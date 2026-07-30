Horóscopo de hoy: día jueves 30 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Simon Baker, 57; Terry Crews, 58; Lisa Kudrow, 63; Laurence Fishburne, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: participe en aquello que le brinde tranquilidad y le ayude a desarrollar la confianza necesaria para perseguir sus sueños. Recopile información, asista a seminarios y haga todo lo posible para prepararse para el éxito. Una mejor elección de las personas que permita estar en su círculo le ayudará a protegerse de que se aprovechen de usted. Su generosidad es un rasgo maravilloso, pero también una carga. Sus números son 4, 18, 22, 24, 36, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es caritativo, enérgico y decidido. Es adaptable y optimista.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): más acción y menos charla harán la mejor declaración y recibirán la mayor cantidad de elogios. Preste atención a los detalles y amplíe sus intereses y su audiencia. Atraerá elogios de quienes aprecian sus talentos y aportes y recibirá respuestas negativas de quienes intentan superarlo. No permita que sus adversarios influyan en sus proyecciones ni en su valentía. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la vista en su objetivo, no en lo que otros dicen o hacen. Intentar calmar a todos será su perdición. Deje a un lado la falta de moderación y céntrese en la eficiencia, el presupuesto y en ocuparse personalmente de cada detalle y cada logro. Conozca a su audiencia y atienda sus necesidades, y el crecimiento personal seguirá. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite discusiones y situaciones que sean contraproducentes. Tiene mucho que ganar si se concentra en lo que es importante para usted y se distancia de aquellos que intentan molestarlo. Hay oportunidades disponibles; reconozca y aproveche cualquier oportunidad para ilustrar sus habilidades y posicionarse para avanzar. Sea el centro de atención y persiga sus sueños. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cíñase a sus principios y al estilo de vida que lo tranquiliza. Niéguese a ser un seguidor o a pensar que alguien sabe, mejor que usted mismo, lo que necesita. Confíe en sus instintos y concéntrese en su hogar y en lo que tiene significado para usted. Evite empresas conjuntas o gastos compartidos. Diga lo que piensa, sea directo y deje claras sus intenciones. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe y aprenda. Las vivencias que experimente le ayudarán a decidir qué quiere hacer a continuación. Si participa en un movimiento que tenga un impacto en algo que sea significativo para usted se desarrollará una asociación interesante. Espere enfrentar oposición y prepárese para compartir sus pensamientos. Una exposición de sus intenciones bien ejecutada dará sus frutos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): relájese. Si se concentra en las personas, las conversaciones y el caos que ocurre a su alrededor se decepcionará de lo que logre. Dedique más tiempo y esfuerzo a hacer algo que lo haga sentir bien consigo mismo y con las decisiones que tome. Una actitud positiva y saludable hará que sea difícil que otros se aprovechen de usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): decir menos y hacer más lo llevará a donde quiere ir. Dejar que otros vean quién es y lo que puede lograr le abrirá puertas a opciones positivas y cambios en su estilo de vida que le permitirán disfrutar más de lo que le gusta y, a la vez, obtener ganancias. Reorganice su espacio de trabajo para que sea más funcional y cuide mejor de sí mismo. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): baje el ritmo y observe lo que hacen los demás. Aléjese de personas y situaciones que repriman su capacidad de avanzar. Permita que sus pensamientos y acciones lo guíen en una dirección que lo beneficie. Concéntrese en el cuidado personal y del hogar, y ocúpese de los asuntos financieros o legales que puedan dañar su reputación o acarrear sanciones. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se enoje; lo que le ayudará a retomar el rumbo será actuar. Cuide su apariencia y cómo se presenta ante los demás. Preste atención a los detalles, los costos y lo que aumente su confianza. Disfrute de las mejoras en el hogar y de artículos que lo animen a fortalecer su cuerpo y calmar su alma. Concéntrese en el dinero, la salud y el compromiso. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga lo que sea mejor para usted. No permita que otros lo presionen para hacer cosas que interfieren con su tiempo y sus metas. Está bien decir que no y elegir un camino que lo acerque a las personas y a los pasatiempos que le brinden alegría. Encontrar el amor y mejorar su bienestar físico le ayudará a reducir el estrés. Comparta sus intenciones. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no tiene tiempo para la negatividad. Avance con una mentalidad positiva y la intención de verse, sentirse y rendir al máximo. Aproveche las oportunidades y construya una vida que le dé la esperanza de un futuro mejor. Persiga sus sueños y convierta sus deseos en algo tangible. Es hora de florecer, no de quedarse estancado en el pasado. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): el tiempo que comparta con una persona que le resulte inspiradora lo motivará a hacer aquello que le gusta. No se involucre en dramas ajenos ni intente solucionar los problemas de los demás. Aléjese de la negatividad y de situaciones, personas y cosas que no merece. Elija la paz y una actividad que lo haga feliz. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.