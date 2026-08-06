Horóscopo de hoy: día jueves 06 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vera Farmiga, 53; Geri Halliwell, 54; M. Night Shyamalan, 56; Michelle Yeoh, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: contenga sus emociones cuando esté con personas que puedan usar en su contra lo que hace o dice. Concéntrese en aprender, ejercitar sus fortalezas y controlar los resultados. Elija qué y quiénes son importantes para usted. Es su decisión cambiar lo que no le gusta y garantizar su seguridad y felicidad. No ponga su vida en manos de alguien más. Sea original. Sus números son 5, 16, 22, 24, 35, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es incansable, sensible e innovador. Es espontáneo e inseguro.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sumérjase en su psique creativa y observe qué sucede. Reinventarse o probar algo nuevo lo inspirará a cuidarse y marcar la diferencia. No deje pasar la vida cuando un cambio radical puede ayudarle a cumplir su propósito. Elija vivir con pasión, amar y ser feliz, y observe qué sucede. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): haga de su espacio un lugar cómodo y práctico. Una oportunidad de obtener ingresos extra con un negocio desde casa haciendo algo que disfrute lo animará y contribuirá a su confianza y crecimiento personal. Establezca un presupuesto y un plan razonable, y no deje nada al azar. La ruta segura puede llevar un poco más de tiempo, pero también le ofrecerá tranquilidad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si algo no le gusta, cámbielo. Revise sus preferencias personales y haga una lista de tareas por realizar. Tome las riendas de su vida y organice lo necesario para alcanzar sus metas. El beneficio personal proviene de hacer lo correcto y lo mejor para sí mismo. No se amargue ni se enoje; póngase en marcha. Conviértase en el artífice de su destino. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): acérquese a quienes son transparentes. Adopte un enfoque original para encontrar soluciones auténticas. Sea usted mismo y ofrezca lo mejor de sí a los demás. Ser un libro abierto generará confianza y lealtad entre sus compañeros. No confíe en quienes le piden que se adhiera a algo que no lo representa. La comprensión genera confianza. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo importante es el equilibrio, y aprender y vivir una vida plena requiere equidad y la capacidad de cumplir con sus propias expectativas, no las de los demás. Sea valiente y moldee sus deseos con paciencia e integridad. Ser justo le garantizará un sitio en la mesa y le ayudará a mejorar su estilo de vida y su crecimiento personal. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sus planes para verse y sentirse lo mejor posible se toparán con personas que tienen sus propias ideas sobre cómo debería proceder. No confíe en quienes pintan con sus promesas un panorama bonito pero sin fundamento alguno. Confíe en sí mismo, en su intuición y en su capacidad de valerse por sí mismo, y descarte lo que otros intenten venderle. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de revivir las cosas en su cabeza; siga adelante. Es hora de asumir las pérdidas y emprender un camino en el que realmente crea. Considere la posibilidad de sumergirse en algo que le apasione y que a la vez potencie su necesidad de cambio. Vivir a la sombra de los demás no le ayuda a ganar confianza ni a alcanzar su máximo potencial. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reduzca, simplifique, ordene y libérese de todo aquello que atormenta a su cuerpo, mente y alma. Su energía debe dirigirse estratégicamente hacia un propósito o hacia lo que le importa. Reflexione profundamente. Considere qué motiva sus emociones y le preocupa, y corrija lo que falta en su vida. Menos puede ser más cuando el resultado llena los vacíos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): canalice su energía hacia algo que ilumine su corazón, llene su hogar de felicidad y le permita dejar fluir su espíritu creativo. El método de prueba y error es una forma saludable de descubrir su propósito y encontrar la mejor manera de saciar su pasión interior. Cuanto más siga a su corazón, mayores serán las recompensas. El amor se avecina. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hable en nombre de quienes no pueden hacerlo. Reflexione sobre cómo y qué implementar para marcar la diferencia en su forma de vivir, pensar y avanzar. No espere a que sea demasiado poco o demasiado tarde. Se debe a sí mismo satisfacer su alma y responsabilizarse de su felicidad. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): infórmese antes de actuar. Pensar demasiado o esforzarse en exceso lo llevará a cometer errores. Deje a un lado sus emociones y su orgullo, y haga lo mejor para todos; así logrará la paz consigo mismo y con sus seres queridos. Un cambio positivo en su estilo de vida surge de responsabilizarse de sí mismo y de su felicidad. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): confíe en sus instintos. Tómese su tiempo y use su inteligencia para analizar sus opciones y considerar las consecuencias. No cause problemas innecesarios. El tiempo tiene la capacidad de curar lo que está destinado a ser una lección, no una condena perpetua. Dedique tiempo y esfuerzo a su desarrollo personal, algo que lo enorgullezca y le dé la esperanza de un futuro mejor. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.