinero y a su salud. Dedique tiempo a cuidarse y a fortalecer sus relaciones con quienes contribuyen a su felicidad. Hacer una evaluación honesta de su vida y tener conversaciones que le permitan comprender las expectativas de los demás le ayudará a aliviar la incertidumbre y los bloqueos emocionales. Aborde cuanto antes los problemas de salud crónicos. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): confíe en sus propios recursos en lugar de esperar a que alguien más haga el trabajo por usted. Es hora de asumir la responsabilidad y aplicar sus habilidades, conocimientos y experiencia para progresar. Una ganancia o ingreso inesperado le ayudará a recargar su entusiasmo y su capacidad de tomar el control de su estilo de vida y sus perspectivas financieras. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que lo enoje lo que hagan los demás. La libertad de hacer lo que quiera tiene un precio. Sopese los pros y los contras, y luego actúe con buenas intenciones y comprenda que no puede responsabilizarse de las decisiones ajenas. Un evento social o de establecimiento de contactos lo llevará a conocer a alguien interesante. Explore las posibilidades. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.