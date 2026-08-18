Horóscopo de hoy: día martes 18 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Madelaine Petsch, 32; Andy Samberg, 48; Jacob Vargas, 55; Edward Norton, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: elija un proyecto creativo que le permita canalizar su energía emocional. Es mejor sumergirse en algo que disfrute que pasar demasiado tiempo analizando cosas que no puede controlar. Este año su misión es pensar fuera de la caja y centrarse en aquello que le brinda felicidad y en lo que hace que su estilo de vida y su hogar sean más cómodos, asequibles y relajantes. Sus números son 4, 15, 22, 27, 36, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, divertido y adaptable. Es indulgente y profundo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): al tratar asuntos financieros o médicos es necesaria la moderación. Los excesos lo perjudicarán. Al asociarse con otras personas o emprender proyectos personales limite sus compromisos y vele por sus intereses. Amplíe sus horizontes y cualificaciones para satisfacer las demandas y asegurar su progreso. Tome las riendas en lugar de dejar que otros decidan. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un respiro, relájese y observe. Evite la discordia emocional y la imprudencia. Si les dedica tiempo y esfuerzo, un cambio a un estilo de vida más saludable, o las mejoras en su estado físico y alimentación, le reportarán beneficios personales y profesionales. Deje atrás el pasado y abrace el futuro con entusiasmo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de ritmo y de ambiente despertará su curiosidad y lo animará a superarse y a adquirir conocimientos y habilidades. Establezca conexiones importantes con personas que puedan ayudarle impulsar sus objetivos. Los eventos sociales lo llevarán a conocer a alguien que lo motive a ser quien es y a seguir a su corazón. El amor está en auge. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): canalice su energía hacia algo que lo desafíe a verse y sentirse lo mejor posible. Participe en actividades competitivas o pase tiempo con personas motivadoras que le brinden apoyo positivo. No permita que sus penas le invadan la mente, provocando situaciones que repercutan en todos los aspectos de su vida. Concéntrese en la evaluación, el cuidado y la sanación de sí mismo, y algo bueno sucederá. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense en grande, pero conozca sus límites. Establezca reglas y practique la disciplina, y lo que logre será una experiencia de aprendizaje que le ayudará a impulsar lo que desea presentar y promover. Una colaboración que le brinde el apoyo necesario para dominar y alcanzar sus metas requerirá definir responsabilidades para garantizar la confiabilidad. Mantenga la vida manejable y sencilla. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): revise su agenda y reorganice su rutina. La forma en que organice las cosas influirá en su desempeño. Saber con exactitud qué recursos tiene disponibles a nivel mental, físico y financiero le dará tranquilidad. Preste atención a los plazos, las suscripciones y las fechas de vencimiento para evitar penalizaciones. La disciplina y la atención a los detalle le ayudarán a reducir sus gastos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): transforme cualquier negatividad en algo positivo. Querer es poder. Elija un camino que le permita ser quien es y alejarse de quienes no velan por sus intereses. Dedique tiempo a investigar y trazar el camino que lo lleve a su zona de confort. Haga aquello que le brinde felicidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita que las situaciones se agraven, costándole su puesto, reputación o relación con un colega o ser querido. Dedique más tiempo y esfuerzo a la administración del dinero, los contratos y los asuntos médicos. Use su imaginación para encontrar una alternativa diferente ante una encrucijada. Un evento creativo o social dará lugar a un cambio de perspectiva. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sienta orgullo de cómo vive. Un hogar bien organizado puede fomentar una actitud que le facilite la vida. Ocúpese del desorden y de los asuntos pendientes, y aliviará la presión. Use su inteligencia e intuición para averiguar lo que quiere y cómo conseguirlo. La vida, el amor y la felicidad están a su alcance. Si se esfuerza al máximo se sentirá de maravilla. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique su disciplina y energía a poner en orden el caos de su espacio. Esfuércese al máximo y vaya más allá de sus obligaciones para brindar la mejor ayuda. Use sus fortalezas y conocimientos para relacionarse con personas que puedan ayudarle a alcanzar sus objetivos. Mantenga el impulso. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): no espere a que el cambio se manifieste. Si lo que necesita es algo nuevo, haga que suceda. No deje nada sin hacer ni en manos de otros. Establezca un presupuesto, cree un plan flexible y enfoque su energía en resultados que generen menos preocupaciones y un mejor flujo de efectivo. Un encuentro casual le ofrecerá una perspectiva singular sobre alguien que le interesa. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique más tiempo a la comodidad y la conveniencia, pero no permita que las emociones le causen problemas financieros o de salud. Pasar tiempo en casa trabajando para reducir sus gastos y establecer un plan financiero que le brinde menos estrés y más tiempo para divertirse será propicio para su crecimiento. La actividad física le ayudará a tener un cuerpo, una mente y un espíritu saludables. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.