Horóscopo de hoy: día domingo 16 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Steve Carell, 64; Angela Bassett, 68; Madonna, 68; James Cameron, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las oportunidades están a su alrededor. Canalice su conocimiento, experiencia y entusiasmo hacia el éxito que desea. Si es sincero y está dispuesto a esforzarse para hacer realidad sus sueños, viajar, formarse y ampliar sus planes para satisfacer sus necesidades dará sus frutos. El progreso depende de usted. Sus números son 3, 8, 14, 23, 31, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, creativo y ambicioso. Es irresistible y empoderador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no deje que la ira lo domine. Preste atención a su apariencia, a cómo se siente y a cómo se lleva con sus seres queridos. Cultive sus relaciones y explore opciones que le ofrezcan una forma positiva y lucrativa de ganarse la vida. Tome el control, postúlese para puestos de trabajo y satisfaga sus necesidades. Lo que le dé al universo, lo recibirá de vuelta. El romance está escrito en las estrellas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un respiro para reevaluar su situación. Reaccionar de forma exagerada lo dejará en una situación difícil. Concéntrese en su desarrollo personal y en deshacerse de lo que no necesita o le impide avanzar. El tiempo ocioso le generará ansiedad y arrepentimiento. Aclarar su mente y enfocarse en el camino a seguir aliviará el estrés y le dará algo que esperar con ilusión. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): póngase en contacto con amigos o con alguien de su pasado con quien quiera reconectar. Involúcrese en proyectos que hagan su entorno más cómodo. Los cambios prácticos le darán tranquilidad y le ayudarán a tener claridad sobre su próximo paso. Una iniciativa creativa u original le ayudará a explorar sus habilidades visuales y a renovar su imagen. El romance se ve favorecido. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense dos veces antes de decir algo con enojo. Canalice su energía hacia el crecimiento personal, la superación o un cambio positivo en su estilo de vida. Obtendrá mayores beneficios si se dedica a algo que pueda hacer solo. Necesita tiempo para pensar, organizarse y tranquilizarse. Gastar en exceso no lo satisfará, sino que lo llevará al arrepentimiento. Mantenga la vida sencilla. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): dé pasos positivos hacia su meta. Viva, aprenda y ejecute sus planes con pasión y carisma. La forma en que prepare y promocione algo determinará sus resultados. Socializar, explorar la vida y realizar cambios positivos lo animará a pasar más tiempo con alguien que pueda ofrecerle lo mismo a cambio. El romance está en auge. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase al margen, espere, observe y escuche. Lo que observe le será más útil que intervenir sin suficiente información previa. Las acciones o respuestas emocionales de alguien serán más reveladoras que una conversación. Deje que las situaciones se desarrollen antes de involucrarse en algo, sobre todo si lo mejor para usted es mantenerse al margen. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a cómo se presenta ante los demás. Una apariencia sencilla pero elegante atraerá a muchos, y una palabra amable le ayudará a cerrar cualquier trato que esté intentando concretar. No deje que la impaciencia arruine el ambiente ni el objetivo que busca alcanzar. Un cambio de estilo de vida se convertirá en una adaptación positiva y una experiencia de aprendizaje. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea consciente de lo que dice y de las promesas que hace. No se acorrale, ya que esto podría poner en peligro su reputación o la autenticidad de su trabajo. Manténgase en contacto con las cosas y personas que son importantes para usted, y preste atención a sus finanzas. Un evento social podría generar confusión debido a información exagerada. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): entre en acción y demuestre a todos de lo que es capaz. Su perspicacia y su capacidad de terminar el trabajo atraerán la atención y la ayuda que necesita para alcanzar sus objetivos. Cuanto más interactúe, mayores serán las oportunidades. Los eventos sociales atraerán interés tanto personal como profesional. El romance y el éxito personal están a su alcance. Viva el momento. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo y esfuerzo a sus relaciones. Protéjase de quienes intentan desviarlo del buen camino o manipularlo emocionalmente. Cuide su reputación y ofrezca solo información verificada. Piense bien antes de hacer cambios físicos. La decepción en el amor, la apariencia y el bienestar emocional es evidente. Relájese, reevalúe y espere mejores oportunidades. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome las riendas y empiece a avanzar en una dirección que lo satisfaga. Las asociaciones pueden generar ganancias. Elija a alguien que se mueva en una dirección similar o con quien comparta sus habilidades u objetivos comerciales. Un cambio de estilo de vida, gastos compartidos o proyectos conjuntos son prometedores. Verifique la información, establezca un presupuesto y avance con pasión. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mejore su entorno. Si se siente cómodo, logrará más. No permita que las críticas lo desanimen. Sea independiente, siga a su corazón y viva la vida buscando aquello que le da felicidad. No deje que las influencias externas sean la escala para medir su éxito. Depende de usted responsabilizarse de sus logros personales y financieros, y de su felicidad. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.