Horóscopo de hoy: día viernes 31 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rico Rodriguez, 28; B.J. Novak, 47; Zac Brown, 48; Annie Parisse, 51.

FELIZ CUMPLEAÑOS: investigue antes de ampliar sus intereses o invertir en algo que le resulte desconocido. Cuanto más tiempo y espacio se dé a sí mismo, mejor. Confíe más en su intuición que en lo que otros insinúan, y evitará errores que podrían costarle caro, tanto emocional como económicamente. Dedique más energía a su salud y bienestar financiero, y amplíe su mente para dar cabida a sus intereses y metas. Sus números son 8, 13, 19, 28, 33, 40, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, expresivo e ingenioso. Es extrovertido y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): amplíe su círculo de amigos o intereses, o retome el contacto con alguien o algo que ha echado de menos en su vida. Deje de preocuparse por cosas que no puede cambiar y de vivir en el pasado o a través de los sueños, esperanzas y deseos de otros. Sea fiel a sí mismo e invierta más tiempo y esfuerzo en alcanzar sus metas. Evite tomar decisiones precipitadas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reaccionar de manera exagerada será su perdición. Intente analizar bien la situación y proceda con un plan bien pensado y que se adapte a su presupuesto. No mezcle negocios con placer ni engañe a nadie sobre sus motivos o intenciones. Muestre autocontrol cuando el dinero y las emociones choquen. Invierta más tiempo y esfuerzo en ahorrar, no en derrochar ni en intentar comprar favores. Concéntrese en ser la mejor versión de sí mismo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adopte una actitud dinámica ante la vida y el aprendizaje. Su entusiasmo contagiará a los demás, convirtiendo sus logros en algo especial y propiciando la formación de alianzas sólidas. Participe en actividades físicas y alcance sus objetivos de bienestar. Cuidarse le ayudará a prevenir lesiones o enfermedades. Las mejoras en el hogar serán más satisfactorias si las realiza usted mismo. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): será difícil canalizar la energía emocional. Ante la duda, mejor absténgase. Su reticencia a permitir que alguien entre en su círculo íntimo o a compartir información privada está justificada. Preste atención a su entorno y manténgalo seguro, cómodo y práctico. Elija con cuidado sus palabras para evitar malentendidos o que se aprovechen de usted. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención, haga preguntas y prepárese para aprovechar situaciones en que se encuentre con nuevas personas, información y grupos que puedan ayudarle a avanzar en sus intereses. Tome precauciones en las actividades que requieran fuerza física o resistencia para evitar lesiones o agotamiento. Una conversación sobre una preocupación se intensificará rápidamente si no cede o no se retracta. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase alejado de los problemas. Actuar con prisa o tomar decisiones basadas en las emociones le costará su reputación, posición o finanzas. Dedique más tiempo a investigar y menos a creer lo que oye de fuentes no verificadas. Una evaluación directa y clara de una situación y de las personas involucradas le ayudará a evitar preocupaciones. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase alejado de las situaciones peligrosas o desagradables. Observe la habitación y si alguien está siendo insistente o agresivo, absténgase. El mejor resultado será producto de los cambios que implemente para mantenerse actualizado, con la información y la tecnología más recientes, que le permitan impulsar sus propósitos. No dude en ampliar sus intereses e incluir expertos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): simplifique su vida alejándose de situaciones que aumenten el estrés. Determine cuáles son sus necesidades y dirija su atención a satisfacer su alma, no al orgullo ni a la cuenta bancaria de otra persona. Invierta más tiempo y esfuerzo en ser y hacer lo mejor que pueda y en sentirse cómodo con las decisiones que toma. Se ven favorecidos los ambientes tranquilos y el romance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a cuánto gasta en artículos de lujo o invierte en usted mismo. No permita que nadie lo convenza de algo que no necesita y sea consciente de los riesgos que implican los trámites o inversiones que tienen restricciones de tiempo o altos costos. Elija realizar mejoras en el hogar que hagan su vida más fácil y menos estresante, sin agregar deudas. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste más atención a cómo se ve y se siente. Tómese tiempo para cuidarse y mimarse. Unas vacaciones o una aventura le darán el impulso que necesita para buscar información y conocimientos y conectarse con quienes puedan ayudarle a alcanzar sus objetivos. Pasar tiempo con alguien a quién ama generará promesas, perspectivas y compromiso. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): observe su situación financiera, cómo se gana la vida y cómo administra su dinero, y haga ajustes que le ayuden a no endeudarse. La oportunidad de compartir gastos con alguien con quien disfrute pasar tiempo le ayudará a ahorrar para algo que necesita o desea y a estabilizar sus condiciones de vida. La ganancia financiera es evidente. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a los cambios que enfrente. No se sienta obligado a participar ni a pagar por otras personas. Hable de temas delicados y aclare sus dudas sobre lo que hará y lo que no para complacer a los demás. Un gesto amable le ayudará a superar un conflicto o a evitar decepcionar a alguien cercano. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.