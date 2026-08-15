Horóscopo de hoy: día sábado 15 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jennifer Lawrence, 36; Joe Jonas, 37; Anthony Anderson, 56; Debra Messing, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: establezca límites con cualquiera que interfiera en su vida. Tener una mente abierta es bueno, pero el intento de complacer a quienes no merecen su generosidad y ayuda solo lo perjudicará. Dedique su tiempo y esfuerzo a aquello que enriquezca su vida y lo motive a dar lo mejor de sí. Las oportunidades de aprender, viajar y participar en proyectos y pasatiempos que le resulten interesantes y creativos a nivel mental, físico y emocional se ven favorecidas. Sus números son 7, 15, 23, 26, 33, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es franco, decidido y reservado. Es expresivo y seductor.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche su voz interior, enfrente sus preocupaciones y exprese sus emociones con total sinceridad. Se avecinan cambios positivos en el trabajo, el dinero y las relaciones. Combine los negocios con el placer y surgirán numerosas oportunidades inesperadas. El amor, el romance y una mayor seguridad están a su alcance. Preste mayor atención a su apariencia y bienestar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): avance en proyectos que le ayuden a reducir el estrés y le permitan respirar. Involucrarse en entornos competitivos o sociales le provocará ansiedad y una tendencia a reaccionar de forma exagerada. No se deje llevar por la tentación cuando su tiempo y esfuerzo pueden llevarlo a convertirse en una nueva versión de sí mismo. Hable menos y disfrute de actividades físicas que requieran disciplina. No se aferre a lo que no puede controlar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una nueva apariencia, un proyecto personal o una nueva forma de entretenimiento cambiarán su perspectiva sobre su estilo de vida. Es hora de dar paso a lo nuevo y dejar atrás lo viejo. Abrace aquello que lo motiva a seguir a su corazón. Las mejoras en el hogar que le ayuden a incorporar algo que disfrute en su rutina diaria serán estimulantes. El amor, el romance y las actividades creativas se ven favorecidos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se exceda ni se agobie por cosas que no puede cambiar. La preocupación y la ansiedad lo debilitarán físicamente, provocando problemas de salud crónicos u otras consecuencias. Espere el momento oportuno, reflexione bien sobre las cosas, pida consejo a los expertos y déjese un margen de maniobra. Dedique un momento a definir qué quiere y cómo conseguirlo. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no deje de fijarse metas hasta satisfacer sus deseos. Use su encanto y delicadeza para captar la atención y destacar en todo lo que emprenda. Tome la iniciativa para crear y completar lo que quiere lograr, y causará una buena impresión en alguien con contactos y dispuesto a ayudarle. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para analizar las situaciones con demasiadas opciones. No se sienta presionado a seguir a nadie. Es su responsabilidad reevaluar e investigar para evitar cometer errores. Al guardar sus tarjetas de crédito en un lugar seguro, evitará comprar artículos que no cumplan con lo prometido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no permita que la ira lo domine. Asumir demasiadas responsabilidades lo hará fracasar. El riesgo le generará ansiedad, no ganancias ni placer. Preste atención a cómo lo tratan los demás. Alguien se aprovechará de usted si tiene la oportunidad. Puede ser encantador sin ceder a las exigencias de nadie. Cambie solo lo que sea conveniente y beneficioso. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga una pausa y replantee su estrategia. Intentar derribar barreras le costará tiempo, esfuerzo y dinero. Aprenda de sus experiencias para evitar un revés emocional. Confíe en su intuición, no en lo que alguien intente hacerle creer. Mantenga sus documentos al día y cumpla las normas para evitar problemas. Una actividad física le ayudará a aliviar la ansiedad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la amabilidad y la cortesía son su boleto para conseguir lo que quiere. Si analiza bien su situación laboral y combina negocios con placer ganará puntos con alguien que le ayudará a sobresalir. Tiene mucho que ganar si se mantiene al día con la última tecnología o con cualquier cosa que motive su crecimiento profesional. El romance se ve favorecido. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): guarde sus pensamientos para sí mismo. Saber escuchar le dará ventaja cuando la necesite. La ira no resuelve nada, y abordar los problemas antes de tiempo lo llevará al arrepentimiento. Haga una pausa y observe. Lo que descubra le ayudará a avanzar con menos daño y más sentido común y practicidad. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): luche por lo que quiere y ofrezca algo a cambio. Un enfoque justo y honesto le ayudará a avanzar sin arrepentimientos. Llevarse bien y estar dispuesto a llegar a un punto intermedio es la mitad de la batalla cuando se enfrenta a una disputa. Un evento social o una celebración le brindarán oportunidades inesperadas para nuevos comienzos. El romance está escrito en las estrellas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): lo que haga para que su espacio sea más funcional lo animará a ampliar sus intereses. Evite interactuar con quienes lo presionan para que cambie. Cuando reciba críticas, aléjese. No deje que nadie decida quién es ni cómo debería ser. Usted es su mejor crítico. Analice y elija proyectos de superación personal justificables. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.