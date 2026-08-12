Horóscopo de hoy: día miércoles 12 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Imani Hakim, 33; Cara Delevingne, 34; Pete Sampras, 55; Peter Krause, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si actúa con disciplina, alcanzará sus objetivos. Organícese y sea específico para ganarse el respeto y alcanzar el éxito. Tiene mucho que ganar si es sincero con quienes intentan desviarlo del camino. Deje clara su misión y anime a los demás a ayudarle o a no interponerse en su camino. El cambio empieza con usted y depende de cómo se relacione con los demás. Asegúrese de hacer aquello que le haga bien. Sus números son 9, 14, 20, 27, 33, 38, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es de mente abierta, comprensivo y enérgico. Es dinámico y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): procese la información, considere sus opciones y antes de actuar elabore un plan infalible. No permita que su motivación sea la ira, en cambio, deje que la inteligencia y la voluntad de mejorar su vida lo conduzcan a resultados positivos. Elija mejorar las situaciones con una actitud optimista para que los demás se sumen a sus planes. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un momento para respirar, procesar la información y formular un plan que esté a su alcance. No deje que se impongan la fanfarronería o la terquedad cuando lo necesario sea actuar con moderación y contar con un plan bien elaborado y la energía necesaria para supervisar cada detalle. Reaccionar de forma exagerada y excederse lo llevarán a tomar malas decisiones y a generar deudas emocionales y financieras. Mantenga la calma. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siga adelante. Cuanto más haga, mejor. Su capacidad de pensar y reaccionar con rapidez le ayudará a abrirse camino. Se destacan los logros personales, la renovación de su imagen y el aprender algo nuevo. Socializar con personas que comparten sus intereses le permitirá crear una conexión especial. Un cambio de opinión traerá consigo ajustes. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): canalice su energía con sensatez. Si no tiene cuidado con sus palabras las situaciones se tornarán negativas. No se fíe del lenguaje corporal. Si quiere dejar atrás las situaciones con la menor cantidad de daños haga preguntas directas y prepárese para llegar a un acuerdo. Obtendrá mejores resultados si se enfoca en su desarrollo personal, no en intentar cambiar a los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en algo que lo motive a contribuir y a marcar la diferencia. Generar un cambio positivo atraerá la atención y a las personas que pueden ayudarle a encontrar el camino hacia la satisfacción y la confianza para seguir adelante con sus objetivos. Algo bueno sucederá si es fiel a sí mismo y a quienes intenta ayudar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dedíquese un momento. No permita que nadie lo presione para tomar una decisión precipitada. Conéctese con personas positivas y pasatiempos que lo hagan sentir bien. Una vez que se sienta a gusto consigo tomará mejores decisiones. Resuelva los asuntos pendientes y busque programas de salud y ejercicio que se adapten a su rutina. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): empiece con buen pie. Puede lograr mucho si pone a prueba su fuerza, resistencia y energía. No deje que el resentimiento le arruine el día. Discierna entre lo bueno y lo malo, y reconozca la verdad antes de actuar. Rodéese de personas que compartan sus convicciones y estilo de vida. Lleve a cabo mejoras personales que le ayuden a aumentar su confianza. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deténgase, observe y escuche. Lo mejor para usted es bajar el ritmo, observar y asimilar lo que sucede a su alrededor. Integrarse le dará la oportunidad de explorar posibilidades y alejarse de todo aquello que no sea beneficioso. Comprender la magnitud de las situaciones que se están desarrollando le ayudará a tomar mejores decisiones. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): convierta en realidad sus ideas y sueños. Evalúe su estilo de vida y su entorno, y considere qué le brinda felicidad y comodidad. Cuando quiere responsabilizarse de su tranquilidad, el mejor lugar para empezar es el hogar. Un cambio mejorará la percepción y la aceptación que los demás tengan de usted. Mejore sus estándares para satisfacer las demandas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evite culpar a los demás antes de conocer los hechos. Permita que las cosas se desarrollen en tiempo real y tome decisiones y haga sugerencias que beneficien a todos, no solo a usted. Una actitud positiva y la disposición a escuchar le ayudarán a ganar influencia y respeto. Aprenda de la experiencia e implemente medidas correctivas para contrarrestar los resultados negativos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): recurra a las personas en las que confía y pídales ayuda para que aporten algo positivo. Evite compras o acuerdos precipitados que carezcan de continuidad. Acepte y firme solo aquello que crea que lo beneficiará y promoverá sus intereses. Adaptar su entorno para poder manejar las presiones adicionales que está asumiendo marcará la diferencia. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aléjese de situaciones conflictivas. Dedique tiempo y esfuerzo a realizar cambios personales que alivien el estrés y le permitan reflexionar sobre lo que más le conviene. Surgirán problemas con asociados o con quienes contrate o establezca una relación laboral, debido a que no serán sinceros con respecto a lo que harán o podrán hacer. Protéjase con acuerdos por escrito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.